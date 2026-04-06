Así puedes leer 50 libros al año si sigues estos consejos de Bill Gates

Es común que Bill Gates lance sugerencias de libros cada temporada. (Foto: YouTube: Bill Gates)

El interés de Bill Gates, cofundador de Microsoft, por la lectura ha sido una constante en su vida y se traduce en una costumbre rigurosa: el empresario afirma que puede leer hasta 50 libros al año, un objetivo que sigue gracias a prácticas específicas de aprovechamiento y comprensión lectora.

Según se logra observar tanto en su blog como en diferentes apariciones públicas, Gates no solo destaca la cantidad, sino además, el impacto del acto de leer tanto en su desarrollo intelectual como en su éxito personal y profesional.

Por esta razón, el empresario desarrolló una rutina de lectura pautada por reglas estrictas de terminación, y un método de interacción activa con el texto.

El empresario cuenta con una rutina que permite leer y comprender decenas de lecturas de múltiples páginas. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

Sus consejos, entre los que están: llevar siempre un libro a mano, leer durante al menos una hora diaria sin interrupciones y tomar notas reflexivas sobre cada capítulo, han sido claves para mantener esa cadencia y extraer un aprendizaje profundo de cada obra.

Cuál es el reto que se pone Bill Gates con cada libro que lee

En la práctica diaria, Gates aplica una serie de estrategias para maximizar el tiempo disponible y profundizar en la comprensión lectora. Uno de los hábitos que sostiene la rutina de Gates es la estricta decisión de terminar cada libro que empieza, incluso cuando se trata de obras muy extensas, como aquellas de más de 1.000 páginas.

El empresario ha reconocido que esta regla puede resultar exigente, pero considera que comprometerse con un libro hasta el final asegura que cada obra reciba la atención y el respeto que merece.

Una de las principales reglas de Bill Gates es terminar cada libro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta actitud frente a la lectura refuerza la perseverancia y disciplina, evitando así la acumulación de títulos a medio terminar y minimizando la procrastinación.

Cómo es posible generar el hábito de la lectura, según Bill Gates

La constancia es esencial para Gates. El filántropo sugiere destinar al menos una hora diaria a la lectura, sobre todo en un periodo ininterrumpido. En su caso, ese intervalo se sitúa antes de dormir, convirtiéndose en un espacio para una inmersión profunda en textos complejos.

Gates enfatiza que las sesiones de lectura cortas, de 10 a 15 minutos, resultan insuficientes para comprender la totalidad de libros más densos. Asimismo, señala que leer antes de dormir ayuda a reducir el estrés y a desconectarse de las tensiones cotidianas, lo cual facilita el descanso.

La lectura antes de dormir generar mayor bienestar y calidad de descanso en todas las edades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra clave de Bill Gates es que a lo largo de los años ha incorporado el hábito de llevar siempre un libro consigo, ya sea en formato físico o digital.

Esto le permite aprovechar cualquier tiempo libre, como el traslado al trabajo o la espera en un aeropuerto, para avanzar en su lista de lecturas anuales. Aunque reconoce la comodidad de los dispositivos, mantiene su preferencia por el papel.

Por qué es clave tomar notas de cada lectura

Un aspecto clave del método de Bill Gates es la toma de notas durante la lectura. Gates acostumbra a escribir observaciones y preguntas en los márgenes de los libros, lo que le facilita interactuar con el contenido de manera activa.

Gates es de aquellos que le gusta tomar notas de cada libro que comienza a leer. (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs)

“En realidad, es frustrante cuando leo algo con lo que no estoy de acuerdo. Me paso tiempo escribiendo mis ideas en los márgenes”, ha explicado el empresario en declaraciones previas.

Asimismo, la consecuencia de este sistema disciplinado, según ha relatado Gates, es una mejora sostenida de su comprensión lectora y un equilibrio entre su vida profesional y personal.

En este sentido, estas prácticas que son aplicables en cada día, que pueden parecer rígidas, pueden ser no solo una herramienta de formación intelectual, sino una vía para que profesionales de diferentes sectores puedan reforzar la curiosidad, y la adquisición de nuevos conocimientos.