El hallazgo de una mujer asesinada en Los Achiotes reactiva la investigación por cadáveres abandonados en Guatemala

Personal de investigación examina un hallazgo en el suelo, en un camino rural rodeado de densa vegetación. (Redes Sociales)

El hallazgo de un cuerpo de mujer con señales de violencia en Los Achiotes, en San José Pinula, volvió a situar en primer plano una cadena de crímenes que las autoridades de Guatemala investigan por su posible relación con estructuras criminales y disputas por el narcomenudeo, en un contexto en el que los socorristas han reportado al menos 31 cadáveres envueltos en bolsas, sábanas o costales en lo que va de 2026.

Ese registro reúne 12 casos documentados por los Bomberos Voluntarios en 10 ubicaciones, 13 por los Bomberos Municipales Departamentales en distintos municipios y otros seis por los Bomberos Municipales en cuatro sectores. Los levantamientos se han concentrado en Mixco, Villa Nueva, Amatitlán y la capital.

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Pobladores que transitaban por un camino de terracería del Callejón Los Achiotes avisaron a los bomberos sobre el cuerpo, que estaba envuelto en plásticos. Cuando los socorristas llegaron al lugar, confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales.

La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público acordonaron la escena y comenzaron a recabar indicios. El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para identificar a la víctima y determinar la causa de la muerte.

En la zona 18 hallaron dos cuerpos dentro de bolsas frente a una iglesia

El miércoles 8 de julio también fueron localizados dos cadáveres dentro de bolsas plásticas en la colonia Juana de Arco, zona 18 de la Ciudad de Guatemala. El hallazgo ocurrió frente a una iglesia ubicada en el lote cinco, manzana 25 de la colonia.

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Bomberos Voluntarios de la 50 Compañía atendieron la alerta y confirmaron que los cuerpos estaban abandonados en el lugar. En un primer momento, las autoridades no habían establecido el sexo, la edad ni la identidad de las víctimas.

Más tarde fueron identificadas como Eddy Eli Coronado López y Jorge Alberto Soto. La PNC resguardó el área mientras fiscales del MP abrieron una investigación para establecer cómo ocurrieron los hechos.

Como Eddy Eli Coronado López y Jorge Alberto Soto, fueron identificados los cadáveres localizados dentro de dos bolsas, en la colonia Juana de Arco, zona 18, Ciudad de Guatemala (Redes Sociales )

Jorge Aguilar, vocero de la PNC, hace algunos días dijo a Prensa Libre que el Departamento de Delitos contra la Vida de la División Especializada en Investigación Criminal trabaja junto con el MP para identificar a los responsables. “Se ha logrado determinar que algunas de las personas fallecidas tienen ingresos a los centros carcelarios, antecedentes y relación con estructuras criminales. Se lamenta este tipo de hechos porque son vidas humanas, pero las investigaciones apuntan a pugnas entre pandillas”, afirmó Aguilar.

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Las pesquisas apuntan a disputas entre la Mara Salvatrucha y el Barrio 18

Las líneas de investigación señalan principalmente conflictos entre la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, además de disputas asociadas al narcomenudeo. De acuerdo con reportes de la Dirección General de Inteligencia Civil, desde inicios de 2025 se detectó una serie de pugnas y alianzas entre pandillas por el dominio del tráfico de droga al menudeo en la ciudad.

En marzo de ese año, esos reportes identificaron una alianza entre integrantes de la MS-13 y pandilleros salvadoreños que llegaron a Guatemala después del régimen de excepción en El Salvador, con el objetivo de apoderarse de territorios controlados por los Caradura.

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Uno de los antecedentes más graves ocurrió el 21 de diciembre de 2025, cuando los Bomberos Voluntarios reportaron el hallazgo de 10 cadáveres y dos osamentas en un barranco de Santa Lucía Los Ocotes, zona 25.

Las primeras investigaciones apuntaron a que las víctimas habrían trabajado como seguridad en puntos de venta de droga en las zonas 18 y 25 de la capital.

En ese caso, los cuerpos estaban envueltos en sábanas y plástico, con lazos y señales de violencia, una modalidad similar a la observada en otros hallazgos recientes.

En la colonia Juana de Arco, la PNC y el MP continúan las diligencias para establecer la identidad de las víctimas y determinar las causas y circunstancias de las muertes.

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Otro antecedente ocurrió el 27 de octubre de 2025, cuando al menos ocho cadáveres fueron encontrados bajo el puente San Juan, en Palencia, al este de la capital guatemalteca, también envueltos en bolsas plásticas. El vocero de Bomberos Voluntarios Hans Lemus confirmó entonces a periodistas: “Se confirman ocho cadáveres en bolsas”.