Tecno

La IA cambiará el empleo: estos son los dos perfiles con más futuro

La combinación de habilidades técnicas, creatividad y neurodiversidad marca la diferencia en un entorno donde la automatización acelera la transformación del empleo tradicional

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Una larga fila de hombres y mujeres de diversas etnias, sosteniendo documentos, esperan en una oficina moderna con el logo 'Comany' al fondo.
Alex Karp y Bill Gates coinciden en que la formación técnica y la diversidad cognitiva serán clave en un futuro laboral donde la supervisión humana y la creatividad seguirán siendo esenciales junto a la IA - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de la inteligencia artificial a todos los ámbitos de la economía no solo está redefiniendo los procesos productivos, también ha transformado por completo el mercado laboral. El debate sobre qué profesionales lograrán adaptarse a este nuevo entorno vuelve a estar en el centro de la agenda tecnológica.

Alex Karp, CEO de Palantir, lo sintetizó en una frase: “Solo hay dos tipos de trabajadores que tienen futuro”. Su reflexión, compartida en el foro Technology Business Programming Network (TBPN), arroja luz sobre los perfiles que tendrán más proyección y resiliencia en la era de la automatización.

Los dos perfiles clave según Alex Karp

Personas afectadas por el desempleo debido a la automatización y el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
El CEO de Palantir identificó a los profesionales técnicos y a los perfiles neurodivergentes como los más resilientes frente a la automatización, mientras la inteligencia artificial redefine el mercado laboral global – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejecutivo de la compañía tecnológica identificó dos perfiles con mayor proyección en el mercado laboral del futuro:

1. Profesionales con formación técnica o vocacional: el CEO de Palantir sostuvo que quienes hayan cursado formación profesional tendrán ventaja, ya que la IA automatizará muchas tareas intermedias, pero seguirá requiriendo personal capaz de intervenir, mantener y supervisar sistemas complejos.

Estos perfiles, formados en áreas como robótica, mecatrónica, programación industrial o análisis de datos, serán esenciales para el funcionamiento de infraestructuras críticas y tecnologías emergentes.

2. Perfiles neurodivergentes: de manera novedosa, Karp subrayó el valor de las personas neurodivergentes. Atribuyó a estos profesionales una capacidad diferencial para abordar problemas de manera creativa y adaptarse a entornos de alta exigencia tecnológica.

En su visión, los equipos que integren neurodiversidad tendrán una mayor capacidad para innovar y resolver desafíos que la IA aún no puede automatizar.

El avance de la IA y la transformación de los empleos de oficina

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El futuro del trabajo con IA: técnicos y neurodivergentes, los profesionales con más proyección - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Daniel Amodei, CEO de Anthropic, ha reforzado la posición de Karp, al advertir que la IA ya reemplaza tareas en la mitad de los empleos de oficina. Según sus datos, la automatización ha dejado de ser una tendencia y es ahora un factor estructural en la redefinición de roles, eliminando tareas repetitivas y acelerando procesos.

Amodei ha señalado que el conocimiento, la creatividad y la supervisión humana permanecen como elementos irremplazables, especialmente en áreas donde la ética y la toma de decisiones complejas son fundamentales.

Cuáles trabajos sobrevivirán, según Bill Gates

Bill Gates, cofundador de Microsoft, ha coincidido en que solo unos pocos sectores mantendrán su relevancia frente al auge de la IA:

  • Desarrollo de software: aunque la IA pueda generar código, los programadores seguirán siendo indispensables para supervisar, corregir y diseñar sistemas avanzados.
  • Investigación científica y biología: la IA complementa, pero no reemplaza la intuición y la formulación de hipótesis innovadoras, habilidades clave en investigación.
  • Industria energética: las decisiones en tiempo real y la experiencia práctica en sectores como el petróleo, la energía nuclear o las renovables seguirán requiriendo intervención humana.

Gates y Karp coinciden: el futuro del empleo está ligado a la capacidad de adaptación, la formación continua y la combinación de habilidades técnicas con pensamiento crítico.

Vista de una oficina moderna y luminosa con varios profesionales trabajando; en primer plano, una mujer sonríe frente a un portátil mientras un hombre señala documentos.
La automatización ya elimina tareas repetitivas y transforma empleos de oficina, pero la supervisión, la innovación y el pensamiento crítico aseguran la relevancia de quienes se logren adaptar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿La IA reemplazará empleos o cambiará la forma de trabajar?

Desde una perspectiva técnica, Andrés Mosquera, director de operaciones en Timia, sostuvo que la inteligencia artificial no eliminará empleos en el corto y mediano plazo, sino transformará su naturaleza. Tareas que antes requerían horas se completan en minutos, pero el criterio, la ética y la experiencia profesional siguen siendo indispensables.

Mosquera advirtió que incluso los sistemas de IA necesitan intervención humana para evitar errores y sesgos, sobre todo en áreas sensibles como la salud, la justicia o las finanzas. El control, la supervisión y la revisión ética son piezas fundamentales que la IA no puede reemplazar.

La conclusión de los expertos es clara: quienes tendrán éxito en la era de la IA serán los profesionales capaces de integrar el conocimiento técnico con la creatividad, la adaptabilidad y la diversidad cognitiva.

La inteligencia artificial automatizará procesos, pero el liderazgo, la innovación y el juicio humano seguirán siendo el motor que impulse la transformación de las organizaciones. El futuro laboral ya no responde a los viejos esquemas, ahora exige aprender, desaprender y reinventarse constantemente en un entorno donde la única constante es el cambio.

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