Google Home en la web: el nuevo control total del hogar inteligente sin comandos de voz

Los usuarios ya pueden gestionar luces, cámaras y termostatos desde la interfaz web, gracias a una actualización que trae mayor flexibilidad y organización al ecosistema doméstico inteligente de Google

Santiago Neira

Por Santiago Neira

El acceso web de Google
El acceso web de Google Home revoluciona la domótica con paneles interactivos y nuevas pestañas

Google ha dado un paso clave en la gestión del hogar digital al desplegar una actualización que transforma la experiencia de Google Home. Por primera vez, los usuarios pueden controlar de forma integral todos los dispositivos inteligentes vinculados a su cuenta directamente desde el navegador web, sin depender de comandos de voz ni del teléfono móvil.

Con la reciente actualización, resulta posible acceder a Google Home mediante navegadores tan populares como Firefox o Chrome. La interfaz web habilita funciones de gestión avanzada para dispositivos como luces, termostatos, cámaras y más. Ya no es necesario estar junto al teléfono o utilizar un asistente de voz.

Desde cualquier computadora, se pueden apagar luces, ajustar la climatización o visualizar cámaras de seguridad mediante un panel que replica la estructura de la aplicación para móviles.

Control inteligente sin teléfono: así
Control inteligente sin teléfono: así es la nueva experiencia web de Google Home (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según reportes publicados por 9to5Google, el lanzamiento progresivo de estas herramientas será a través del conocido programa “Vista Previa”, aunque la disponibilidad llegará a todos los usuarios en las próximas semanas.

El panel principal permite acceder a una cuadrícula de dispositivos, organizados por habitación, desde donde se puede actuar sobre cada elemento de manera independiente: regular la intensidad lumínica, cambiar la temperatura o activar enchufes inteligentes, todo mediante clics sencillos y sin configurar comandos adicionales.

Nuevas funciones en Google Home

Una de las novedades más relevantes es la aparición de nuevas pestañas en el panel de control de Google Home en la web. Ahora, los dispositivos, cámaras y automatizaciones cuentan con accesos directos personalizados en la barra lateral izquierda de la pantalla, optimizando el flujo de navegación.

Cada estancia del hogar presenta su propio listado de dispositivos, permitiendo que, por ejemplo, apagar las luces del salón o modificar la temperatura del dormitorio sea una tarea que se realiza con dos clics.

Google Home estrena control total
Google Home estrena control total desde cualquier navegador web y sin comandos de voz - GOOGLE

Las cámaras, tanto de interior como de exterior, pueden visualizarse a través de la web, lo que facilita el monitoreo en cualquier momento y lugar. Las automatizaciones permiten programar rutinas o escenarios sin recurrir al móvil ni a instrucciones por voz.

El cambio acerca la experiencia web a la que ofrecen las tabletas, mejorando la claridad y la respuesta visual con paneles dinámicos y mosaicos interactivos.

Control individual y en grupo, sin limitaciones por voz

Entre las ventajas que introduce el acceso web a Google Home destaca el control instantáneo de distintos dispositivos, todo desde un mismo panel de manera intuitiva.

Los termostatos de la serie Nest disponen de controles tipo “+” y “–” para modificar la temperatura, además de menús desplegables para seleccionar modos como “Calor” o “Frío”. Las cerraduras inteligentes aparecen agrupadas de acuerdo con la habitación y se pueden activar o desactivar sin desplazarse ni buscar el teléfono.

La última actualización de Google
La última actualización de Google permite administrar dispositivos inteligentes del hogar desde Chrome o Firefox, facilitando la gestión remota sin depender de teléfonos móviles ni asistentes de voz

El sistema también integra enchufes inteligentes y persianas automáticas, aunque todavía existen limitaciones en cuanto a la gestión de altavoces, pantallas cast y algunos dispositivos multimedia, que de momento requieren del móvil o del control por voz. Desde Google, se ha indicado oficialmente que la implementación de nuevas funciones será paulatina y que la compatibilidad total se alcanzará en próximos meses.

Gemini y la integración con Google Home

El despliegue de esta actualización se suma al anuncio de la integración plena de Gemini, la inteligencia artificial de Google, en el ecosistema Google Home a partir del 1 de octubre.

Según lo adelantado por la compañía y confirmado por medios de tecnología especializados, la IA añadirá funciones avanzadas que irán mucho más allá de la simple gestión por voz, incorporando automatización inteligente, sugerencias de energía y reconocimiento contextual de hábitos domésticos.

La compañía explica en su soporte oficial que próximamente se podrá añadir personas al hogar para compartir el control de equipos, además de ampliar la gestión a nuevos dispositivos fabricados por terceros. El acceso web inaugura así una alternativa de gestión flexible especialmente útil para usuarios que prefieren operar su casa desde el escritorio, el portátil o contextos profesionales.

