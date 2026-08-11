Guatemala: La Red Ameroibericana para la Movilidad Artística abrió su primera convocatoria internacional

Un espectáculo de artes escénicas con bailarines y músicos en vivo se desarrolla sobre un escenario iluminado frente a una audiencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Red Ameroibericana para la Movilidad Artística abrió su primera convocatoria internacional para reunir a artistas, personas gestoras, programadoras y otros agentes de las artes escénicas del Espacio Cultural Iberoamericano, con un programa virtual que busca fortalecer la circulación, la cooperación y la internacionalización del sector y que culminará con la creación de una herramienta abierta para la movilidad regional.

Serán seleccionadas 10 participantes de distintos países ameroibericanos. El proceso de postulación estará abierto hasta el 19 de agosto de 2026 y los resultados se anunciarán el 28 de agosto.

La iniciativa se desarrollará entre el 2 de septiembre y el 7 de octubre de 2026 a través de siete encuentros virtuales de dos horas cada uno, en horarios acordados con el grupo elegido. En esas reuniones, las personas participantes compartirán experiencias, dialogarán con especialistas internacionales y elaborarán de forma colectiva la primera Caja de Herramientas RAMA.

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Ese recurso será de acceso abierto y reunirá estrategias, metodologías y buenas prácticas para la movilidad artística en Ameroibérica. El proyecto plantea que la movilidad no debe entenderse solo como el traslado entre territorios, sino como una forma de intercambio de conocimientos, construcción de redes y aprendizajes compartidos.

Un cartel de la Red Iberoamericana para la Visibilidad Artística (RAMA) anuncia una convocatoria abierta dirigida a artistas y trabajadores de la cultura de las artes escénicas de países iberoamericanos. (RAMA)

La convocatoria apunta a agentes escénicos con experiencia en movilidad internacional

La convocatoria está dirigida a artistas, personas gestoras, colectivos y demás agentes de las artes escénicas con experiencia media o alta en proyectos de movilidad. El objetivo es convocar a personas interesadas en fortalecer procesos personales y colectivos de circulación internacional y, al mismo tiempo, aportar su experiencia a una comunidad de aprendizaje entre pares.

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RAMA nació a partir de las reflexiones del estudio “El futuro de la movilidad de las Artes Escénicas en Iberoamérica”, publicado en 2023, y de IBERESCENA Lab: Laboratorio de Movilidad de las Artes Escénicas, realizado en 2025. La información compartida en un comunicado de prensa, presenta a la red como uno de los tres proyectos surgidos de ese proceso y también la identifica como el segundo de esos tres desarrollos.

La coordinación está a cargo de Daisy Servigna, Magdalena Morales Valdés, Nicolás Lozano Galindo y Pamela Mondaca. El equipo reúne trayectorias vinculadas con Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Chile y España.

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El impulso institucional proviene del Programa IBERESCENA, junto con la Secretaría General Iberoamericana y con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La propuesta se inscribe en una agenda de cooperación cultural orientada a reforzar las capacidades de internacionalización de artistas, compañías y personas gestoras escénicas.

La movilidad artística se plantea como cooperación cultural y no solo como traslado

La red define la movilidad artística como una práctica más amplia que el simple desplazamiento físico entre países. En ese enfoque, viajar y circular dentro del espacio iberoamericano también implica intercambiar saberes, crear alianzas de trabajo y fortalecer ecosistemas culturales desde una mirada descentralizada, inclusiva y comunitaria.

Ese punto marca el eje conceptual de la convocatoria. La intención es que quienes integren la primera edición no solo participen de un ciclo de reuniones, sino que contribuyan a producir una herramienta útil para otras personas y organizaciones del sector.

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La Caja de Herramientas RAMA concentrará el resultado de ese trabajo colectivo. Su diseño como recurso abierto busca dejar capacidades instaladas más allá del grupo seleccionado y convertir la experiencia en un insumo compartido para futuras iniciativas de circulación artística en la región.

El programa tendrá formato completamente virtual, una decisión que amplía el alcance territorial de la convocatoria dentro del Espacio Cultural Iberoamericano. Los siete encuentros se distribuirán en poco más de un mes, entre comienzos de septiembre y la primera semana de octubre de 2026.

Quienes deseen postularse podrán consultar las bases de la convocatoria y completar un formulario de inscripción habilitado para ese fin. El comunicado también dispone una vía directa de contacto para dudas y comentarios a través del correo rama.movilidad@gmail.com.

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La apertura de esta primera edición formaliza el nacimiento de RAMA como plataforma de articulación para las artes escénicas iberoamericanas. Su propuesta combina formación entre pares, diálogo con especialistas internacionales y producción de conocimiento aplicado a uno de los temas centrales para el sector: cómo mover obras, artistas, equipos y experiencias de cooperación entre países de la región.