El paquete de regalos por USD 200 mil que Shai Gilgeous-Alexander le entregó a cada compañero tras ser elegido MVP de la NBA

El MVP de la NBA decidió reconocer al staff luego de recibir el reconocimiento por su gran temporada

Shai Gilgeous-Alexander regaló relojes de lujo a cada uno de sus compañeros del Oklahoma City Thunder tras conquistar su segundo Premio al Jugador Más Valioso (MVP) consecutivo de la NBA, un gesto que llegó el domingo 17 de mayo de 2026.

El base canadiense, que promedió 31,1 puntos y 6,6 asistencias por partido en la temporada 2025-26 —con una tasa de acierto del 38,6% en triples—, extendió su celebración personal a un reconocimiento colectivo. Los relojes de la firma suiza Audemars Piguet, reconocida por su colección Royal Oak, llegaron a manos de todos los integrantes del plantel como agradecimiento por el papel que tuvieron en su consagración individual.

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Además de los relojes, The Oklahoman reportó que Gilgeous-Alexander también obsequió abrigos trench de Burberry a sus compañeros, palos de golf, colonia YSL, conjuntos personalizados de Levi’s, nuevos iPhone 17 con servicio gratuito de AT&T, membresías gratuitas a Spotify Premium y botellas de tequila.

La combinación de regalos de alta gama que circuló en redes sociales y generó amplia atención en el entorno de la liga. en total, habría invertido más de 200.000 dólares por compañero.

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“Solo quiero darles las gracias a todos por todo. No sería el jugador ni la persona que soy… sin ustedes”, les dijo al momento de la entrega. “Disfruten. Los quiero, chicos”, completó.

“Mis compañeros de equipo son chicos muy a la moda y pensé en ayudarles un poco con las gabardinas. Se ven geniales”, se autofelicitó, aunque hubo un caso que necesitó ajustes.

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“Me alegra que a todos les queden bien, excepto a Chet (Holmgren), tenemos que alargar la de Chet, pero ya lo solucionaremos… Mi culpa, Chet. Te pido disculpas. Vas a recibir dos, no te preocupes”, le prometió. El año pasado también había sido generoso: le había obsequiado relojes Rolex a todo el staff. En esta temporada, ante un nuevo reconocimiento de la liga, redobló la apuesta.

El jugador de 27 años también dedicó palabras a la afición de Oklahoma City durante su discurso de aceptación del galardón. “Realmente supe que eran verdaderos fans cuando lo pasamos mal durante tres años y no se fueron a ningún lado”, dijo Gilgeous-Alexander, según recogió ClutchPoints. “Ahí fue cuando me di cuenta de que realmente nos quieren”.

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La distinción lo coloca, además, en posición de convertirse en el primer jugador con dos MVP consecutivos en ganar el título de la NBA desde que LeBron James lo lograra en 2012 y 2013.

El foco ahora apunta a la Final de la Conferencia Oeste, donde el Thunder enfrenta a los San Antonio Spurs. “Obviamente es un equipo muy bueno. Han estado justo detrás de nosotros todo el año, así que no los subestimamos en lo más mínimo”, afirmó Gilgeous-Alexander en declaraciones para Amazon Prime.

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