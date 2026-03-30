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WhatsApp estrena app para Apple CarPlay y cambia la forma de enviar mensajes al volante

La versión beta permite acceder a chats recientes, historial de llamadas y contactos favoritos, adaptando la mensajería a las necesidades de los conductores

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Ilustración de un conductor en un automóvil moderno con las manos en el volante. La pantalla central muestra Apple CarPlay con la interfaz de WhatsApp.
WhatsApp se expande al automóvil: CarPlay recibe una app dedicada para mejorar la comunicación en ruta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp continúa expandiendo su ecosistema más allá de los teléfonos inteligentes y, en su última actualización, da un paso clave hacia la integración con la experiencia automotriz. La plataforma de mensajería ha lanzado una aplicación dedicada para Apple CarPlay, dirigida específicamente a conductores que desean gestionar mensajes y llamadas de forma más intuitiva y segura mientras están al volante.

La novedad, disponible por ahora en versión beta para usuarios de iOS inscritos en TestFlight, marca un avance importante en la apuesta de WhatsApp por la conectividad multimodal y la seguridad vial.

La relevancia de esta actualización radica en que, hasta ahora, los usuarios de CarPlay solo podían interactuar con WhatsApp mediante comandos de voz a través de Siri, con funciones limitadas a la notificación, lectura y dictado de mensajes. La nueva aplicación introduce una interfaz visual simplificada y funcionalidades adicionales que buscan reducir distracciones y mantener el foco en la conducción, sin sacrificar el acceso a las principales herramientas de comunicación.

Mensajería inteligente en el auto: WhatsApp llega a CarPlay con una app centrada en la seguridad y la usabilidad - WHATSAPP OFICIAL
Mensajería inteligente en el auto: WhatsApp llega a CarPlay con una app centrada en la seguridad y la usabilidad - WHATSAPP OFICIAL

Cómo es la nueva función de WhatsApp para conductores

La característica más llamativa de la nueva app de WhatsApp para CarPlay es la pantalla de lista de chats. Al abrir WhatsApp desde el lanzador de CarPlay, los usuarios acceden a una pestaña que muestra las conversaciones recientes de los últimos 20 a 25 días.

Aunque por seguridad no es posible abrir los chats completos ni leer su historial mientras se conduce, esta vista rápida facilita identificar contactos y decidir a quién enviar un mensaje o iniciar una llamada.

La lista incluye información relevante como chats silenciados, fijados y la fecha del último mensaje, además de un filtro para ver solo las conversaciones con mensajes no leídos, marcados con un punto azul. Si el contacto deseado no aparece, la opción “Nuevo Mensaje” permite buscar en toda la libreta de direcciones y comenzar una conversación desde cero, sin depender únicamente de Siri.

Gestión de llamadas y contactos favoritos

Otra de las funciones principales es la pestaña de historial de llamadas, que muestra todas las llamadas de WhatsApp realizadas, recibidas o perdidas, junto con el nombre, foto de perfil y fecha. Desde aquí es posible devolver llamadas perdidas, volver a contactar con un usuario reciente o iniciar una llamada con cualquier persona del historial, todo con tan solo un toque.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El lanzamiento en beta marca un paso clave en la estrategia de expansión a nuevos dispositivos, posicionando a WhatsApp como referente en conectividad y experiencia digital dentro del automóvil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La integración de una pestaña de contactos favoritos simplifica todavía más la experiencia: los usuarios pueden acceder rápidamente a los contactos más importantes, marcados previamente en la app del teléfono, y desde ahí enviar mensajes o realizar llamadas sin buscar entre decenas de chats.

Seguridad y usabilidad: prioridad en el diseño

La interfaz de WhatsApp en CarPlay mantiene un diseño minimalista, compatible tanto con el modo claro como con el modo oscuro de iOS, y limita intencionadamente el acceso a funciones que puedan distraer al conductor. No es posible leer conversaciones extensas ni acceder a archivos multimedia, lo que ayuda a mantener la atención en la carretera. Para comunicaciones más complejas, los usuarios deben recurrir a su teléfono móvil una vez detenidos.

También se conserva la integración con comandos por voz, permitiendo a quienes prefieren una experiencia completamente manos libres continuar usando Siri para dictar mensajes o seleccionar contactos sin apartar la vista del camino.

El lanzamiento de WhatsApp para CarPlay se suma a una estrategia más amplia de la plataforma, que en los últimos meses ha extendido su presencia a relojes inteligentes Garmin, Apple Watch, tabletas y dispositivos iPad.

La apuesta por la conectividad y la experiencia de usuario en movimiento responde a la demanda creciente de comunicación segura y flexible en todos los contextos de la vida diaria, especialmente al conducir.

Con esta actualización, WhatsApp no solo refuerza su papel como herramienta de mensajería instantánea, también se posiciona como un actor relevante en la integración tecnológica de los vehículos inteligentes, donde la seguridad y la usabilidad son prioridades.

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