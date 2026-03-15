50 años de Apple: la compañía lanza cuenta de Instagram para festejar su aniversario

En la biografía de la cuenta se lee la frase: “Our stories, and yours”. (Europa Press)

Apple ha reforzado su estrategia de comunicación digital con la creación de una cuenta oficial en Instagram llamada Hello Apple (@helloapple), iniciativa que coincide con la celebración de sus 50 años de historia.

El nuevo perfil servirá como escaparate para compartir relatos, novedades y ejemplos de cómo la tecnología de la marca impacta en la creatividad y la vida cotidiana de sus millones de usuarios alrededor del mundo.

Hello Apple: un canal para historias, creatividad y comunidad

La cuenta Hello Apple nace como un espacio para mostrar el ecosistema de productos y servicios de la compañía a través de historias inspiradoras. Según Apple, el objetivo es mostrar cómo sus dispositivos y servicios ayudan a inspirar creatividad, impulsar proyectos personales y generar impacto en la vida diaria.

La publicación de Instagram de 'helloapple' presenta la carta de Tim Cook "50 Years of Thinking Different", destacando la trayectoria de Apple. (Instagram: 'helloapple')

Más allá de los mensajes institucionales, el perfil destacará trabajos y proyectos de la comunidad creativa que utiliza dispositivos Apple. La biografía de la cuenta resume esta misión con la frase: “Our stories, and yours”.

Además, la empresa anticipa que Hello Apple incluirá contenido exclusivo, permitiendo a los seguidores acceder a miradas detrás de las cámaras, historias sobre el desarrollo de productos y proyectos creativos realizados usando su tecnología. Este enfoque busca acercar la marca a su comunidad y resaltar el papel de Apple como motor de innovación.

Primeros contenidos y acciones especiales por el aniversario de Apple

Desde su lanzamiento, la cuenta de Instagram ha comenzado a publicar contenidos relacionados con el aniversario y la historia de la compañía. Entre las primeras publicaciones destaca un video de bienvenida con el mensaje “Hello”, y la carta “50 Years of Thinking Different” escrita por el CEO Tim Cook, enmarcando la celebración del medio siglo de Apple, que se conmemora el 1 de abril.

Así luce la cuenta oficial en Instagram llamada Hello Apple (@helloapple). (IG: helloapple)

La cuenta también ha compartido publicaciones sobre productos y servicios recientes, como el MacBook Neo y la plataforma de streaming Apple TV. Especial mención merece el anuncio de que Apple TV será el único lugar para ver las carreras de Fórmula 1 en Estados Unidos, reforzando la apuesta de la marca por el contenido deportivo en streaming.

Con Hello Apple, la empresa no solo celebra un aniversario histórico, sino que también busca fortalecer la relación con su comunidad digital, mostrando cómo la creatividad y la innovación forman parte de su ADN y de la vida cotidiana de sus usuarios.

Esto es lo que Apple presentó en marzo: MacBook Neo, iPhone 17e y más

Apple presentó una amplia gama de dispositivos nuevos y actualizados, que abarcan desde portátiles asequibles hasta renovaciones en su línea profesional y tablets con mayor potencia.

El MacBook Neo se presenta como la nueva opción básica para incorporarse al universo Mac. REUTERS/Shannon Stapleton

Entre las principales novedades destacan la MacBook Neo, el iPhone 17e, el iPad Air M4, además de las nuevas versiones de MacBook Pro y Air con chips de última generación, junto a los monitores Studio Display y Studio Display XDR con especificaciones avanzadas.

El iPhone 17e se posiciona como la opción de entrada renovada para quienes buscan un smartphone Apple asequible. Mantiene el precio base en USD599, pero ahora ofrece 256 GB de almacenamiento inicial, el doble que la generación anterior.

Incorpora carga inalámbrica MagSafe, pantalla Super Retina de 6,1 pulgadas con Ceramic Shield 2, resistencia al agua y polvo IP68 y compatibilidad con funciones satelitales como SOS de emergencia. Gracias al chip A19, el dispositivo es compatible con Apple Intelligence y ejecuta iOS 26. Está disponible en negro, blanco y rosa suave y ya se puede reservar.

El iPhone 17e se posiciona como la opción de entrada renovada para quienes buscan un smartphone Apple asequible. (Apple)

En el segmento de tablets, el iPad Air M4 llega con el nuevo chip M4 y 12 GB de RAM, superando en rendimiento al modelo anterior con M1 hasta en 2,3 veces y duplicando la velocidad en tareas exigentes como renderizado 3D.

Se encuentra en tamaños de 11 y 13 pulgadas, con precios desde USD599 y USD799 respectivamente, y suma conectividad Wi-Fi 7 y 5G. Si bien mantiene el diseño y la pantalla de modelos previos, incorpora las últimas funciones de iPadOS 26.