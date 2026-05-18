Tecno

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este lunes 18 de mayo

Las monedas digitales han tenido alzas y bajas en las últimas horas

Guardar
Google icon
Las criptomonedas se caracterizan por usar redes blockchain, no existir físicamente y carecer de regulación. (Archivo)
Las criptomonedas se caracterizan por usar redes blockchain, no existir físicamente y carecer de regulación. (Archivo)

Las criptomonedas son un activo digital innovador que han experimentado un crecimiento monumental en los últimos tiempos debido a varios elementos que contribuyen a ello, entre ellos que algunos gobiernos hayan decidido darles una oportunidad como moneda de curso legal; no obstante, también han sufrido descalabros que han puesto en duda su viabilidad, como el más reciente episodio conocido como el "criptoinvierno".

Pese a este panorama, cada vez más personas han empezado a adquirir criptomonedas para poder invertir en algo "seguro" y "fiable" tanto a corto como a largo plazo, a pesar de los niveles extremos de inestabilidad que sufre constantemente.

PUBLICIDAD

Sin embargo, invertir o comprar en criptodivisas es más fácil de lo que parece. Hay que recordar que se trata de monedas virtuales, por lo que serán controladas en carteras o monederos que comparten esa particularidad, pues a diferencia del dinero corriente, no tienen un soporte físico.

El precio de las criptomonedas hoy

Esta es la cotización de las criptodivisas más destacadas en este momento.

PUBLICIDAD

El Bitcoin, cotiza a 76.777,15 dólares, lo que implicó un cambio de -0,842% en las últimas horas.

La segunda criptomoneda más popular del mercado, Ethereum, ha mostrado un movimiento de -0,688% en las últimas 24 horas, por lo que su valor se ubica en 2.113,01 dólares.

En el caso de TetherUs, su precio es de 1 dólares, por lo que en el último día tuvo un movimiento de -0,01%.

Por su parte, BNB, tiene un valor de 639 dólares, con un cambio de -2,62%, en cambio el Litecoin cotizó a 53.62 dólares, tras una variación de -4.5535445.

Finalmente, el Dogecoin, una de las monedas virtuales que fue impulsada por Elon Musk, tiene un valor de 0,1 dólares tras presentar un cambio de -5,04% en las últimas 24 horas.

Representaciones de bitcoins. (REUTERS/Edgar Su)
Representaciones de bitcoins. (REUTERS/Edgar Su)

Qué pasa con las criptodivisas

Luego de que en las primeras semanas de mayo del 2022 se viviera el "criptocrash" o "criptoinvierno" que dejaron al descubierto la enorme volatilidad de estas monedas digitales, ha llegado un nuevo periodo de relativa estabilidad.

Bitcoin, ethereum y BNB han mostrado variaciones "controladas", puesto que no se han disparado los precios como en semanas previas. Por ejemplo, a inicios de agosto, las mencionadas anteriormente tuvieron un cambio menor del 2%.

Por otra parte, algo que esta llamando la atención en el mundo de las criptomonedas es que China está ablandando sus restricciones y podría comenzar a permitir su uso. Específicamente sería Hong Kong en donde este cambio se haría presente.

Sumado a ello, la plataforma de transacciones digitales PayPal anunció su propia stablecoin llamada PayPal USD (PYUSD), que cuenta por el respaldo de depósitos en dólares, bonos del Tesoro de Estados Unidos a corto plazo y activos equivalentes.

La compañía ha afirmado en su declaración que permitirá la transferencia de fondos a monederos digitales de terceros y proporcionará detalles sobre cómo integrar su servicio en exchanges centralizados y descentralizados, con el objetivo de ser utilizado en Finanzas Descentralizadas (DeFi, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, es muy probable que se utilice ampliamente en la industria Web3.

Criptomonedas en Latinoamérica

Criptomonedas en México: el Banco de México (Banxico) ha determinado que ninguna de las instituciones que participan en el sistema financiero nacional podrá hacer uso o deberá permitir operaciones de ninguna clase a través de este medio de pago.

En territorio mexicano el empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los más ricos del país, ha mostrado interés en las criptomonedas y ha asegurado que varios de sus negocios aceptarán bitcoin en el futuro, incluido su banco; hasta el momento una de sus tiendas más populares ya lo hace.

Una representación de las criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Una representación de las criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Criptomonedas en Perú: el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) ha dejado en claro que su misión no es ser el primero ni el segundo banco central que regule el uso de las criptomonedas, ello debido a la inestabilidad que las caracteriza. Sin embargo, hace días el presidente del (BCR) aseguró que el BCR trabajaba en un proyecto de moneda digital propia.

Criptomonedas en Colombia: en la nación sudamericana hay más de 500 sitios donde es permitido pagar con criptodivisas. Colombia ocupa el puesto 14 entre 26 países de adopción de criptomonedas, según el informe de Finder.

Criptomonedas en Centroamérica: en el gobierno de El Salvador, el bitcoin, que en septiembre de 2021 se convirtió en moneda de curso legal, ha perdido oficialmente este estatus en este enero del 2025 tras una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del país. Según informó la prensa local, la modificación de la Ley Bitcoin fue impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele y respaldada por la mayoría oficialista en el órgano legislativo. Este cambio marca el fin de una política que había colocado al país centroamericano en el centro del debate global sobre las criptomonedas.

¿Cómo crear una criptomoneda?

Al momento de crear una criptomoneda es importante primero determinar qué se desea tener: una moneda o un token. La primera usa su propia blockchain, mientras que la segunda se basa en una red preexistente.

De acuerdo con el sitio de Binance, para crear una criptomoneda se necesita de un gran equipo de desarrolladores y expertos; mientras que para el token sí se requieren conocimientos técnicos pero es posible crearlo en minutos a través del uso de otras blockchains como Ethereum o BNB, que son las más populares.

Los costos de creación, el tiempo requerido y el uso de fuerza de trabajo dependerá de si se opta por hacer una moneda virtual o un token. En éste último caso también se puede usar un código establecido para crear tokens o pagar para usar un servicio de creación de monedas.

Es importante saber que antes de crear una criptomoneda se debe considerar su utilidad y estado legal.

En el caso de elegir crear una criptomoneda, entonces se debe elegir una blockchain, posteriormente se debe hacer un plan acorde al funcionamiento y la funcionalidad de la blockchain para diseñar los nodos y la interfaz.

Temas Relacionados

Precio CriptomonedasBitcoinEthereumMercado de criptomonedasEconomía digitalInversionesÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

ChatGPT no rompió la universidad: rompió el termómetro con el que se la mide

Las clases donde la inteligencia artificial sirve dan un 30% más de sobresalientes desde 2022, y el problema no es que los alumnos copien: es que la nota dejó de informar quién aprendió

ChatGPT no rompió la universidad: rompió el termómetro con el que se la mide

No más llamadas Spam: las 14 palabras que decir para evitarlas

La proliferación de llamadas automatizadas y la ingeniería social digital obligan a combinar tecnología, hábitos preventivos y respuestas firmes para evitar fraudes

No más llamadas Spam: las 14 palabras que decir para evitarlas

Qué es HDMI-CEC y cómo activar esta función en tu Smart TV

Es el sistema que hace posible que un solo mando controle tanto el televisor como los dispositivos externos

Qué es HDMI-CEC y cómo activar esta función en tu Smart TV

El día en que un captcha puso a prueba la humanidad de Mark Zuckerberg

Al CEO de Meta le entregaron una hoja de papel y, en un tono humorístico, le pidieron que identificara los semáforos

El día en que un captcha puso a prueba la humanidad de Mark Zuckerberg

Error 404: el mensaje más común de la web, ¿qué hay detrás?

Al navegar en internet, es frecuente encontrarse con mensajes de error que impiden el acceso a ciertos sitios

Error 404: el mensaje más común de la web, ¿qué hay detrás?

DEPORTES

Una ex figura de la selección argentina bailó malambo en una fiesta en su ciudad y causó furor

Una ex figura de la selección argentina bailó malambo en una fiesta en su ciudad y causó furor

Murió “El Inmortal”, la leyenda del fisicoculturismo que rompió el récord de longevidad al ganar una prueba

El 0-0 que cambió las reglas del fútbol para siempre: “El partido más aburrido de la historia de los Mundiales”

El puesto que le genera un dolor de cabeza a Lionel Scaloni en la selección argentina de cara al Mundial

Rafael Westrupp elogió el Sudamericano Sub 14 organizado por la Asociación Argentina de Tenis

TELESHOW

Wanda Nara celebró el reencuentro con sus hijos y una presencia inesperada despertó la polémica en su departamento

Wanda Nara celebró el reencuentro con sus hijos y una presencia inesperada despertó la polémica en su departamento

Úrsula Corberó compartió su rotundo cambio de look junto a su hijo Dante Darín: “Qué afortunada Dios mío”

El emotivo respaldo de Oriana Sabatini y su beba Gia a Paulo Dybala en su último partido con la Roma

Santiago del Moro, otra vez al frente de los Martín Fierro 2026

Martín Fierro 2026: todos los nominados para la gala de esta noche

INFOBAE AMÉRICA

La economía de China se desaceleró en abril ante el descenso del consumo y la producción

La economía de China se desaceleró en abril ante el descenso del consumo y la producción

El día que la selección salvadoreña enfrentó el récord más doloroso del Mundial y celebró su único gol con nombre propio: Zapata

82% de los jóvenes salvadoreños paga por plataformas de música y se aleja del formato tradicional

Honduras suma cerca de 70 ambientalistas asesinados en cinco años la mayoría en la impunidad

Uruguay: policía asesinó a su ex pareja y al actual novio de ella y se quitó la vida