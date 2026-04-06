HDR en móviles: guía completa para entender qué es y cómo activarlo

El Alto Rango Dinámico, presente en la mayoría de los smartphones actuales, permite obtener imágenes más equilibradas y realistas en diferentes condiciones de luz. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una de las funciones útiles, pero poco exploradas por usuarios de teléfonos móviles, es la posibilidad de mejorar fotografías y videos mediante herramientas avanzadas integradas en la cámara como el HDR (Alto Rango Dinámico).

Esta tecnología permite capturar imágenes con colores más intensos, contrastes más profundos y detalles más definidos, incluso en condiciones complejas de iluminación.

En este sentido, para aquellos que no han probado esta función en sus dispositivos y quieren saber de qué trata, esta es una guía con todo lo que hay que saber de esta tecnología.

Qué es el HDR y cómo opera en los móviles

Esta tecnología combina varias exposiciones para lograr fotografías con mayores detalles en zonas claras y oscuras. (Imagen ilustrativa Infobae)

El HDR, sigla de Alto Rango Dinámico, es una tecnología implementada tanto en cámaras profesionales como en dispositivos móviles. Su principal objetivo radica en mejorar la relación entre las zonas más brillantes y las más oscuras de una imagen, evitando que se pierdan detalles clave en los extremos del espectro luminoso.

El HDR combina varias fotos tomadas a diferentes exposiciones en una sola imagen final, generando un resultado más equilibrado y fiel a la escena original.

En la práctica, esto implica que el móvil captura al menos tres fotografías: una subexpuesta, una sobreexpuesta y una con exposición estándar. A través de software interno, el sistema fusiona estas tomas para crear una imagen que conserva detalles tanto en las áreas iluminadas como en las sombras.

Cómo activar el HDR en la cámara de un móvil

El modo HDR puede habilitarse de forma manual o automática desde los ajustes de la aplicación de cámara. (Foto: captura)

Activar el modo HDR en la mayoría de los teléfonos inteligentes resulta un proceso sencillo. Solo hay que abrir la aplicación de cámara, localizar el ícono HDR en la esquina superior derecha y seleccionar la opción correspondiente.

Algunos modelos permiten activar el HDR de manera permanente desde el menú de configuración, accediendo a la sección de mejoras y eligiendo la opción “Mejora HDR”.

En dispositivos de otras marcas, la ruta puede variar, pero la función suele estar disponible en los ajustes rápidos o en el apartado de modos avanzados de la cámara.

En qué situaciones conviene usar el HDR en el celular

El HDR resulta es útil en paisajes, retratos a contraluz y escenas con fuertes diferencias de iluminación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El HDR demuestra su mayor utilidad en escenas con diferencias marcadas de luz, como paisajes donde el cielo brilla intensamente mientras el suelo permanece en sombra.

Este tipo de fotografía permite conservar el azul del cielo y los detalles de las nubes, sin que el terreno aparezca completamente oscuro. Asimismo, resulta eficaz en retratos a contraluz, iluminando el rostro del sujeto sin eliminar la información del fondo.

Otras situaciones óptimas incluyen interiores con ventanas, donde suele existir un contraste notable entre la luz exterior y el ambiente interno, así como escenas de luz solar directa que generan sombras pronunciadas.

El HDR suaviza estos contrastes, generando imágenes más agradables y naturales, similares a la percepción que tiene el ojo humano en condiciones reales.

Cuándo no es sugerido activar el HDR en el teléfono

Esta herramienta no es de mucha utilidad para captar imágenes en movimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el HDR ofrece ventajas importantes, existen contextos en los que su uso puede afectar negativamente el resultado final de la foto.

En imágenes con sujetos en movimiento, la función tiende a producir imágenes borrosas o con efecto de “fantasma”, porque combina varias exposiciones. En estos casos conviene desactivar el HDR para evitar distorsiones no deseadas.

Asimismo, tampoco se debe utilizar esta tecnología en escenas de alto contraste artístico, donde se busca un efecto dramático de silueta o sombras intensas. Si la fotografía ya contiene colores muy saturados, el HDR puede alterar la tonalidad y generar imágenes artificiales.

Otro punto a considerar es que en condiciones de poca luz y sin trípode, el proceso HDR puede incrementar el ruido visual, sobre todo en dispositivos de gama media o baja, reduciendo la nitidez general.