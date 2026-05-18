Deportes

El paquete de regalos por USD 200 mil que Shai Gilgeous-Alexander le entregó a cada compañero tras ser elegido MVP de la NBA

La estrella de Oklahoma City Thunder, último campeón de la liga, fue muy generoso: “No sería el jugador ni la persona que soy… sin ustedes"

Guardar
Google icon

El MVP de la NBA decidió reconocer al staff luego de recibir el reconocimiento por su gran temporada

Shai Gilgeous-Alexander regaló relojes de lujo a cada uno de sus compañeros del Oklahoma City Thunder tras conquistar su segundo Premio al Jugador Más Valioso (MVP) consecutivo de la NBA, un gesto que llegó el domingo 17 de mayo de 2026.

El base canadiense, que promedió 31,1 puntos y 6,6 asistencias por partido en la temporada 2025-26 —con una tasa de acierto del 38,6% en triples—, extendió su celebración personal a un reconocimiento colectivo. Los relojes de la firma suiza Audemars Piguet, reconocida por su colección Royal Oak, llegaron a manos de todos los integrantes del plantel como agradecimiento por el papel que tuvieron en su consagración individual.

PUBLICIDAD

Además de los relojes, The Oklahoman reportó que Gilgeous-Alexander también obsequió abrigos trench de Burberry a sus compañeros, palos de golf, colonia YSL, conjuntos personalizados de Levi’s, nuevos iPhone 17 con servicio gratuito de AT&T, membresías gratuitas a Spotify Premium y botellas de tequila.

La combinación de regalos de alta gama que circuló en redes sociales y generó amplia atención en el entorno de la liga. en total, habría invertido más de 200.000 dólares por compañero.

PUBLICIDAD

“Solo quiero darles las gracias a todos por todo. No sería el jugador ni la persona que soy… sin ustedes”, les dijo al momento de la entrega. “Disfruten. Los quiero, chicos”, completó.

“Mis compañeros de equipo son chicos muy a la moda y pensé en ayudarles un poco con las gabardinas. Se ven geniales”, se autofelicitó, aunque hubo un caso que necesitó ajustes.

“Me alegra que a todos les queden bien, excepto a Chet (Holmgren), tenemos que alargar la de Chet, pero ya lo solucionaremos… Mi culpa, Chet. Te pido disculpas. Vas a recibir dos, no te preocupes”, le prometió. El año pasado también había sido generoso: le había obsequiado relojes Rolex a todo el staff. En esta temporada, ante un nuevo reconocimiento de la liga, redobló la apuesta.

El jugador de 27 años también dedicó palabras a la afición de Oklahoma City durante su discurso de aceptación del galardón. “Realmente supe que eran verdaderos fans cuando lo pasamos mal durante tres años y no se fueron a ningún lado”, dijo Gilgeous-Alexander, según recogió ClutchPoints. “Ahí fue cuando me di cuenta de que realmente nos quieren”.

La distinción lo coloca, además, en posición de convertirse en el primer jugador con dos MVP consecutivos en ganar el título de la NBA desde que LeBron James lo lograra en 2012 y 2013.

El foco ahora apunta a la Final de la Conferencia Oeste, donde el Thunder enfrenta a los San Antonio Spurs. “Obviamente es un equipo muy bueno. Han estado justo detrás de nosotros todo el año, así que no los subestimamos en lo más mínimo”, afirmó Gilgeous-Alexander en declaraciones para Amazon Prime.

Temas Relacionados

deportes-internacionalShai Gilgeous-AlexanderOklahoma City ThunderNBAdeportes-argentinaMVP

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Franco Colapinto aceptó un desafío y se impuso en un divertido reto de karting en Silverstone

El piloto de Alpine presenció una carrera y fue la atracción. Alentó al piloto que llevó el 43 y vibró con él

Franco Colapinto aceptó un desafío y se impuso en un divertido reto de karting en Silverstone

Impacto en el Mundial 2026: Carlo Ancelotti confirmó la lista de la selección de Brasil e incluyó a Neymar

El entrenador italiano oficializó la nómina de 26 futbolistas para la Copa del Mundo que se disputarán en los Estados Unidos, México y Canadá

Impacto en el Mundial 2026: Carlo Ancelotti confirmó la lista de la selección de Brasil e incluyó a Neymar

Van Dijk defiende al Liverpool ante las críticas y asume la responsabilidad: “No somos niños”

El capitán neerlandés reconoció el mal momento del equipo y sostuvo que solo una revisión honesta del presente permite restaurar el estándar del club y recuperar la competitividad en la élite del fútbol europeo

Van Dijk defiende al Liverpool ante las críticas y asume la responsabilidad: “No somos niños”

Participá del sorteo de Infobae y viajá al Mundial 2026 para ver a la selección argentina

La “Experiencia Mundialista” incluye pasajes, traslados y hotel para dos personas. Los detalles y cómo participar

Participá del sorteo de Infobae y viajá al Mundial 2026 para ver a la selección argentina

Francisco Comesaña salvó el día para los argentinos en Ginebra: Thiago Tirante y Sebastián Báez cayeron en el debut

El marplatense revirtió un partido difícil ante el francés Valentin Royer y le puso fin a una serie de eliminaciones en primera ronda

Francisco Comesaña salvó el día para los argentinos en Ginebra: Thiago Tirante y Sebastián Báez cayeron en el debut

DEPORTES

Los grandes ausentes en la lista de Brasil para el Mundial: el delantero de los USD 120 millones al que desbancó Neymar

Los grandes ausentes en la lista de Brasil para el Mundial: el delantero de los USD 120 millones al que desbancó Neymar

Franco Colapinto aceptó un desafío y se impuso en un divertido reto de karting en Silverstone

Impacto en el Mundial 2026: Carlo Ancelotti confirmó la lista de la selección de Brasil e incluyó a Neymar

Van Dijk defiende al Liverpool ante las críticas y asume la responsabilidad: “No somos niños”

Participá del sorteo de Infobae y viajá al Mundial 2026 para ver a la selección argentina

TELESHOW

El beso entre Brian Sarmiento y Danelik de Gran Hermano en su reencuentro: “Apaguen las luces”

El beso entre Brian Sarmiento y Danelik de Gran Hermano en su reencuentro: “Apaguen las luces”

Sofía Gonet habló de la historia de su pelea con Stephanie Demner: “Yo me la cruzo todo el tiempo y no la saludo”

¿Andrea Rincón, Charlotte Caniggia, Andrea del Boca y Pablo Heredia al repechaje de Gran Hermano?

Al final, Mirtha Legrand irá esta noche a los Martín Fierro 2026

Sol, relax y estilo: Marta Fort conquistó Marbella con su impactante look en bikini

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos presentó nuevos cargos por lavado de dinero contra Álex Saab tras su deportación desde Venezuela

Estados Unidos presentó nuevos cargos por lavado de dinero contra Álex Saab tras su deportación desde Venezuela

Estados Unidos sancionó a la agencia de inteligencia de Cuba y a altos funcionarios de la dictadura

El psicólogo ganador del Nobel que creyó encontrar el secreto de la felicidad

Sembrar en lo ajeno: El rostro de la agricultura en El Salvador

¿Porqué científicos de Hawái encuentran en El Salvador respuestas a sus propios volcanes?