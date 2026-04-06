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Qué es el HDR en el móvil y cómo puedes mejorar tus fotos con esta función

Cuando activas el HDR en el celular, el dispositivo toma varias capturas con diferentes exposiciones y las combina automáticamente

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HDR - fotos - celular - tecnología - 5 de abril
Para aprovechar al máximo el HDR en el móvil, es preferible activarlo de forma manual en vez de confiar siempre en el modo automático. (Imagen ilustrativa Infobae)

Con la popularización de la fotografía móvil, el término HDR ha cobrado protagonismo en las conversaciones sobre cómo lograr imágenes más realistas y equilibradas en condiciones de alto contraste.

Aunque este concepto ha sido distorsionado en redes sociales, la tecnología HDR en los teléfonos permite capturar fotos con mayor detalle tanto en las zonas claras como en las oscuras. Saber qué es el HDR y cómo aprovecharlo puede marcar una gran diferencia en la calidad de tus imágenes.

Qué significa HDR en la fotografía móvil y cómo funciona

El HDR, sigla de High Dynamic Range o alto rango dinámico, se refiere a la capacidad de la cámara para registrar detalles tanto en las áreas más iluminadas como en las más oscuras de una escena. Su objetivo principal es acercar la imagen final a lo que el ojo humano percibe, evitando que las luces aparezcan quemadas y que las sombras queden totalmente negras.

HDR - fotos - celular - tecnología - 5 de abril
Un beneficio del HDR en el celular es que permite obtener fotos más equilibradas y detalladas en escenas con mucho contraste. (Imagen ilustrativa Infobae)

A diferencia de la creencia popular, el HDR no consiste en igualar la iluminación de toda la imagen, sino en conservar detalles en todos los niveles de exposición. Así, sigue habiendo zonas claras y oscuras, pero con mayor riqueza visual.

Cuando activas el HDR en el móvil, el dispositivo toma varias fotos con diferentes exposiciones y las combina automáticamente, extrayendo lo mejor de cada una para generar una sola imagen más natural.

El resultado puede variar según el modelo de teléfono, ya que influyen factores como los algoritmos de procesado y la potencia del hardware. Los móviles más avanzados suelen ofrecer mejores resultados y mayor velocidad en la generación de la fotografía HDR.

HDR - fotos - celular - tecnología - 5 de abril
El HDR se refiere a la capacidad de la cámara para registrar detalles tanto en las áreas más iluminadas como en las más oscuras de una escena. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuándo usar el HDR para mejorar tus fotos con el móvil

El HDR resulta especialmente útil cuando la escena presenta diferencias marcadas de luz y sombra, como en paisajes con cielos brillantes y terrenos oscuros, o retratos a contraluz donde el fondo es muy luminoso. En estos casos, la función ayuda a equilibrar la exposición y a destacar los detalles en todas las áreas de la imagen.

Sin embargo, no siempre es conveniente emplear el HDR. Cuando hay objetos en movimiento, la técnica puede causar desenfoques, ya que el móvil une varias capturas ligeramente distintas.

Tampoco es recomendable en escenas nocturnas si el teléfono no gestiona bien el ruido o cuando se busca intencionadamente un contraste fuerte en la composición. Además, en situaciones con colores muy saturados, el HDR puede suavizarlos en exceso, restando intensidad a la imagen.

Pareja tomándose una selfie en la playa con el atardecer de fondo - (Imágen Ilustrativa Infobae)
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Trucos y consejos para sacar el máximo partido al HDR en tu smartphone

Para aprovechar al máximo el HDR en el móvil, es preferible activarlo de forma manual en vez de confiar siempre en el modo automático, sobre todo si el dispositivo tiende a exagerar el efecto. Antes de usarlo, prueba a tomar una foto sin HDR y evalúa si realmente es necesario mejorar el rango dinámico.

Evita abusar de la intensidad del HDR en los editores, ya que puede hacer que la imagen pierda naturalidad. Utiliza el autoenfoque tocando en zonas bien iluminadas para ayudar a la cámara a medir mejor la exposición. Si tu móvil lo permite, guarda tanto la foto original como la versión HDR para decidir después cuál prefieres conservar.

En fotografía nocturna, lo más recomendable es desactivar el HDR salvo que cuentes con un modelo de alta gama óptimamente preparado para estas condiciones. Mantén el teléfono estable al disparar y evita escenas con elementos en movimiento para reducir el riesgo de imágenes borrosas.

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Dominar el uso del HDR en el móvil permite capturar fotografías más fieles a la realidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por último, si buscas resultados más profesionales, puedes recurrir al procesado en ordenador, tomando varias fotos con diferentes exposiciones y combinándolas manualmente con un editor especializado.

Dominar el uso del HDR en el móvil permite capturar fotografías más fieles a la realidad, especialmente en situaciones desafiantes de iluminación. Saber cuándo y cómo activarlo, así como evitar errores comunes, facilita obtener imágenes con mayor detalle y naturalidad, aprovechando al máximo las capacidades de la cámara del smartphone.

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