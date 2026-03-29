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El truco legal y seguro para conectarse a una red WiFi sin saber la contraseña

En Android y iPhone hay herramientas nativas para consultar y compartir la clave de internet de forma segura y sencilla sin descargar aplicaciones desconocidas

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Este servicio es clave para acceder a contenido en línea como páginas web, fotos o videos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acceder a una red WiFi sin conocer la contraseña no necesariamente implica prácticas ilegales ni el uso de aplicaciones externas. Las versiones más recientes de los sistemas operativos Android y iOS han incorporado funciones nativas que permiten recuperar y compartir la clave de la red directamente desde el dispositivo, siempre que este ya esté conectado.

Esta posibilidad representa una solución práctica y segura para quienes han olvidado la contraseña o desean conectar nuevos dispositivos sin poner en riesgo la integridad de la red de internet doméstica.

La opción de visualizar y compartir la contraseña desde un teléfono o tableta elimina la necesidad de recurrir a aplicaciones de extraños, que suelen implicar riesgos para la privacidad y la seguridad de los datos personales.

Cómo conectarse a una red WiFi sin saber la contraseña en Android

Los usuarios pueden acudir a un celular que ya esté conectado a la red WiFi de su interés. (Android)
Es necesario que el celular tenga un lector QR integrado. (Foto: Android)

A partir de la versión 10, Android permite a cualquier usuario consultar la clave de la red WiFi a la que está conectado sin utilizar software adicional ni permisos de administrador.

El procedimiento comienza en el menú de Configuración del dispositivo. Allí se selecciona “Redes e Internet” o “Conexiones” y luego la opción “WiFi”. Al pulsar sobre la red activa y elegir “Compartir”, el sistema solicita un método de autenticación, como huella digital o patrón de seguridad.

Tras completar este paso, se muestra un código QR junto con la contraseña en texto claro, ubicada justo debajo. Esta función permite compartir el acceso de manera directa y segura, sin comprometer la protección de la red.

Qué requisitos debe cumplir el dispositivo Android para utilizar esta opción

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La herramienta está disponible en dispositivos actualizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los teléfonos con Android disponen de estas funciones. Es imprescindible contar con Android 10 o superior, porque las versiones anteriores no incluyen la opción de visualizar la contraseña de forma nativa.

Para modelos con sistemas previos, la única alternativa segura consiste en solicitar la clave al administrador de la red, contactar al proveedor de internet o revisar la documentación proporcionada por el instalador.

El uso de aplicaciones no oficiales o métodos que requieran permisos de administrador (root) puede poner en riesgo tanto el funcionamiento del dispositivo como la privacidad del usuario. Estas prácticas pueden exponer información sensible y generar vulnerabilidades, por lo que conviene evitarlas.

Cómo acceder a la clave en iPhone y otros dispositivos Apple

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En iPhone el proceso se realiza desde configuración y no requiere programas adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fabricantes ha implementado una herramienta similar en las versiones más recientes de iOS. Los usuarios pueden consultar la contraseña de la red WiFi desde el propio dispositivo, siempre que esté conectado.

El proceso se inicia en la aplicación “Configuración”, seleccionando “WiFi” y pulsando el botón de información junto a la red activa. Allí aparece un campo identificado como “Contraseña”, cuyo contenido se revela tras autenticar la identidad mediante Face ID, Touch ID o el código numérico.

Una vez completada la autenticación, la clave puede copiarse y utilizarse en otros dispositivos o compartirse de forma segura. Esta función garantiza un acceso rápido y protegido a la información, siempre que se mantenga el control físico del aparato y no se comparta con personas desconocidas.

Cuáles son los riesgos de utilizar aplicaciones externas para esta opción

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Usar métodos sospechosos o ilegales puede traer riesgos a la seguridad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tentación de recurrir a aplicaciones de extraños para obtener o compartir contraseñas de redes WiFi puede derivar en problemas de seguridad. Muchas de estas herramientas solicitan permisos de administrador o acceso a datos sensibles, lo que puede comprometer la integridad del sistema.

Asimismo, la única vía segura es emplear las opciones nativas presentes en Android y iOS. Estas alternativas fueron diseñadas para ofrecer protección adicional, evitando accesos no autorizados y minimizando la exposición de datos personales.

Qué precauciones deben tomarse al compartir la clave del WiFi

La gestión de contraseñas de redes WiFi exige prácticas responsables. Compartir la clave mediante capturas de pantalla o textos a través de servicios de mensajería no cifrados puede crear riesgos innecesarios.

Conviene limitar el uso de estas funciones a personas de confianza y en espacios controlados, para evitar que la red quede expuesta a conexiones no autorizadas.

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