La IA Gemini mejora su capacidad para comprender tus órdenes gracias a esta actualización de Google Home

La actualización de Gemini permite dar órdenes más naturales y precisas para controlar dispositivos domésticos desde Google Home. (Composición Infobae)

La inteligencia artificial Gemini, desarrollada por Google, ha recibido una importante actualización que potencia su capacidad de comprensión en el ecosistema de Google Home. Esta mejora, anunciada a finales de marzo, busca hacer que la interacción con los dispositivos inteligentes del hogar sea mucho más natural, intuitiva y eficiente para todos los usuarios.

El despliegue incluye nuevas funciones, mayor compatibilidad lingüística y una ampliación del acceso a más mercados y perfiles familiares.

Según Anish Kattukaran, Chief Product Officer de Gemini for Home, Google Home y Nest, la actualización pretende que el hogar inteligente “se sienta más intuitivo”. Los cambios llegan en la versión 4.12 de Google Home, con mejoras tanto en el procesamiento de comandos de voz como en la interpretación contextual de las órdenes.

Las nuevas funciones de Gemini facilitan la gestión diaria del hogar inteligente, haciendo más eficiente y cómoda la interacción con los dispositivos conectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo es que los usuarios puedan controlar luces, electrodomésticos y sistemas de climatización de manera más precisa, utilizando un lenguaje natural y personalizado.

Expansión de Gemini para más mercados y familias

Uno de los puntos más destacados de la actualización es la expansión de Gemini for Home fuera de Estados Unidos y Canadá. Ahora, los usuarios de México también podrán aprovechar las prestaciones del asistente en sus hogares inteligentes. Además, Google ha sumado soporte para el idioma español en Google Home para usuarios de Estados Unidos y Canadá, ampliando la accesibilidad de estas funciones a un público hispanohablante más amplio.

La compañía también anunció que Gemini for Home se encuentra disponible para niños con cuentas supervisadas de Google, integrados en familias de Google One. De esta manera, los más pequeños pueden interactuar con el asistente bajo la supervisión de los adultos, abriendo nuevas posibilidades para el uso de la IA en entornos familiares.

La actualización permite a toda la familia aprovechar un control más intuitivo y personalizado del entorno doméstico gracias a la inteligencia artificial avanzada. (Europa Press)

Órdenes más naturales y respuestas más rápidas

La actualización permite que los usuarios empleen descripciones más naturales y precisas al dar instrucciones. Por ejemplo, es posible solicitar que las luces adopten “el color del océano” y Gemini elegirá el tono adecuado, o pedir que el horno inteligente se precaliente a una temperatura específica.

La IA también reconoce comandos como establecer niveles de humedad exactos, y ha mejorado su capacidad para identificar dispositivos, diferenciando entre “lámpara” y “luz” para ejecutar acciones con mayor precisión.

El procesamiento de las órdenes se ha optimizado para que las respuestas sean más rápidas y confiables. Según Google, estas mejoras hacen que el control del hogar inteligente resulte más sencillo y eficiente, reduciendo errores en la interpretación de las solicitudes y agilizando la ejecución de tareas cotidianas.

Otra de las novedades es la actualización de Gemini Live, la función que permite mantener conversaciones fluidas con el asistente en altavoces y pantallas inteligentes. Ahora, los resúmenes de noticias generados por Gemini son más detallados e interactivos.

La nueva versión de Google Home mejora la experiencia en Android con gestos predictivos y navegación optimizada. (Europa Press)

Los usuarios pueden pedir un resumen general con frases como “¿Cuáles son las últimas noticias?” o solicitar información específica sobre tecnología, deportes u otros temas, y recibir respuestas más profundas. Además, se pueden hacer preguntas de seguimiento para ampliar detalles sobre las historias presentadas.

Mejoras en la experiencia móvil y acceso anticipado

La versión más reciente de la app Google Home para Android añade soporte para gestos predictivos y navegación de borde a borde, optimizando la experiencia en plataformas móviles con Android 16. Todas estas mejoras se están implementando de manera progresiva y llegarán a los usuarios en los próximos días.

Con esta actualización, Google refuerza su apuesta por la inteligencia artificial aplicada al hogar, facilitando la integración de comandos complejos y haciendo que Gemini comprenda mejor el contexto y las necesidades de cada usuario. El resultado es una gestión doméstica más fluida, personalizada y accesible para toda la familia.