Microsoft elimina funciones innecesarias de su IA Copilot en Windows

Microsoft reducirá la integración de Copilot en aplicaciones como Fotos, Widgets, Recortes y Bloc de notas. (Europa Press)

Microsoft anunció una serie de cambios en Windows 11 orientados a mejorar la experiencia del usuario, la estabilidad y el rendimiento del sistema operativo. Entre las novedades más destacadas se encuentra la decisión de reducir la cantidad de funciones e integraciones de su asistente de inteligencia artificial, Copilot, en aplicaciones donde los usuarios no percibían un valor agregado claro.

La compañía confirmó que Copilot dejará de estar presente en aplicaciones como Fotos, Widgets, Recortes y el Bloc de notas, priorizando una integración más selectiva y útil. Pavan Davuluri, vicepresidente ejecutivo de Windows y Dispositivos, explicó que el objetivo es “integrar la inteligencia artificial donde realmente aporte valor”.

Esta estrategia responde a un creciente escepticismo entre los usuarios sobre la utilidad real de la IA en tareas cotidianas y a un ambiente donde la confianza y la seguridad se consideran cada vez más relevantes.

La compañía apuesta por una inteligencia artificial más útil y menos invasiva en Windows 11. (Europa Press)

Una reciente encuesta de Pew Research indica que la preocupación por la IA ha aumentado entre los adultos en Estados Unidos: a mediados de 2025, la mitad de los encuestados manifestó más inquietud que entusiasmo por el avance de esta tecnología. Microsoft ya había pospuesto el lanzamiento de funciones como Windows Recall, que permite a Copilot recordar información del usuario, ante críticas por riesgos de privacidad y vulnerabilidades detectadas tras su puesta en marcha.

La reducción de la presencia de Copilot no es la única modificación. Microsoft también está revisando otras integraciones a nivel de sistema y ha abandonado la idea de extender el branding Copilot a funciones del Explorador de archivos, la configuración y otros apartados del sistema operativo.

Personalización y mejoras en la experiencia de usuario

Entre los cambios más solicitados por la comunidad, Microsoft respondió con la opción de mover la barra de tareas a la parte superior o los laterales de la pantalla, una función que no estaba disponible en Windows 11 desde su lanzamiento.

Ahora será posible mover la barra de tareas a la parte superior o los laterales de la pantalla. (Europa Press)

En adición, se introducen ajustes para que el usuario tenga mayor control sobre la instalación de actualizaciones: ahora será posible omitir la instalación durante la configuración inicial y decidir cuándo aplicar parches al sistema, incluso al reiniciar o apagar la computadora.

Otras mejoras incluyen una búsqueda más rápida y precisa, lograda mediante una mayor integración con el Explorador de archivos, y un inicio más ágil de dicho explorador, pensado para facilitar las tareas diarias con archivos grandes o múltiples carpetas. Los Widgets también recibirán ajustes, con el objetivo de evitar que resulten distractores y priorizar la información relevante, en línea con el enfoque “menos es más” adoptado para Copilot.

Rendimiento, fiabilidad y calidad: los nuevos ejes de Windows 11

Microsoft subraya que estos cambios forman parte de un plan estratégico enfocado en el rendimiento, la fiabilidad y la calidad del sistema operativo. Según la compañía, a lo largo del año se están implementando mejoras en la capacidad de respuesta de las aplicaciones, el Explorador de archivos y el Subsistema de Windows para Linux, lo que permitirá una transición más fluida entre aplicaciones y cargas de trabajo.

Microsoft prioriza el rendimiento y la fiabilidad en la nueva estrategia de desarrollo para Windows 11. (Europa Press)

A nivel técnico, la empresa está migrando elementos clave de la interfaz hacia WinUI nativo, lo que promete una menor latencia y menús más ágiles. Tareas como copiar o mover archivos voluminosos deberían realizarse de forma más rápida y confiable.

Microsoft también señala que el Feedback Hub será actualizado para facilitar la comunicación entre usuarios y desarrolladores, y el programa Windows Insider se hará más accesible para quienes deseen colaborar con sugerencias sobre el futuro del sistema.

Aunque estos cambios buscan responder a las demandas de la comunidad y a la necesidad de una IA realmente útil, resta ver cómo se implementan en la práctica y si logran mantener la estabilidad de Windows 11 sin generar nuevos desafíos para los usuarios.