La tienda de apps de ChatGPT no logra su éxito pese a sus cientos de alianzas: aún no convence

Desde OpenAI reconocen que la plataforma de aplicaciones es un pilar central de su estrategia de producto. (Composición Infobae: AP/Michael Dwyer / Gabby Jones/Bloomberg)

La tienda de apps de ChatGPT no logra despegar pese a sus cientos de integraciones. Seis meses después de su lanzamiento, la plataforma de aplicaciones de OpenAI sigue sin convencer a desarrolladores y socios, limitando el alcance y la funcionalidad de sus integraciones, según revelan entrevistas con responsables del sector y reportes de Bloomberg.

Dificultades y limitaciones en la expansión de la tienda de apps de ChatGPT

Aunque OpenAI presume de contar con más de 300 integraciones disponibles en su tienda de aplicaciones, la mayoría permanece oculta y poco accesible para los usuarios finales. Las empresas asociadas muestran reticencia a ceder a OpenAI la gestión de clientes y los pagos, lo que ha derivado en una funcionalidad limitada.

Además, los desarrolladores señalan obstáculos como un proceso de aprobación complejo, errores en el sistema de codificación y la falta de datos de uso que les permitan conocer mejor el rendimiento de sus apps.

El proyecto de OpenAI que busca que empresas ofrezcan miniaplicaciones integradas en ChatGPT ha arrancado con poca tracción. (Gabby Jones/Bloomberg)

La situación contrasta con el debut de la App Store de Apple, que en su día marcó un punto de inflexión en el ecosistema digital. En el caso de OpenAI, el objetivo era convertir a ChatGPT en un núcleo de aplicaciones integrales, pero hasta ahora los resultados no han satisfecho esas expectativas.

El debut del modelo Atlas, el navegador en desarrollo de la compañía, también ha enfrentado problemas técnicos y de integración, lo que añade presión a la estrategia de producto de OpenAI.

Competencia, retos y la estrategia de OpenAI ante un ecosistema fragmentado

El lento avance de la tienda de apps de ChatGPT se suma a otros desafíos recientes para OpenAI, que anunció el cierre de su generador de video Sora como parte de una reestructuración para optimizar su catálogo antes de una potencial salida a bolsa.

StubHub ofrece a los usuarios de ChatGPT la opción de consultar la disponibilidad de asientos, aunque es necesario acceder a su página web para finalizar la compra. (Gabby Jones/Bloomberg)

La empresa trabaja en integrar herramientas clave, como el navegador Atlas, en una única aplicación de escritorio junto al chatbot y utilidades de programación, pero los problemas iniciales persisten.

Bloomberg destaca que el impulso de la aplicación ChatGPT podría intensificar la competencia con Apple, especialmente si los usuarios migran a un nuevo ecosistema digital fuera de la App Store. Apple, por su parte, ha implementado políticas para controlar el avance de las llamadas “superaplicaciones”, exigiendo un 15% de las compras internas a través de su sistema de miniaplicaciones.

La integración con terceros es vista como un elemento crucial para atraer usuarios y mantener la relevancia frente a competidores como Anthropic y Google. OpenAI también avanza en el desarrollo de hardware propio, en colaboración con Jony Ive, tras adquirir su startup por casi 6.500 millones de dólares el año pasado.

Las empresas asociadas muestran reticencia a ceder a OpenAI la gestión de clientes y los pagos. REUTERS/Dado Ruvic

Percepción de las empresas y reacción de los socios ante ChatGPT

Grandes compañías como Stubhub Holdings Inc. y Booking se muestran cautas respecto al potencial de ChatGPT como canal de marketing. Glenn Fogel, director ejecutivo de Booking, declaró al medio citado: “Es más fácil encontrar alojamientos en Booking.com”, subrayando que el tráfico de referencia desde ChatGPT sigue siendo “escaso”.

Fogel añadió que la empresa “gasta una cantidad enorme” en publicidad con Google, muy por encima de lo invertido en el chatbot de OpenAI.

Desde OpenAI reconocen que la plataforma de aplicaciones es un pilar central de su estrategia de producto. Un portavoz afirmó: “Aún estamos en las primeras etapas de su desarrollo y reconocemos que hay áreas donde la experiencia del desarrollador necesita mejorar”, y aseguró el compromiso de la compañía para hacerla “más fiable, más predecible y más fácil de desarrollar con el tiempo”.

Desde OpenAI reconocen que la plataforma de aplicaciones es un pilar central de su estrategia de producto. (AP foto/Peter Morgan)

La recepción tibia de la tienda de apps ha moderado el entusiasmo de Wall Street, que inicialmente reaccionó con optimismo ante las alianzas anunciadas por OpenAI con firmas como Figma, Expedia Group y Target. La expectativa era captar usuarios en la era de la inteligencia artificial, en vez de perderlos frente a nuevas plataformas.

Algunas empresas de consumo consideran que colaborar con chatbots de IA es necesario, ya que los perciben como un canal de búsqueda emergente, comparable a Google.