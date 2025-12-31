Cinco trucos para tomar las mejores fotos en Año Nuevo con un celular Android

Celebrar el Año Nuevo es el momento ideal para capturar recuerdos especiales usando la cámara del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del Año Nuevo es una oportunidad para capturar recuerdos únicos, pero lograr buenas fotografías durante las celebraciones suele presentar varios desafíos.

Las condiciones de luz cambiantes, la presencia de muchas personas y la calidad de la cámara del celular pueden dificultar que las imágenes reflejen la atmósfera especial de la ocasión.

A pesar de estos obstáculos, existen estrategias sencillas que se pueden implementar en celulares Android, para mejorar los resultados y conseguir fotos nítidas y vibrantes, sin invertir en cámaras profesionales de alto costo.

Cuáles factores considerar antes de tomar una foto

Uno de los errores más habituales al utilizar un teléfono Android para tomar fotografías en Año Nuevo es ignorar la limpieza de la lente. Una lente sucia reduce la nitidez y produce imágenes borrosas o distorsionadas. Esto ocurre porque el celular suele estar expuesto al polvo, huellas o grasa.

Mantener limpio el celular es clave para que la calidad de la imagen sea la mejor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida a seguir es revisar siempre el estado de la lente antes de cada toma y limpiarla con un paño suave y seco. Este paso sencillo elimina partículas contaminantes que pueden pasar inadvertidas y asegura que la cámara capte todos los detalles posibles.

Además, mantener la lente libre de contacto con los dedos ayuda a prolongar la vida útil del celular y a evitar imperfecciones recurrentes en las fotos.

Cómo se puede lograr mayor estabilidad al tomar una foto

La estabilidad es otro factor determinante cuando se pretende capturar imágenes de calidad durante las celebraciones de Año Nuevo. El uso de una sola mano o una postura inestable puede generar pequeñas vibraciones que resultan visibles, especialmente en tomas nocturnas o con poca luz.

Por esta razón, sujetar el teléfono con ambas manos reduce el riesgo de fotos movidas o desenfocadas. Asimismo, para aumentar la estabilidad, se sugiere buscar apoyo en superficies firmes, como mesas o barandillas, o utilizar accesorios como trípodes pequeños diseñados para celulares.

Hay que sujetar el celular con las dos manos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta técnica es útil en situaciones donde se requiere mayor control, como la fotografía de fuegos artificiales, grupos amplios o paisajes. Además, la opción de temporizador puede evitar el movimiento que a veces se produce al pulsar el botón de disparo.

Qué rol juega la iluminación en las fotos de Año Nuevo

La iluminación es uno de los aspectos que más influye en la calidad de las fotografías tomadas con un dispositivo Android. Las cámaras de los teléfonos han mejorado mucho, pero todavía presentan limitaciones frente a las cámaras profesionales al manejar la luz.

Por este motivo, aprovechar la luz natural o buscar espacios bien iluminados marca la diferencia al evitar sombras indeseadas y resaltar los colores.

Asimismo, durante las celebraciones nocturnas o en interiores, conviene evitar la luz directa o el contraluz, así como las fuentes muy intensas que puedan crear reflejos o zonas quemadas.

Aprovechar la luz natural o buscar zonas bien iluminadas mejora los colores y reduce las sombras indeseadas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Se sugiere acercarse físicamente al objeto o persona que se desea retratar, en lugar de usar el zoom digital, que puede reducir la resolución y generar imágenes pixeladas. De esta manera, la cámara podrá captar los detalles y matices del ambiente festivo.

Por qué activar la cuadrícula ayuda a mejorar la composición de la foto

La composición fotográfica es clave para transformar una imagen común en una toma memorable. Activar la cuadrícula en la configuración de la cámara permite organizar visualmente los elementos y lograr un equilibrio en la escena.

Esta herramienta divide la pantalla en líneas horizontales y verticales, lo que facilita alinear los objetos o las personas de manera armónica.

El sistema operativo cuenta con funciones nativas para obtener mejores resultados. (Foto: Europa Press)

Muchos teléfonos Android ofrecen ajustes manuales de exposición, enfoque y balance de blancos, lo que permite adaptar la toma a las condiciones de luz y al estilo deseado. Utilizar estos controles contribuye a personalizar la imagen y obtener resultados más naturales o creativos.

Cómo aprovechar la edición para obtener mejores resultados en las fotos en Año Nuevo

La edición es el paso final que puede realzar una fotografía, siempre que se utilice con moderación. Ajustar parámetros como exposición, contraste o saturación puede mejorar la imagen, pero un exceso de retoques tiende a restar autenticidad.

El objetivo es mantener la esencia de la escena y resaltar lo más importante, sin modificar en exceso los colores o las luces originales.