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AirPods con cámara: este es el motivo por el que Apple le pondría ‘ojos’ potenciados con IA

Este avance le daría a los dispositivos la capacidad de analizar objetos y lugares en tiempo real

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Apple planea incorporar cámaras infrarrojas en los futuros AirPods para mejorar funciones de control y percepción ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cambio importante estaría por llegar a los AirPods: la inclusión de una cámara. Las filtraciones y análisis de la industria han comenzado a perfilar un producto nunca antes visto, cuyo objetivo no sería tomar fotos ni grabar vídeos, sino expandir las capacidades de los auriculares a través de sensores visuales de última generación.

Actualmente, ningún modelo del dispositivo de Apple incorpora cámaras en su estructura. Los productos existentes cuentan con sensores de movimiento y de luz, que permiten funciones como la pausa automática al retirar el auricular, pero no son cámaras ni pueden capturar imágenes.

Qué tipo de cámara tendrían los nuevos AirPods

La información más confiable disponible apunta a que Apple está trabajando en la integración de cámaras infrarrojas (IR) en próximos modelos de AirPods. Estas cámaras no están destinadas a capturar fotografías o vídeos, sino a funcionar como sensores de percepción espacial y reconocimiento de entorno.

La idea no es nueva: algunos de estos conceptos ya han sido registrados por la compañía en patentes que describen sistemas de control por gestos y sensores de conocimiento ambiental.

Las cámaras infrarrojas permitirían el reconocimiento de gestos y el control avanzado de la reproducción y volumen en los AirPods. (APPLE)
Las cámaras infrarrojas permitirían el reconocimiento de gestos y el control avanzado de la reproducción y volumen en los AirPods. (APPLE)

A diferencia de las cámaras tradicionales, las cámaras infrarrojas operan detectando la presencia y el movimiento de objetos en el entorno inmediato, incluso en condiciones de baja luz. Este tipo de tecnología suele emplearse en dispositivos de realidad aumentada y sistemas de reconocimiento facial, y su integración en los AirPods abriría la puerta a nuevas formas de interacción con el dispositivo y el ecosistema de Apple.

Para qué servirían las cámaras en los AirPods

Las cámaras infrarrojas tendrían al menos tres usos principales en los auriculares. El primero sería el reconocimiento de gestos, lo que permitiría controlar la reproducción, el volumen u otras funciones sin necesidad de tocar los AirPods. La detección visual de movimientos, como deslizar el dedo o cerrar el puño, podría reemplazar o complementar los controles táctiles actuales.

El segundo uso previsto es la mejora del modo de audio adaptativo. Los AirPods ya pueden ajustar el volumen y la cancelación de ruido en función del entorno, pero la presencia de cámaras permitiría analizar la escena con mayor precisión. Por ejemplo, podrían identificar si el usuario está en una sala silenciosa, en la calle o si una persona se dirige a él, adaptando el sonido en tiempo real para ofrecer la mejor experiencia posible.

La integración de sensores visuales optimizaría el audio adaptativo, ajustando volumen y cancelación de ruido según el entorno del usuario. (Reuters/Beck Diefenbach/File Photo)
La integración de sensores visuales optimizaría el audio adaptativo, ajustando volumen y cancelación de ruido según el entorno del usuario. (Reuters/Beck Diefenbach/File Photo)

El tercer gran potencial de las cámaras corresponde a las funciones de inteligencia artificial. Apple está desarrollando el chip H3 y tecnologías asociadas como Visual Intelligence, que permitirían a los AirPods identificar objetos, lugares o carteles, y brindar indicaciones contextuales sin necesidad de sacar el iPhone del bolsillo.

Esta integración haría que los auriculares actúen como ojos y oídos de la nueva Siri, ofreciendo ayuda en tiempo real y facilitando la interacción con el mundo digital y físico.

Los datos recogidos por las cámaras no serían procesados directamente en los AirPods, sino en dispositivos centrales del ecosistema Apple, como el iPhone, iPad, Mac o Vision Pro.

Los datos captados por las cámaras de los nuevos AirPods serán procesados en dispositivos centrales del ecosistema Apple, como iPhone o Mac. (REUTERS/Manuel Orbegozo)
Los datos captados por las cámaras de los nuevos AirPods serán procesados en dispositivos centrales del ecosistema Apple, como iPhone o Mac. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Cómo sería el lanzamiento de los AirPods con cámara

Algunas filtraciones apuntaban a que los AirPods Pro 3 serían los primeros en incorporar esta función, pero el modelo presentado en septiembre de 2025 no incluyó cámaras. Ahora, las miradas están puestas en una posible variante de gama alta de los AirPods Pro 3, que conviviría con la versión estándar, o incluso en una generación posterior como los AirPods Pro 4.

Analistas como Ming-Chi Kuo y reportes de medios internacionales señalan que, debido a los desafíos de miniaturización, eficiencia energética y gestión térmica, la llegada de AirPods con cámara podría retrasarse hasta 2026 o incluso 2027. La decisión dependería de la capacidad de Apple para integrar estos sensores sin sacrificar autonomía ni comodidad.

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