Microsoft actualiza su agente de investigación para trabajar con múltiples modelos de IA en paralelo

Microsoft prueba Copilot Cowork, un asistente capaz de ejecutar tareas de forma autónoma en entornos empresariales.

Microsoft ha actualizado su agente de investigación avanzada impulsado por inteligencia artificial, conocido como Researcher, incorporando nuevas capacidades que le permiten trabajar con múltiples modelos de IA de forma simultánea. Esta evolución, integrada en Microsoft 365 Copilot, busca mejorar la precisión, profundidad y fiabilidad de los resultados en entornos empresariales.

La principal novedad es la introducción de un enfoque multimodelo que combina tecnologías de diferentes desarrolladores, como OpenAI y Anthropic. Con ello, Microsoft apuesta por un sistema más robusto que supera las limitaciones de los modelos individuales tradicionales.

Un sistema en dos fases para mejorar la calidad

El avance más destacado llega con “Critique”, una nueva funcionalidad que actúa como experiencia predeterminada dentro de Researcher. Este sistema implementa una arquitectura de dos fases que divide el proceso de investigación en generación y revisión.

Microsoft implementa Critique, una función de Copilot 365 para empresas.

En la primera etapa, un modelo se encarga de analizar los datos disponibles, planificar la tarea y elaborar un borrador inicial. Posteriormente, un segundo modelo asume el rol de revisor experto, evaluando la información generada, corrigiendo posibles errores y refinando el contenido antes de su entrega final.

Según explicó la compañía, este enfoque crea un ciclo de retroalimentación que permite mejorar la precisión factual, la profundidad analítica y la claridad en la presentación de resultados. La idea es replicar un proceso similar al de la revisión humana en investigaciones complejas.

Council: múltiples respuestas en paralelo

Además de Critique, Microsoft ha introducido una alternativa denominada “Council”. A diferencia del sistema anterior, esta función permite ejecutar modelos de IA en paralelo, generando respuestas independientes sobre una misma consulta.

Microsoft introduce un nuevo sistema que permite que otras IA realicen investigaciones independientes y luego las compara. (Imagen ilustrativa Infobae)

En este caso, herramientas basadas en tecnologías de OpenAI y Anthropic producen informes completos por separado, incluyendo datos, citas y enfoques analíticos distintos. El usuario puede comparar ambas respuestas en tiempo real, identificar coincidencias y diferencias, y obtener una visión más amplia del problema planteado.

Este enfoque evita tener que repetir manualmente una misma consulta en diferentes sistemas y facilita la evaluación de múltiples perspectivas dentro de un único flujo de trabajo.

Un paso más en la investigación asistida por IA

La actualización refuerza el posicionamiento de Researcher como una herramienta orientada a tareas complejas dentro de entornos corporativos. Su integración en Microsoft 365 Copilot permite aplicar estas capacidades en actividades como la elaboración de informes, análisis de datos o recopilación de información estratégica.

Con Microsoft 365 Copilot podrás probar sus nuevas funciones, las cuales sirven para investigar, elaborar informes y más. (Foto: Microsoft)

El uso de modelos de “Frontier Labs” —como se denomina a las tecnologías más avanzadas del sector— refleja también una tendencia creciente en la industria: la combinación de múltiples sistemas de inteligencia artificial para mejorar los resultados finales.

Copilot Cowork: la IA que ejecuta tareas

Junto con estas mejoras, Microsoft también ha comenzado a probar Copilot Cowork, una nueva herramienta diseñada para ir más allá del análisis y pasar a la acción.

Este asistente puede realizar tareas de forma autónoma, como organizar calendarios, programar reuniones, coordinar equipos, redactar documentos o hacer seguimiento de información en videollamadas. También es capaz de ejecutar flujos de trabajo completos sin intervención directa del usuario.

Actualmente, Copilot Cowork está disponible a través del programa Frontier, un entorno de acceso anticipado que permite a la compañía recopilar comentarios antes de lanzar una versión definitiva.

Microsoft también ofrece Copilot Cowork, un agente de IA que organiza tus calendarios, revisa correos y más. REUTERS/Albert Gea

Hacia una IA más colaborativa

Con estas novedades, Microsoft apuesta por una inteligencia artificial más colaborativa y flexible, capaz de integrar distintos modelos y enfoques en un mismo proceso.

El paso hacia sistemas multimodelo marca un cambio en la forma en que se diseñan las herramientas de IA, priorizando la combinación de capacidades para obtener resultados más completos. De este modo, la investigación asistida por inteligencia artificial evoluciona desde respuestas individuales hacia procesos más complejos, donde múltiples sistemas trabajan de forma conjunta.

El impacto de esta actualización dependerá de su adopción en entornos empresariales, pero deja en claro una tendencia: el futuro de la IA no pasa por un único modelo, sino por la colaboración entre varios.