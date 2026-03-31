Filtran el segundo juego que llegará a PlayStation Plus Essential en abril

Lords of the Fallen encabeza la lista como el lanzamiento más destacado.

Sony anunciará esta semana los títulos que formarán parte de PlayStation Plus Essential para abril, y ya se han filtrado dos de los juegos que estarán disponibles desde el 7 de abril hasta el 5 de mayo.

Lords of the Fallen encabeza la lista como el lanzamiento más destacado, y ahora se suma Sword Art Online: Fractured Daydream, una aventura de acción cooperativa basada en la popular saga de novelas ligeras y anime.

Sword Art Online: Fractured Daydream entre los juegos de PS Plus Essential

De acuerdo con la información revelada por billbil-kun, conocido por adelantar mensualmente este tipo de filtraciones, Sword Art Online: Fractured Daydream será uno de los juegos gratuitos para suscriptores de PlayStation Plus Essential.

Sword Art Online Fractured Daydream es un juego de acción cooperativo en línea. (playstation.com)

Desarrollado por Bandai Namco y Dimps Corporation, este título debutó en octubre de 2024 y destaca por ofrecer una historia original para un jugador y un modo multijugador en línea que permite hasta 20 participantes en raids contra jefes poderosos.

El cooperativo online propone una dinámica en la que cinco grupos de cuatro jugadores inician la partida de forma independiente y, a medida que avanzan en las misiones, se reúnen en una zona común del mapa para un enfrentamiento final.

La inclusión de más de veinte personajes de la franquicia es uno de los atractivos principales, aunque las reseñas en Metacritic, donde tiene una puntuación de 68/100, señalan algunos aspectos mejorables como la repetitividad y ciertos detalles de acabado.

Sony anunciará esta semana los títulos que formarán parte de PlayStation Plus Essential.

Filtraciones, expectativas y confirmación de PS Plus Essential

Si bien hasta el momento se han filtrado dos de los títulos del mes —Lords of the Fallen y Sword Art Online: Fractured Daydream—, se espera que Sony revele el listado completo este miércoles 1 de abril. No se descarta que haya un tercer o incluso un cuarto juego en la selección, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

La saga Sword Art Online, que nació como novela ligera escrita por Reki Kawahara y se expandió rápidamente a otros formatos como el anime y los videojuegos, mantiene así su presencia en la oferta mensual de PlayStation Plus.

La combinación de una narrativa nueva, un extenso elenco de personajes y la posibilidad de experimentar raids cooperativos masivos hace de Fractured Daydream una opción atractiva para los próximos días. Todas las confirmaciones oficiales estarán disponibles esta semana, según la información de fuentes como billbil-kun.

Sony es una fuerza dominante en el mercado de videojuegos, transformando la industria con PlayStation desde 1994. REUTERS/Claudia Greco

Cómo acceder a estos tres juegos gratis de PS5

PlayStation ofrece a todos los propietarios de una PlayStation 5 la posibilidad de descargar tres juegos sin costo, sin necesidad de contar con suscripción o realizar pagos adicionales.

Entre los títulos disponibles se encuentran 2XKO, el nuevo juego de lucha protagonizado por personajes de League of Legends, Sega Pocket Club Manager, enfocado en la gestión deportiva, y Arknights Endfield.

Para reclamar estos juegos gratuitos, el procedimiento es sencillo. Los usuarios solo deben iniciar sesión en su cuenta de PS5, ingresar a la PlayStation Store y buscar cada juego por su nombre. Una vez localizado, basta con seleccionarlo y añadirlo a la biblioteca personal, registrando así la licencia permanente del título en el perfil propio.

PlayStation ofrece a todos los propietarios de una PlayStation 5 la posibilidad de descargar tres juegos sin costo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No existe restricción de tiempo para disfrutar de estos juegos, ni el riesgo de perder el acceso aunque no se cuente con una suscripción activa en el futuro.

A diferencia de otras promociones, esta oferta permite conservar los títulos de manera indefinida, sin necesidad de estar suscrito a PlayStation Plus ni abonar cuotas adicionales, lo que la convierte en una oportunidad destacada para los usuarios de la consola.