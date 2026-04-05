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Youtube en Colombia: la lista de los 10 videos en tendencia de este día

La plataforma más popular de videos tiene presencia en 104 países y se calcula que cada minuto se suben a la plataforma 500 horas de contenido

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YouTube se ha convertido en uno de los medios favoritos del público para pasar un rato agradable en el tiempo libre. (Infobae/Jovani Pérez)
YouTube se ha convertido en uno de los medios favoritos del público para pasar un rato agradable en el tiempo libre. (Infobae/Jovani Pérez)

Con 17 años de vida, YouTube se ha convertido en la plataforma de videos más famosa del mundo y es que en estos días no sólo sirve a los usuarios para ver clips musicales o graciosos, sino que también es empleada por muchos para ver tutoriales y aprender, para conciliar el sueño con los famosos ASMR, visitar otros países a través de diversos videobloggers y mucho más.

Aunque YouTube ha visto nacer plataformas que le han querido hacer la competencia —como Dailymotion, Vimeo y las propias redes sociales Instagram, Facebook y TikTok—, el sitio web de origen estadounidense continúa en el gusto de los internautas, lo que lo ha llevado a ser el segundo sitio más buscado sólo detrás de Google.

En este panorama, YouTube lanzó en el año 2018 su propia sección de tendencias en donde los usuarios pueden ver los nuevos videos musicales que gozan de gran popularidad en tiempo real en 61 países, ello con la finalidad de que no se pierdan ninguno de los clips más importantes, pues se estima que cada minuto son subidos más de 500 horas de contenido mientras que al día son vistos alrededor de 5 mil millones de videos.

Aquí el listado de los 10 artistas y sus canciones más populares del momento

1. 2.0Artista/canal: BTS

2. La MaríaArtista/canal: Luister La Voz

3. AHORA SOY YOArtista/canal: El Americano 4KT

4. Ayer Hable Con DiosArtista/canal: Corridos Del Rey

5. Pal AguaArtista/canal: J Balvin y Ryan Castro

6. El Beneficio De La DudaArtista/canal: Grupo Firme

7. TE QUIERO VER CAMPEÓNArtista/canal: Alzate, Luis Alfonso, Jessi Uribe y Pipe Bueno

8. Conteo Regresivo (Salsa Version)Artista/canal: Gilberto Santa Rosa

9. ImitadoraArtista/canal: Romeo Santos

10. SWIMArtista/canal: BTS

Los videos que marcaron tendencia este 2023 en Colombia

YouTube es una de las plataformas más usadas en este país. (Bloomberg/Gabby Jones)
YouTube es una de las plataformas más usadas en este país. (Bloomberg/Gabby Jones)

La plataforma de YouTube se ha mantenido entre las más populares a pesar de la diversificación de opciones para consumir vídeos y música. Los usuarios la usan para ver videos musicales, tutoriales y hasta noticias. Respecto a los artistas que más vieron este 2023, en el primer lugar estuvo Karol G y Shakira con TQG; en segundo lugar Joaquin Guiller, Maycol Rosero, Beren con No Sufriré Por Nadie; en seguida, Yng Lvcas y Peso Pluma con el videoclip de La Bebe.

La plataforma también ha sido testigo de la creciente popularidad de creadores de contenido latinoamericanos a lo largo de 2023. Entre ellos, se destaca el influencer uruguayo Fede Vigevani, quien se ha consolidado como uno de los youtubers más vistos en Colombia.

El contenido de Vigevani se caracteriza por su versatilidad, abarcando desde vlogs, retos, hasta bromas en cámara oculta. Otro creador que ha acaparado la atención en la región es el estadounidense MrBeast, conocido por sus desafíos y sorteos. A pesar de ser un creador de contenido que no es de habla hispana, MrBeast ha logrado trascender las barreras del idioma y se ha posicionado entre los más vistos en Colombia.

A estos creadores se suman Alfredo Larin, Ian Lucas, Ami Rodríguez y como “revelación del año”: Alextis, The Donato, Albertisment, Amara Que Linda y DeGoBooM. Estos creadores han demostrado que es posible alcanzar una gran audiencia fuera de sus países de origen, a la par de poner en alto el idioma español en la plataforma, donde comunidades de habla hispana continúan creciendo y consumiendo contenido.

Mientras que en los videos más populares, demostraron que les interesa más el entretenimiento y lo noticioso. Los más reproducidos fueron: Rihanna’s FULL Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show; ES LEY: Ni se te ocurra hacer la TÉCNICO-MECÁNICA sin saber esto $$$; $1 vs $500,000 Plane Ticket! - $1 vs $500,000 Plane Ticket!; The Juanpis Live Show - Entrevista a F***s News y Millonarios 1 (3) vs Nacional 1 (2) - El ‘Embajador’ hace historia al ganar la estrella 16.

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