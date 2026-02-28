Cómo funciona Li-Fi, la tecnología que podría desplazar al Wi-Fi

Li-Fi transmite datos mediante luz, evitando interferencias y mejorando la seguridad respecto al Wi-Fi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de Li-Fi promete transformar la conectividad al ofrecer una alternativa basada en la transmisión de datos mediante luz, una tecnología que destaca por su eficiencia, rapidez y seguridad en comparación con el tradicional Wi-Fi.

Aunque el concepto de Light Fidelity se presentó públicamente en 2011, el desarrollo comercial y su adopción masiva han avanzado a un ritmo más lento de lo esperado. El reciente surgimiento de estándares y dispositivos compatibles anticipa una etapa en la que el Li-Fi podría convertirse en protagonista dentro del ecosistema digital.

Qué es el Li-Fi y en qué se diferencia del Wi-Fi

Li-Fi se distingue de las tecnologías convencionales al utilizar la luz visible, y no ondas de radio, para transmitir datos. El sistema emplea bombillas LED con codificadores que alternan frecuencias entre los 400 y los 800 THz.

La tecnología Li-Fi logra velocidades de transferencia superiores a las redes 5G tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos cambios de frecuencia resultan imperceptibles para el ojo humano, pero permiten que los dispositivos equipados con fotoreceptores reciban información de manera continua y estable. El proceso requiere que haya iluminación activa, ya que la conexión depende de la presencia de luz directa.

Un aspecto relevante del Li-Fi es su capacidad para operar en todo el espectro visible, lo que elimina la posibilidad de interferencias con otros dispositivos electrónicos. Además, la seguridad se ve reforzada, ya que la señal no puede atravesar paredes ni ser interceptada a distancia, lo cual representa una ventaja frente a los riesgos asociados al uso de ondas de radio en el Wi-Fi tradicional.

El récord de velocidad de transferencia con Li-Fi se alcanzó en 2022, cuando la compañía Kyocera logró una transmisión de 90 Gbps, más de cien veces la velocidad del 5G.

Las conexiones Wi-Fi pueden sufrir caídas, baja velocidad y vulnerabilidades de seguridad frente a nuevas alternativas como el Li-Fi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas y limitaciones del Li-Fi

Entre los principales beneficios de Li-Fi se encuentran la baja latencia, la ausencia de interferencias y la mejora en la seguridad. Una característica destacada es que los datos no pueden ser interceptados a menos que exista línea de visión directa entre el emisor y el receptor. Esto implica un nivel de privacidad superior al de las redes Wi-Fi convencionales.

No obstante, el Li-Fi enfrenta desafíos que han ralentizado su adopción. La imposibilidad de atravesar obstáculos sólidos, como paredes o muebles, limita la cobertura a espacios reducidos y obliga a que los dispositivos estén dentro del rango de alcance de una fuente de luz.

Asimismo, la compatibilidad tecnológica representa otro reto, ya que los equipos actuales requieren de adaptaciones específicas, como carcasas con luces LED o sensores ópticos integrados, para aprovechar la señal.

Fabricantes y desarrolladores trabajan en miniaturizar y abaratar los componentes ópticos necesarios para la adopción doméstica del Li-Fi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia de conexión resulta diferente de la habitual con Wi-Fi. Por ejemplo, en una demostración de la empresa PureLiFi, un teléfono Android necesitaba apuntar directamente a la luz de la señal y contar con una carcasa adicional para conectarse a Li-Fi, lo que revela la necesidad de avanzar en la miniaturización y abaratamiento de estos componentes para facilitar la integración en dispositivos de consumo masivo.

La evolución del estándar y los primeros dispositivos

El desarrollo de Li-Fi ha experimentado avances notables en los últimos años. En 2022 se reportó la llegada de la primera solución comercial para el hogar, LiFi@Home, y en 2023 se estableció el estándar 802.11bb, una extensión del Wi-Fi que permite utilizar la luz como una nueva banda de frecuencias. Este avance habilita a los fabricantes a implementar la tecnología en sus dispositivos, aunque el proceso implica superar retos técnicos y de producción.

Hasta ahora, la mayoría de las aplicaciones de Li-Fi se han dirigido al ámbito profesional, en entornos donde las antenas tradicionales presentan limitaciones o donde la seguridad y la estabilidad resultan prioritarias. El alcance del Li-Fi se limita a menos de cuatro metros, por lo que su uso doméstico aún depende de la evolución del hardware disponible y de la adaptación de los dispositivos.