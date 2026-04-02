Apple declara obsoletos estos tres populares dispositivos: en la lista hay un iPad

Apple actualiza sus listas de productos ‘vintage’ y ‘obsoletos’, afectando a iPad mini 4, Apple TV HD y MacBook Air 2017. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple ha sorprendido a muchos usuarios al actualizar sus listas de productos ‘vintage’ y ‘obsoletos’. La decisión afecta a tres dispositivos muy populares que aún se encuentran en uso en todo el mundo: iPad mini 4, Apple TV HD (32GB) y MacBook Air 2017.

Así que detallamos los motivos detrás de la decisión de Apple, los criterios utilizados para catalogar estos productos y el impacto real para quienes todavía los utilizan.

Qué significa que un dispositivo sea ‘vintage’ u ‘obsoleto’ para Apple

Apple clasifica sus productos en dos categorías una vez que dejan de estar disponibles para su venta directa: ‘vintage’ y ‘obsoletos’. Un producto se considera ‘vintage’ cuando han pasado más de cinco y menos de siete años desde que se dejó de distribuir oficialmente. En cambio, un producto es declarado ‘obsoleto’ cuando esa cifra supera los siete años.

Cuando un dispositivo pasa a ser ‘vintage’, Apple puede ofrecer reparaciones en sus tiendas o a través de proveedores autorizados, aunque ya no garantiza la disponibilidad de piezas de repuesto. Si un componente específico no está disponible, la empresa puede ofrecer un modelo de reemplazo de una generación más reciente, aunque esto depende de las existencias y del tipo de problema presentado.

Apple considera a un producto ‘obsoleto’ si han pasado más de siete años desde su última distribución oficial y deja de brindar soporte técnico. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

En el caso de los productos ‘obsoletos’, Apple deja de ofrecer cualquier tipo de reparación o servicio técnico oficial, sin importar el estado del dispositivo. La única alternativa para los usuarios es buscar soporte en servicios de terceros o intentar conseguir piezas por su cuenta.

Los tres dispositivos afectados en esta actualización

iPad mini 4

Fue lanzado en septiembre de 2015 y retirado del mercado en marzo de 2019. Durante su tiempo en el catálogo, se destacó por su portabilidad y la posibilidad de ejecutar la mayoría de las tareas habituales de un iPad. Aunque ya no recibe actualizaciones de sistema operativo de última generación, todavía obtiene parches de seguridad, como iPadOS 15.8.7, liberado hace menos de un mes.

Apple TV HD (32GB)

Salió al mercado en octubre de 2015 y se mantuvo como opción hasta octubre de 2022, cuando fue reemplazado por modelos más recientes de Apple TV 4K. La particularidad en este caso es que solo la versión de 32GB ha sido declarada obsoleta, mientras que la de 64GB sigue recibiendo soporte completo. Esta decisión ha generado desconcierto y protestas en foros de usuarios, ya que el dispositivo aún recibe actualizaciones de tvOS, como la reciente versión 26.4, y es muy utilizado para consumo de contenido en streaming.

Solo la versión de 32GB del Apple TV HD es considerada obsoleta, mientras la de 64GB mantiene soporte técnico y actualización de tvOS. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

MacBook Air (13″, 2017)

Fue el último modelo sin pantalla Retina antes de la renovación estética y funcional de la línea en 2018. Este portátil, muy difundido por su ligereza y autonomía, ha sido recategorizado como ‘vintage’. Esto significa que aún puede recibir reparaciones oficiales, siempre y cuando existan piezas disponibles. Su última gran actualización de software fue macOS Monterey, en la versión 12.7.6, publicada en julio de 2024.

Qué implica para los usuarios el cambio de estatus

El paso de estos dispositivos a las listas de productos ‘vintage’ u ‘obsoletos’ ha generado dudas sobre su funcionamiento cotidiano. Sin embargo, el cambio de estatus no afecta la operatividad básica ni impide el uso normal de las aplicaciones, la reproducción de contenido multimedia o el manejo de archivos.

Para el usuario promedio, la principal consecuencia es la dificultad para reparar el equipo en caso de avería. Si el dispositivo es ‘vintage’, aún puede optar por el servicio técnico oficial, siempre que existan piezas en inventario. Si es ‘obsoleto’, deberá recurrir a talleres independientes o buscar repuestos por su cuenta.

Los usuarios de productos Apple ‘obsoletos’ deben recurrir a talleres independientes o adquirir repuestos por cuenta propia ante fallas de hardware. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

A pesar de la preocupación que estas categorías suelen generar, muchos de estos dispositivos continúan funcionando correctamente y recibiendo parches de seguridad, como ocurre con el iPad mini 4 y el Apple TV HD. La durabilidad y el estado físico de cada equipo serán los factores determinantes para su vida útil.