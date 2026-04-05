Tecno

De emprendedoras a inversoras: el salto tecnológico que está creando las nuevas fortunas femeninas en Latinoamérica

El auge de la inteligencia artificial y la automatización permite que más mujeres puedan crear empresas valuadas en millones de dólares sin un gran número de empleados

Guardar
Diez mujeres latinoamericanas de diversas edades trabajan en laptops y tablets en un moderno coworking, con gráficos flotantes de IA y criptomonedas.
Herramientas digitales y nuevas oportunidades financieras impulsan a cada vez más mujeres a liderar empresas millonarias en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología se presenta como un motor clave para las mujeres que buscan emprender y expandir sus negocios en América Latina. El acceso a la inteligencia artificial (IA), la economía digital y las nuevas plataformas financieras permite que las emprendedoras superen barreras históricas y se proyecten hacia un modelo de empresa global.

Pese a que las mujeres constituyen solo el 27% de los emprendedores en América Latina, según el Mapa del Emprendimiento de South Summit en 2024, la tendencia muestra una presencia creciente en sectores tecnológicos y de alto impacto.

El desafío está en pasar de negocios de pequeña escala, a compañías capaces de alcanzar valuaciones millonarias y competir en mercados internacionales.

Por qué es fundamental el salto de “micro” a “unicornio”

Varias mujeres trabajando juntas en oficina, con computadoras y presentaciones, y atendiendo un negocio de joyas.
El cambio de mentalidad y el acceso a la tecnología abren las puertas a empresas de alto impacto lideradas por mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escenario emprendedor femenino en América Latina ha estado históricamente vinculado a proyectos de baja escala. Sin embargo, en la actualidad, se observa una mayor ambición orientada a la creación de empresas tecnológicas con alto potencial de convertirse en unicornios.

Silvina Moschini, experta en criptomonedas y emprendimiento femenino explica: “Negocios chiquitos se emprenden por millares, pero es mucho más difícil decir: ‘Voy a hacer una compañía de mil millones de dólares’”. Esta visión desafía los modelos tradicionales y alienta a las mujeres a pensar en grande.

Además, la inteligencia artificial, según la misma vocera, habilita un crecimiento sin precedentes: “La IA hace que uno pueda construir compañías potencialmente de mil millones de dólares prácticamente sin gente, a través de agentes”.

Una mujer entrena a un robot humanoide blanco frente a una computadora, con gráficos de circuitos y texto 'AI' en el fondo, mostrando interacción tecnológica.
El avance de la IA permite generar una compañía con gran valoración con ayuda de automatización y sin gastos operativos en empleados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta tecnología reduce la necesidad de grandes grupos de trabajo o grandes números de empleados, permitiendo a las emprendedoras escalar sus negocios de manera eficiente y global.

Cómo la tecnología potencia el emprendimiento y cuáles retos hay para las mujeres

La digitalización y el acceso a internet han democratizado el emprendimiento en la región. Según la vocera, “cualquier persona con una computadora, conexión a Internet, ganas de aprender y ganas de hacer cosas grandes puede comenzar estas compañías hoy”.

También, la adaptabilidad se vuelve un factor decisivo. “Quienes mejor se adapten y aquellos que mejor autoaprenden, lo que se llama learnability, que es la habilidad de enseñarse a uno mismo, son los que resultarán ganadores”, menciona la experta.

Imagen representativa de hombres y mujeres trabajando en una oficina colaborativa. Se destaca la dinámica del trabajo en equipo, la productividad y la colaboración para el éxito empresarial. (Imagen ilustrativa Infobae)
Las emprendedoras pueden aprovechar sus buenas habilidades en relacionamiento para atraer más capital. (Imagen ilustrativa Infobae)

En cuanto a los retos, aunque las mujeres destacan en la creación de comunidades, todavía enfrentan el reto de traducir ese capital social en rentabilidad económica.

“Las mujeres somos muy buenas haciendo comunidad, pero somos muy malas haciendo plata con esa comunidad”, en este sentido, la vocera dice que es clave “empoderar a esas reinas a que construyan sus propias fortalezas, sus propios castillos”.

Por qué más mujeres deben dar el salto de emprendedoras a inversoras

La experta afirma que la clave para mayor participación del género femenino está en “convertir a más mujeres en inversoras”. El acceso al capital y la participación como inversoras representa un paso decisivo para reducir la brecha de género tanto en el sector tecnológico como en otras industrias.

Cinco mujeres en una mesa de reuniones revisan planos y un portátil con imágenes de propiedades. Una mujer señala un documento; otra escribe. Se ve un cartel 'SOLD'.
Una clave para reducir las brechas está en que más mujeres se vuelvan inversoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, un dato alentador es que la transferencia de riqueza hacia las mujeres será significativa en los próximos años, pero aún existen desafíos que vale la pena considerar en pro de aprovechar las oportunidades venideras.

La vocera advierte: “Hay una transferencia de riqueza de 124 trillones de dólares que hacia el 2045 van a pasar a las mujeres... y las mujeres hoy no saben cómo usar ese dinero”.

En este contexto, es clave promover la educación financiera y el acceso a redes de mentoría que permitan a más emprendedoras gestionar y multiplicar esos recursos. Esta preparación es clave para que puedan identificar oportunidades, liderar proyectos de alto impacto y ocupar un rol central en la economía de la región y global.

Nota: Silvina Moschini fundó Unicoin, empresa que enfrenta una demanda civil de la SEC desde mayo de 2025 por presuntas ofertas de valores no registradas y supuesta sobrevaloración de activos. La compañía rechaza los cargos y el caso sigue en trámite ante la Corte de Distrito del Sur de Nueva York, sin fallo definitivo.

Temas Relacionados

EmprendimientoInversionesInteligencia artificialMujeresEmpresaTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Lords of the Fallen sorprende con una actualización cooperativa antes de aterrizar en PS Plus

Ahora, los invitados en progresión compartida pueden mejorar equipo, tratar con vendedores y realizar más acciones por sí mismos

Lords of the Fallen sorprende con una actualización cooperativa antes de aterrizar en PS Plus

Cómo usar tu móvil para dormir mejor: 5 claves sencillas

Utilizar herramientas que bloqueen ciertas apps a partir de una hora determinada evita que el tiempo frente al celular se alargue innecesariamente

Cómo usar tu móvil para dormir mejor: 5 claves sencillas

Qué hábitos tiene una persona con alto coeficiente intelectual, según la IA

Según Gemini, la inteligencia superior no se traduce únicamente en logros académicos o destrezas en disciplinas técnicas

Qué hábitos tiene una persona con alto coeficiente intelectual, según la IA

Cómo tener una IA funcional sin depender del Wi-Fi

Hoy existen aplicaciones que permiten ejecutar modelos de lenguaje en el propio móvil, eliminando la dependencia de servidores externos

Cómo tener una IA funcional sin depender del Wi-Fi

¿De verdad no hace falta un título para triunfar? El mito de Silicon Valley ante la realidad del empleo actual

La formación académica sigue funcionando como un filtro esencial para muchas oportunidades laborales, según un estudio

¿De verdad no hace falta un título para triunfar? El mito de Silicon Valley ante la realidad del empleo actual
DEPORTES
El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

Un nuevo título para el tenis argentino en el Challenger Tour: Facundo Díaz Acosta festejó en Sao Leopoldo

Quién es Lautaro Pereyra, el primer juvenil al que Coudet hizo debutar en River Plate: “Va a resaltar”

8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

TELESHOW
La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

Wanda Nara compartió una foto íntima de su viaje asiático: en ropa interior y acostada en la cama de un hotel

Confirmado: los Ratones Paranoicos “jugarán” el Mundial de fútbol

INFOBAE AMÉRICA

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

El precio del petróleo volvió a abrir al alza en plena escalada del conflicto en Medio Oriente

Ucrania y Siria restablecen sus relaciones tras la caída del dictador Al Assad, antiguo aliado de Rusia

Ucrania negó estar detrás de los explosivos hallados junto a un gasoducto en Serbia y apuntó a una posible maniobra rusa

Israel localizó una escuela del Líbano que era utilizada por los terroristas de Hezbollah para el almacenamiento de armas