Guatemala

El hallazgo de una mujer asesinada en Los Achiotes reactiva la investigación por cadáveres abandonados en Guatemala

Los socorristas localizaron el cuerpo envuelto en plástico en un camino de terracería de San José Pinula y alertaron a las autoridades, que acordonaron la escena y enviaron los restos al Inacif

Guardar
Google icon
Dos personas con chalecos, mascarillas y guantes azules se inclinan sobre un objeto en el suelo, en un camino de tierra junto a vegetación abundante
Personal de investigación examina un hallazgo en el suelo, en un camino rural rodeado de densa vegetación. (Redes Sociales)

El hallazgo de un cuerpo de mujer con señales de violencia en Los Achiotes, en San José Pinula, volvió a situar en primer plano una cadena de crímenes que las autoridades de Guatemala investigan por su posible relación con estructuras criminales y disputas por el narcomenudeo, en un contexto en el que los socorristas han reportado al menos 31 cadáveres envueltos en bolsas, sábanas o costales en lo que va de 2026.

Ese registro reúne 12 casos documentados por los Bomberos Voluntarios en 10 ubicaciones, 13 por los Bomberos Municipales Departamentales en distintos municipios y otros seis por los Bomberos Municipales en cuatro sectores. Los levantamientos se han concentrado en Mixco, Villa Nueva, Amatitlán y la capital.

PUBLICIDAD

Pobladores que transitaban por un camino de terracería del Callejón Los Achiotes avisaron a los bomberos sobre el cuerpo, que estaba envuelto en plásticos. Cuando los socorristas llegaron al lugar, confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales.

La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público acordonaron la escena y comenzaron a recabar indicios. El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para identificar a la víctima y determinar la causa de la muerte.

En la zona 18 hallaron dos cuerpos dentro de bolsas frente a una iglesia

El miércoles 8 de julio también fueron localizados dos cadáveres dentro de bolsas plásticas en la colonia Juana de Arco, zona 18 de la Ciudad de Guatemala. El hallazgo ocurrió frente a una iglesia ubicada en el lote cinco, manzana 25 de la colonia.

PUBLICIDAD

Bomberos Voluntarios de la 50 Compañía atendieron la alerta y confirmaron que los cuerpos estaban abandonados en el lugar. En un primer momento, las autoridades no habían establecido el sexo, la edad ni la identidad de las víctimas.

Más tarde fueron identificadas como Eddy Eli Coronado López y Jorge Alberto Soto. La PNC resguardó el área mientras fiscales del MP abrieron una investigación para establecer cómo ocurrieron los hechos.

Primer plano de dos hombres; uno joven con gorra y barba, el otro mayor y calvo. Ambos visten camisetas grises
Como Eddy Eli Coronado López y Jorge Alberto Soto, fueron identificados los cadáveres localizados dentro de dos bolsas, en la colonia Juana de Arco, zona 18, Ciudad de Guatemala (Redes Sociales )

Jorge Aguilar, vocero de la PNC, hace algunos días dijo a Prensa Libre que el Departamento de Delitos contra la Vida de la División Especializada en Investigación Criminal trabaja junto con el MP para identificar a los responsables. “Se ha logrado determinar que algunas de las personas fallecidas tienen ingresos a los centros carcelarios, antecedentes y relación con estructuras criminales. Se lamenta este tipo de hechos porque son vidas humanas, pero las investigaciones apuntan a pugnas entre pandillas”, afirmó Aguilar.

Las pesquisas apuntan a disputas entre la Mara Salvatrucha y el Barrio 18

Las líneas de investigación señalan principalmente conflictos entre la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, además de disputas asociadas al narcomenudeo. De acuerdo con reportes de la Dirección General de Inteligencia Civil, desde inicios de 2025 se detectó una serie de pugnas y alianzas entre pandillas por el dominio del tráfico de droga al menudeo en la ciudad.

En marzo de ese año, esos reportes identificaron una alianza entre integrantes de la MS-13 y pandilleros salvadoreños que llegaron a Guatemala después del régimen de excepción en El Salvador, con el objetivo de apoderarse de territorios controlados por los Caradura.

Uno de los antecedentes más graves ocurrió el 21 de diciembre de 2025, cuando los Bomberos Voluntarios reportaron el hallazgo de 10 cadáveres y dos osamentas en un barranco de Santa Lucía Los Ocotes, zona 25.

Las primeras investigaciones apuntaron a que las víctimas habrían trabajado como seguridad en puntos de venta de droga en las zonas 18 y 25 de la capital.

En ese caso, los cuerpos estaban envueltos en sábanas y plástico, con lazos y señales de violencia, una modalidad similar a la observada en otros hallazgos recientes.

En la colonia Juana de Arco, la PNC y el MP continúan las diligencias para establecer la identidad de las víctimas y determinar las causas y circunstancias de las muertes.

Otro antecedente ocurrió el 27 de octubre de 2025, cuando al menos ocho cadáveres fueron encontrados bajo el puente San Juan, en Palencia, al este de la capital guatemalteca, también envueltos en bolsas plásticas. El vocero de Bomberos Voluntarios Hans Lemus confirmó entonces a periodistas: “Se confirman ocho cadáveres en bolsas”.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloBomberos VoluntariosPNCdeGuatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Panamá busca técnico para un nuevo ciclo mundialista, pero no cierra la puerta a Thomas Christiansen

El contrato del seleccionador venció el 30 de junio y la Federación evalúa su continuidad junto con otros candidatos. El entrenador que sea contratado podrá ser ratificado o sustituido por la nueva dirigencia que se elegirá en diciembre.

Panamá busca técnico para un nuevo ciclo mundialista, pero no cierra la puerta a Thomas Christiansen

El Poder Ejecutivo dominicano propone modificar 18 artículos del nuevo Código Penal tras ola de protestas

En una carrera contra el reloj legislativo, el Gobierno dominicano propuso este viernes una profunda revisión a 18 artículos de la Ley núm. 74-25 que instituye el nuevo Código Penal

El Poder Ejecutivo dominicano propone modificar 18 artículos del nuevo Código Penal tras ola de protestas

La CEPAL advierte que Nicaragua y Honduras sufrirán el mayor deterioro comercial por el alza del petróleo

El organismo prevé que, con un Brent en USD 86 por barril, la balanza externa de Nicaragua caerá 1.69 puntos del PIB y la de Honduras 1.67, con efectos adicionales sobre los precios

La CEPAL advierte que Nicaragua y Honduras sufrirán el mayor deterioro comercial por el alza del petróleo

El Ministerio de Energía y Minas activa la metodología para asegurar el etanol del programa E10 en Guatemala

La cartera puso en vigor el Acuerdo 295-2026/SG, que ordena seis etapas con plazos cerrados para productores y distribuidoras, antes de la venta prevista para el 21 de agosto de 2026

El Ministerio de Energía y Minas activa la metodología para asegurar el etanol del programa E10 en Guatemala

El Salvador no ha estandarizado circunscripción ni mecanismos de integración legislativa de quienes serán electos en el exterior

La nueva circunscripción en el exterior quedó incorporada en la Constitución y en normas complementarias, pero el diseño de sus reglas de funcionamiento sigue sin definirse y se aparta de prácticas comparables internacionales, según informe de Acción Ciudadana.

El Salvador no ha estandarizado circunscripción ni mecanismos de integración legislativa de quienes serán electos en el exterior

TECNO

Ni empleo ni salarios: qué preocupa realmente a trabajadores colombianos tras elecciones presidenciales

Ni empleo ni salarios: qué preocupa realmente a trabajadores colombianos tras elecciones presidenciales

Si tu celular va lento, se descarga rápido y consume muchos datos, tienes una amenaza en el bolsillo

La IA crece en América Latina al doble que en el mundo rico, pero la automatización real va a la mitad

A dónde llevar computadores, celulares o electrodomésticos viejos para reciclarlos

Los mejores memes de Erling Haaland: Majin Buu, Dónde están las rubias, Vinicius Jr. y otros momentos

ENTRETENIMIENTO

Productor de Taylor Swift borró por error su invitación a la boda: pensó que era spam

Productor de Taylor Swift borró por error su invitación a la boda: pensó que era spam

Las novias y romances de Lamine Yamal: así ha sido la vida amorosa de la estrella de España en el Mundial 2026

Taylor Swift pagó más de 160.000 dólares a Nueva York por el permiso de su boda en el Madison Square Garden

Emily Ratajkowski firmó un contrato millonario por un libro sobre sus confesiones sexuales tras el divorcio

El picante secreto de Heidi Klum para mantener vivo el romance con Tom Kaulitz, su esposo 17 años más joven

MUNDO

El petróleo cierra con una leve caída tras los choques entre Estados Unidos e Irán

El petróleo cierra con una leve caída tras los choques entre Estados Unidos e Irán

Estados Unidos sancionó a personas y entidades que gestionan los activos del líder supremo de Irán Mojtaba Khamenei

Zelensky consideró que Ucrania tiene una “ventana de oportunidad” luego de los nuevos ataques contra Rusia

El gobierno de Siria responsabilizó al Estado Islámico por los atentados en Damasco durante la visita de Emmanuel Macron

Reino Unido: detuvieron a un hombre por el asesinato de la ex ministra Ann Widdecombe