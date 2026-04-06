Tesla reinventa el volante con la patente de un sistema de giro inteligente: se adapta a cualquier velocidad

Tesla patenta un volante electrónico con doble giro y retroalimentación háptica para revolucionar la conducción eléctrica - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Tesla ha vuelto a captar la atención de la industria automotriz con una patente que podría transformar la experiencia de manejo en vehículos eléctricos. Bajo el nombre “Multi-Turn Steering Feedback Actuator”, la compañía propone un sistema de dirección electrónica sin conexión mecánica directa, capaz de duplicar el rango de giro del volante tradicional.

Esta solución no solo amplía el recorrido, también introduce mejoras en la respuesta háptica y la suavidad al llegar a los extremos del giro, anticipando una conducción más fluida y personalizable.

La importancia de este avance radica en su potencial para redefinir la interfaz entre conductor y vehículo, en un momento en que la electrificación y la conducción autónoma están acelerando la innovación en el sector. Un volante inteligente, capaz de adaptarse dinámicamente a la velocidad y a las condiciones de manejo, puede convertirse en un factor diferenciador clave para Tesla y su próxima generación de autos eléctricos.

Así innova Tesla: volante inteligente y configurable que redefine la experiencia al volante de autos eléctricos - REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

Cómo es la patente para el volante de Tesla

Los sistemas steer-by-wire actuales simulan la sensación de una dirección convencional mediante actuadores y fuerzas controladas. Sin embargo, enfrentan restricciones físicas y topes rígidos que limitan el giro del volante a entre 170 y 180 grados hacia cada lado. Estos límites, diseñados para prevenir daños internos, pueden hacer que la experiencia de manejo sea menos intuitiva y reducir el control en maniobras exigentes.

La patente de Tesla introduce una estructura con un eje de entrada, un perno y un anillo de tope rotatorio. El mecanismo de doble etapa permite que el anillo gire antes de alcanzar el tope final, logrando un recorrido de hasta 340 grados por lado, el doble que el estándar actual.

Además, el sistema es configurable, permitiendo a los ingenieros ajustar el rango de giro entre 170 y 340 grados, con un arco total potencial de al menos 540 grados, según el documento.

Cómo es la experiencia de manejo

Una de las innovaciones clave es la incorporación de elementos de amortiguación de polímero en las superficies de contacto del sistema. Estos anillos absorben impactos y proporcionan una resistencia progresiva al llegar a los extremos del giro, lo que se traduce en una sensación más suave y controlada para el conductor. Esto evita golpes bruscos y mejora el confort sin sacrificar la seguridad.

Tesla avanza hacia la conducción autónoma con una patente de dirección electrónica sin precedentes - REUTERS/Phil Noble

La integración con los sistemas actuales se logra mediante engranajes o poleas conectados a motores con correas, permitiendo una retroalimentación variable que reproduce la resistencia de una dirección tradicional, pero con mayor precisión y capacidad de adaptación.

La patente deja abierta la puerta para que este sistema se implemente en modelos futuros como el Roadster o el Cybertruck. En un mercado donde las expectativas del usuario evolucionan y la competencia se intensifica, la capacidad de Tesla para ofrecer un volante más inteligente y adaptable puede convertirse en un diferenciador sustancial.

La tendencia hacia vehículos cada vez más autónomos y conectados exige una interfaz entre conductor y auto que sea flexible, intuitiva y capaz de ajustarse a diferentes niveles de asistencia.

Un sistema de dirección que adapte su rango de giro y su retroalimentación en función de la velocidad o las preferencias del usuario puede facilitar la transición a la conducción autónoma y mejorar la seguridad en escenarios críticos.

El anuncio de esta patente coincide con un repunte en las ventas globales de Tesla, pese a la eliminación de incentivos fiscales en Estados Unidos y el reciente aumento en los precios del combustible. El interés por los autos eléctricos e híbridos crece globalmente, con marcas como Hyundai, Kia, Toyota y Honda fortaleciendo su oferta y Tesla enfocada en la integración de sistemas electrónicos avanzados.

Mientras el precio promedio de los autos nuevos se eleva y los consumidores buscan eficiencia y nuevas experiencias de manejo, la innovación en la dirección y la interfaz hombre-máquina se vuelve central para diferenciar productos y captar nuevos públicos.