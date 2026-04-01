3 de cada 4 mujeres juegan videojuegos y solo el 28% lo hace en PC: así evolucionan los hábitos gamer femeninos

El 62% de las mujeres utiliza dispositivos móviles para jugar, superando ligeramente el 60% de los hombres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres de cada cuatro mujeres en el mundo juegan videojuegos, según los últimos datos del Global Gamer Study 2025 de Newzoo. Esta estadística revela una transformación profunda en el universo gamer, donde la presencia femenina ya no es minoritaria ni emergente, sino constitutiva del sector.

El avance de la diversidad en el gaming no solo se traduce en cifras, sino en nuevas dinámicas de uso, hábitos de consumo y acceso a plataformas, con especial protagonismo de la PC y las laptops como herramientas multifuncionales.

Mujeres y videojuegos: participación global y hábitos de juego

El informe de Newzoo señala que el 76% de las mujeres a nivel global ha jugado videojuegos en los últimos seis meses. Esta proporción sitúa a las mujeres como una mayoría silenciosa dentro del gaming, desplazando paradigmas anteriores sobre quiénes integran realmente la comunidad gamer.

“Hoy vemos cómo el gaming en PC está evolucionando hacia una experiencia mucho más inclusiva y flexible. Las nuevas generaciones de usuarios buscan dispositivos que no solo ofrezcan rendimiento, sino que se adapten a distintos momentos de uso: desde el entretenimiento hasta la creación y el trabajo. En ese escenario, las laptops se convierten en una herramienta clave para ampliar el acceso al ecosistema gaming”, afirmó Becket Barrionuevo, country Manager de ACER Perú.

Solo el 28% de las mujeres juega en PC, frente al 42% de los hombres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a videojuegos es transversal, pero las plataformas preferidas y los hábitos difieren según el género. El móvil destaca como la puerta de entrada principal: el 62% de las mujeres utiliza dispositivos móviles para jugar, superando ligeramente el 60% de los hombres.

Sin embargo, la situación cambia en el ámbito de la PC y la consola. Solo el 28% de las mujeres juega en PC, frente al 42% de los hombres, lo que indica una brecha significativa en la adopción de plataformas de alto rendimiento. Esta diferencia no implica menor interés, sino que responde a factores de acceso, contexto de uso y preferencias personales.

La experiencia de juego en PC ofrece mayor profundidad y personalización, aspectos que pueden atraer a una base más amplia de jugadoras si la industria responde con dispositivos accesibles y adaptables.

El acceso a videojuegos es transversal, pero las plataformas preferidas y los hábitos difieren según el género. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tendencias en el descubrimiento de videojuegos por mujeres

El proceso por el cual las mujeres descubren videojuegos marca otra diferencia relevante con respecto a los hombres. Mientras los varones suelen recurrir a canales “gaming-first” como comunidades especializadas, Discord, recomendaciones de suscripciones específicas y contenido directo de publishers, las mujeres se inclinan hacia espacios más generales y cotidianos.

Las redes sociales, tiendas digitales y recomendaciones personales son las vías más frecuentes para que las mujeres conozcan nuevos títulos. En estos entornos, la brecha de género tiende a desaparecer, lo que transforma la lógica de crecimiento del sector.

El gaming en PC, en particular, debe ampliar su alcance y dejar de enfocarse exclusivamente en el gamer tradicional para captar a perfiles que llegan desde otros puntos de contacto.

Las redes sociales, tiendas digitales y recomendaciones personales son las vías más frecuentes para que las mujeres conozcan nuevos títulos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brechas en el gasto y la monetización en videojuegos

Un aspecto donde persiste la diferencia de género es el gasto en videojuegos. Según el Global Gamer Study 2025, el 43% de las mujeres reporta haber gastado dinero en videojuegos, frente al 58% de los hombres. Esta brecha no necesariamente refleja desinterés, sino distintos niveles de engagement, acceso a hardware y prioridades de consumo.

La industria reconoce que el gaming en PC, y especialmente el uso de laptops, puede ser clave para cerrar esta brecha. Estos dispositivos funcionan como puente entre la productividad, el entretenimiento y la creatividad, adaptándose a múltiples perfiles de usuario.

Esta versatilidad permite que más mujeres consideren al PC como una plataforma válida no solo para jugar, sino también para crear y trabajar.

La diferencia en el gasto sugiere que la industria debe ofrecer alternativas más accesibles y versátiles, que respondan a las necesidades y expectativas de una audiencia diversa. No se trata solo de atraer nuevas jugadoras, sino de entender sus hábitos y motivaciones para generar propuestas de valor alineadas con sus intereses.

El 43% de las mujeres reporta haber gastado dinero en videojuegos, frente al 58% de los hombres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol estratégico de la PC y las laptops en el gaming femenino

El crecimiento de la base femenina en el gaming está cambiando la percepción sobre el papel de la PC y las laptops. Estos dispositivos han dejado de ser exclusivos de los entusiastas de alto rendimiento para convertirse en espacios de entrada y evolución para todo tipo de usuarias.

Las laptops, en particular, se posicionan como herramientas clave por su flexibilidad y capacidad de adaptación. Esta adaptabilidad responde a las nuevas demandas de las jugadoras, que buscan dispositivos capaces de acompañarlas tanto en el ocio como en la productividad y la creatividad.

La tendencia señala que el futuro del gaming en PC dependerá de la capacidad de la industria para desarrollar productos que no solo prioricen el rendimiento, sino que también resulten accesibles y versátiles.