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Lords of the Fallen sorprende con una actualización cooperativa antes de aterrizar en PS Plus

Ahora, los invitados en progresión compartida pueden mejorar equipo, tratar con vendedores y realizar más acciones por sí mismos

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Lords of the Fallen, de Hexworks.
La reciente actualización ha renovado por completo la experiencia cooperativa de Lords of the Fallen.

Lords of the Fallen se posiciona como uno de los lanzamientos más destacados de abril de 2026 gracias a una actualización cooperativa de gran envergadura, justo antes de su inclusión en la selección mensual de juegos gratuitos de PlayStation Plus.

La versión 2.5.338, liberada a principios de mes, introduce nuevos sistemas de permisos, mayor libertad para los jugadores invitados y numerosas mejoras técnicas. Este movimiento refuerza el atractivo del título de Hexworks para los suscriptores de PS Plus y amplía las posibilidades de juego colaborativo.

Novedades en el modo cooperativo de Lords of the Fallen para PS Plus

La reciente actualización ha renovado por completo la experiencia cooperativa. Ahora, los jugadores invitados en el modo de progresión compartida ganan autonomía para mejorar equipo, interactuar con vendedores, teletransportarse entre puntos clave y hasta saltarse cinemáticas. Estas posibilidades, antes reservadas al anfitrión, transforman el modo multijugador en una experiencia más equilibrada y participativa.

Lords of the Fallen, de HexWorks.
La versión 2.5.338 también ha simplificado el sistema de emparejamiento y la configuración de partidas.

En sesiones cooperativas donde la progresión no es compartida, los anfitriones pueden elegir entre otorgar a sus invitados privilegios completos o limitados. Esto permite ajustar la colaboración según las preferencias de cada grupo, desde partidas totalmente colaborativas hasta entornos donde el anfitrión mantiene un control más estricto sobre el avance y las acciones clave.

Mejoras técnicas y ajustes en la experiencia multijugador

La versión 2.5.338 también ha simplificado el sistema de emparejamiento y la configuración de partidas. Ahora, para iniciar una sesión cooperativa basta con establecer una contraseña en cualquier Vestigio y compartirla con el compañero.

Los jugadores pueden elegir la modalidad de progresión y, si lo prefieren, dejar el campo de contraseña vacío para acceder al emparejamiento estándar.

Lords of the Fallen
En sesiones cooperativas donde la progresión no es compartida, los anfitriones pueden elegir entre otorgar a sus invitados privilegios completos o limitados.

Además, el parche soluciona problemas técnicos relevantes. Entre ellos, errores que impedían la inserción de Ojos Umbrales y runas durante el cooperativo, así como otras incidencias de estabilidad y compatibilidad, incluyendo la mejora del rendimiento en Steam Deck y la corrección de fallos con el mando DualSense en la versión de Steam.

Distinción entre privilegios completos y limitados en la cooperación

Uno de los aspectos más destacados de la actualización es la personalización de los permisos para los jugadores invitados. Con privilegios completos, los invitados pueden acceder a casi todas las funciones clave: mejorar equipo, iniciar batallas contra jefes, plantar semillas de vestigio, saltar escenas y teletransportarse entre puntos.

Si el anfitrión opta por privilegios limitados, los invitados conservan algunas habilidades esenciales, pero pierden acceso a acciones más avanzadas y decisivas en la campaña.

Esta distinción refuerza la flexibilidad del multijugador y permite adaptar la experiencia tanto a jugadores que buscan colaboración plena como a quienes prefieren un control más individualizado sobre la progresión.

Lords of the Fallen
Lords of the Fallen es un videojuego de rol de acción y fantasía oscura, clasificado como un Souls-like y desarrollado por Hexworks.

Lords of the Fallen y los juegos gratuitos de PS Plus en abril de 2026

El desembarco de Lords of the Fallen en PS Plus coincide con la llegada de otros títulos destacados como Sword Art Online Fractured Daydream y Tomb Raider 1-3 Remastered, todos disponibles para los suscriptores a partir del 7 de abril.

Los usuarios del servicio de Sony también pueden reclamar los juegos del mes anterior hasta el 6 de abril, lo que amplía la oferta y convierte a abril en un mes especialmente atractivo para los aficionados.

Mientras tanto, el estudio Hexworks ha confirmado que el soporte para Lords of the Fallen continuará, anticipando futuras actualizaciones a lo largo de 2026 y 2027. Además, ya se encuentra en desarrollo la secuela, Lords of the Fallen 2, aunque aún no tiene fecha ni título oficial confirmados.

PS Plus Essential
En marzo, los usuarios de PlayStation Plus Essential o Extra pudieron aprovechar una promoción especial que ofreció un mes gratis de Discord Nitro.

Finalmente es pertinente indicar que PlayStation anunció los juegos gratuitos de marzo para suscriptores de PlayStation Plus, entre los que destacan PGA Tour 2K25, Slime Rancher y The Elder Scrolls Online.

Estos títulos estuvieron disponibles por tiempo limitado para quienes mantengan activa su suscripción. Además, los usuarios de PlayStation Plus Essential o Extra pudieron aprovechar una promoción especial que ofreció un mes gratis de Discord Nitro, ampliando así los beneficios exclusivos de la plataforma.

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