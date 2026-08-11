El programa de la Unión Europea y sus socios refuerza la autonomía económica de mujeres emprendedoras en El Salvador

A través de este proyecto se entregó capital semilla a emprendimientos validados para que puedan comenzar a operar en el país. Un ejemplo de ello es el estudio que logró montar Carla Mendoza con apoyo de la Unión Europea y sus socios./ (Unión Europea)

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La implementación del Proyecto de Empoderamiento Económico de las Mujeres en los Municipios de Extrema Pobreza de El Salvador ha generado resultados tangibles en la vida de mujeres como Carla Mendoza, quien ha transformado su situación laboral y familiar tras recibir apoyo de la Unión Europea (UE), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE).

Según lo publicado por la Unión Europea en El Salvador, la iniciativa busca fortalecer las capacidades de mujeres emprendedoras, impulsar sus negocios y avanzar hacia una mayor autonomía económica. Esta intervención forma parte de la estrategia Global Gateway, que articula la colaboración entre la UE, la AECID y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), entre otras instituciones.

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Sobre el ingreso a este programa, Carla Mendoza relata que marcó un punto de inflexión. “Dicen, ¿verdad? Que Dios le abre las puertas cuando realmente uno las necesita. Y hubo un tiempo en el que sí, realmente yo lo pedía, independizarme, porque estaba cansada literalmente de andar de gimnasio en gimnasio y en la calle y, y descuidar tanto a mis hijos. Entonces, yo buscaba un proyecto o una ayuda de esa magnitud y se me cumplió”, afirma.

Mendoza, anteriormente instructora en gimnasios de terceros, destaca el cambio personal y profesional alcanzado tras participar en el programa enfocado en mujeres y negocio.

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Carla Mendoza afirmó que el programa Mujeres y Negocio le permitió avanzar hacia la independencia económica y reorganizar su vida familiar./ (Unión Europa)

La beneficiaria explica que el proceso incluyó asesoría personalizada a través de la Ventanilla de Empresarialidad Femenina de CONAMYPE, donde recibió formación sobre modelos de negocio y definición de propuestas de valor. “En el proyecto que yo participé, que es Mujer y Negocio, que yo recibí en la Ventanilla de Empresarialidad Femenina de CONAMYPE, realmente aprendí muchas cosas, pero algo que realmente hizo mella en mi proyecto y que yo no voy a olvidar, porque fue realmente lo que me catapultó al crecimiento que yo he tenido, ¿verdad? Fue que me enseñaron realmente cuál iba a ser mi propuesta de valor”, explicó Mendoza en un audiovisual difundido por la Unión Europea en El Salvador.

El proyecto contempla la entrega de capital semilla para emprendimientos validados. Mendoza recuerda que, tras presentar su modelo de negocio, fue seleccionada como ganadora y recibió un fondo de 2,500 dólares.

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“Gracias al capital semilla que recibí, que fueron dos mil quinientos dólares, pues tuve la oportunidad de poder comprar accesorios para mi estudio, ¿verdad? Los cuales son muy necesarios dentro de la disciplina. Compré aros, miniball, brazalete de peso. Compré mobiliario que me ayuda a tener un mejor orden y una mejor visión estética dentro de mi estudio. Y eso me ha ayudado también a darle un mejor servicio a mis clientes”, detalla Mendoza.

De acuerdo con la Unión Europea, el testimonio de Mendoza ilustra cómo el acceso a conocimientos y herramientas puede transformar un emprendimiento y abrir nuevas oportunidades de crecimiento. El organismo ha comunicado que continuará trabajando con sus socios para promover el empoderamiento económico de las mujeres salvadoreñas.

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El proyecto entregó capital semilla a emprendimientos validados y Karla Mendoza recibió 2.500 dólares para fortalecer su estudio./ (Unión Europa)

El impacto del programa, según datos compartidos por la UE, se refleja en el aumento de la autonomía económica de las beneficiarias y en la creación de condiciones para un mejor futuro para sus familias. “Estoy agradecida con el Gobierno del Salvador que, a través de CONAMYPE, y la Unión Europea y la AECID nos dan la oportunidad de facilitarnos estos proyectos para nuestro crecimiento. Créanme que ha sido para mí, y sé que para muchas otras mujeres dentro de este proyecto, una bendición y una manera en la cual podemos crecer más y darles un mejor futuro a nuestros hijos”, manifestó Mendoza.

“Este testimonio refleja cómo el acceso a conocimientos y herramientas puede transformar un emprendimiento y abrir nuevas oportunidades de crecimiento”, señala la Unión Europea en El Salvador. La entidad reafirma su compromiso de acompañar a más mujeres en su camino hacia la independencia económica.

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El caso de Karla Mendoza se convierte en un referente dentro del programa, mostrando el alcance de las políticas de cooperación internacional enfocadas en la igualdad de género y la reducción de la pobreza en el país. La experiencia de Mendoza evidencia el valor de la formación, el acompañamiento técnico y el acceso a financiamiento como factores clave para el desarrollo de emprendimientos sostenibles entre mujeres en situación de vulnerabilidad.