La historia detrás de “La cuarta estrella”, la canción que nació en las redes y llegó al vestuario de la Selección

Pablo Quintana, conocido como Palmito, contó que compuso “La cuarta estrella” y que ver a la Selección cantar su tema fue el momento más importante desde que la escribió

La remontada de la selección argentina frente a Egipto dejó una escena que rápidamente se volvió viral. En el video difundido por la AFA desde el vestuario, los futbolistas celebraron la victoria cantando “La cuarta estrella”, un tema que ya sonaba en los banderazos y en las tribunas, pero que terminó de consolidarse como uno de los himnos espontáneos de este Mundial al ser adoptado por los propios protagonistas.

Para su autor, Pablo Quintana, más conocido como Palmito, la secuencia tuvo un significado especial. El músico, que acompaña a la Selección en Estados Unidos, aseguró que ver a los campeones del mundo cantar una composición nacida apenas unos meses atrás fue el momento más importante desde que la escribió.

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“Fue un cúmulo de sensaciones. La Selección lo dio vuelta y cuando llegué a la casa donde estoy parando me encontré con el video de AFA Selección en el que los jugadores estaban cantando la canción. Me puse a saltar, a gritar, me emocioné, lloré un poco, llamé a mi vieja y me explotó el celular. Es una felicidad enorme. Ver a los jugadores cantándola fue una validación total de todo el trabajo que vengo haciendo como músico y como artista”, relató en Infobae a la Tarde.

“La cuarta estrella” se convirtió en un himno de la Selección argentina después de que los jugadores la cantaran en el vestuario tras la remontada ante Egipto

El artista explicó que el crecimiento del tema fue completamente natural. Primero comenzó a circular con fuerza en las redes sociales y, una vez iniciado el Mundial, empezó a escucharse en los encuentros de hinchas argentinos, en las previas de los partidos y en los tradicionales banderazos que acompañan cada presentación del equipo de Lionel Scaloni. Con el correr de los días, esa identificación fue creciendo hasta llegar al vestuario del seleccionado.

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“Cuando llegué a Estados Unidos me encontré con que muchísima gente ya se la sabía. Se empezó a cantar en los banderazos, en la previa y en el post de los partidos. Sonó en Miami, en Atlanta y ahora llegó a lo más grande de todo, que es escuchar a los jugadores cantándola entera. Eso no me lo imaginaba”, recordó.

Uno de los versos que más repercusión tuvo entre los hinchas fue “Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo”, una frase que rápidamente comenzó a aparecer en banderas y publicaciones durante el torneo.

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Pablo Quintana sostuvo que el mayor logro de “La cuarta estrella” fue que la canción dejara de depender de su autor y pasara a formar parte del repertorio de los hinchas

Consultado sobre esa línea, Quintana respondió con humor y dejó abierta la puerta a que la historia de Lionel Messi todavía tenga nuevos capítulos. “Muchos me dicen: ‘¿Seguro que va a ser la última de Leo?’. Capaz que el enano llega con 47 años y sigue haciendo goles. Ojalá juegue para siempre. Esa frase salió naturalmente cuando escribí la canción y ahora verla en las tribunas o en las banderas es un orgullo enorme”.

El músico también reflexionó sobre cómo cambió su relación con la obra a medida que avanzó el torneo. Si bien reconoció que el éxito del tema también impulsó su carrera artística, sostuvo que la mayor satisfacción llegó cuando entendió que la canción había trascendido a su propio nombre y que ya formaba parte del repertorio de los hinchas.

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“Al principio me sorprendía que la gente me reconociera. Soy músico y creador de contenido, así que obviamente también es un momento importante para mi carrera. Pero con el paso de los días empecé a disfrutar mucho más caminar entre los argentinos, escuchar la canción y que nadie supiera quién soy. Ahí entendí que la canción ya no depende de mí. Lo importante es que la gente la haga propia y la siga cantando. Para un músico, eso es lo más grande que puede pasar”, contó.

La canción “La cuarta estrella” nació en las redes sociales y después se instaló entre los hinchas argentinos en banderazos, tribunas y previas del Mundial

Quintana reveló además que escribió “La cuarta estrella” en enero y que nunca imaginó el recorrido que tendría apenas unos meses después. “Todo fue muy rápido y muy orgánico. Hoy el objetivo es simplemente que la canción siga viva en la voz de la gente”, resumió.

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Mientras tanto, Kansas comienza a teñirse de celeste y blanco de cara al próximo compromiso de la Selección. Desde las inmediaciones del Mill Creek Park, donde se organizó un nuevo banderazo, el músico describió la llegada constante de hinchas argentinos que recorrieron cientos de kilómetros para acompañar al equipo.

“Hay muchos micros, motorhomes y banderas. La gente está llegando de a poco porque el viaje desde Atlanta dura casi veinte horas. Muchos fueron parando en distintas ciudades, pero el ánimo es impresionante. Hace muchísimo calor y ya hay argentinos jugando al fútbol en el parque. Donde hay argentinos hay una pelota, y mucho más durante un Mundial”, concluyó.

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