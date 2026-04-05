De emprendedoras a inversoras: el salto tecnológico que está creando las nuevas fortunas femeninas en Latinoamérica

Herramientas digitales y nuevas oportunidades financieras impulsan a cada vez más mujeres a liderar empresas millonarias en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología se presenta como un motor clave para las mujeres que buscan emprender y expandir sus negocios en América Latina. El acceso a la inteligencia artificial (IA), la economía digital y las nuevas plataformas financieras permite que las emprendedoras superen barreras históricas y se proyecten hacia un modelo de empresa global.

Pese a que las mujeres constituyen solo el 27% de los emprendedores en América Latina, según el Mapa del Emprendimiento de South Summit en 2024, la tendencia muestra una presencia creciente en sectores tecnológicos y de alto impacto.

El desafío está en pasar de negocios de pequeña escala, a compañías capaces de alcanzar valuaciones millonarias y competir en mercados internacionales.

Por qué es fundamental el salto de “micro” a “unicornio”

El cambio de mentalidad y el acceso a la tecnología abren las puertas a empresas de alto impacto lideradas por mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escenario emprendedor femenino en América Latina ha estado históricamente vinculado a proyectos de baja escala. Sin embargo, en la actualidad, se observa una mayor ambición orientada a la creación de empresas tecnológicas con alto potencial de convertirse en unicornios.

Silvina Moschini, experta en criptomonedas y emprendimiento femenino explica: “Negocios chiquitos se emprenden por millares, pero es mucho más difícil decir: ‘Voy a hacer una compañía de mil millones de dólares’”. Esta visión desafía los modelos tradicionales y alienta a las mujeres a pensar en grande.

Además, la inteligencia artificial, según la misma vocera, habilita un crecimiento sin precedentes: “La IA hace que uno pueda construir compañías potencialmente de mil millones de dólares prácticamente sin gente, a través de agentes”.

El avance de la IA permite generar una compañía con gran valoración con ayuda de automatización y sin gastos operativos en empleados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta tecnología reduce la necesidad de grandes grupos de trabajo o grandes números de empleados, permitiendo a las emprendedoras escalar sus negocios de manera eficiente y global.

Cómo la tecnología potencia el emprendimiento y cuáles retos hay para las mujeres

La digitalización y el acceso a internet han democratizado el emprendimiento en la región. Según la vocera, “cualquier persona con una computadora, conexión a Internet, ganas de aprender y ganas de hacer cosas grandes puede comenzar estas compañías hoy”.

También, la adaptabilidad se vuelve un factor decisivo. “Quienes mejor se adapten y aquellos que mejor autoaprenden, lo que se llama learnability, que es la habilidad de enseñarse a uno mismo, son los que resultarán ganadores”, menciona la experta.

Las emprendedoras pueden aprovechar sus buenas habilidades en relacionamiento para atraer más capital. (Imagen ilustrativa Infobae)

En cuanto a los retos, aunque las mujeres destacan en la creación de comunidades, todavía enfrentan el reto de traducir ese capital social en rentabilidad económica.

“Las mujeres somos muy buenas haciendo comunidad, pero somos muy malas haciendo plata con esa comunidad”, en este sentido, la vocera dice que es clave “empoderar a esas reinas a que construyan sus propias fortalezas, sus propios castillos”.

Por qué más mujeres deben dar el salto de emprendedoras a inversoras

La experta afirma que la clave para mayor participación del género femenino está en “convertir a más mujeres en inversoras”. El acceso al capital y la participación como inversoras representa un paso decisivo para reducir la brecha de género tanto en el sector tecnológico como en otras industrias.

Una clave para reducir las brechas está en que más mujeres se vuelvan inversoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, un dato alentador es que la transferencia de riqueza hacia las mujeres será significativa en los próximos años, pero aún existen desafíos que vale la pena considerar en pro de aprovechar las oportunidades venideras.

La vocera advierte: “Hay una transferencia de riqueza de 124 trillones de dólares que hacia el 2045 van a pasar a las mujeres... y las mujeres hoy no saben cómo usar ese dinero”.

En este contexto, es clave promover la educación financiera y el acceso a redes de mentoría que permitan a más emprendedoras gestionar y multiplicar esos recursos. Esta preparación es clave para que puedan identificar oportunidades, liderar proyectos de alto impacto y ocupar un rol central en la economía de la región y global.

Nota: Silvina Moschini fundó Unicoin, empresa que enfrenta una demanda civil de la SEC desde mayo de 2025 por presuntas ofertas de valores no registradas y supuesta sobrevaloración de activos. La compañía rechaza los cargos y el caso sigue en trámite ante la Corte de Distrito del Sur de Nueva York, sin fallo definitivo.