La industria ornamental de Guatemala busca recuperar competitividad tras la caída de ingresos

El balance de exportaciones de plantas ornamentales en Guatemala señala un descenso a USD 40,1 millones en los primeros cuatro meses de 2026, a pesar del aumento en el volumen comercializado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Guatemala busca que su industria de plantas ornamentales, follajes y flores recupere competitividad tras una caída de ingresos por exportación, pese a vender más volumen, y pondrá ese objetivo en el centro del V Congreso Internacional del sector que se celebrará el 2 de septiembre de 2026 en Ciudad de Guatemala.

Entre enero y abril de 2026, el sector exportó USD 40,1 millones, USD 10,6 millones menos que en el mismo período de 2025, aunque el volumen comercializado creció 5% y llegó a 14,9 millones de kilogramos. La baja respondió al descenso del precio promedio de exportación, que pasó de USD 3,56 a USD 2,68 por kilogramo.

PUBLICIDAD

Según la Comisión de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores de AGEXPORT, el resultado confirma una tensión central para la industria: colocar más producto en el exterior no garantiza mayores ingresos cuando persisten costos internos altos y el valor por unidad cae en los mercados internacionales.

Gonzálo Salguero, vicepresidente de la comisión, explicó que la diferencia estuvo en los precios. “Durante los primeros cuatro meses del año, el precio promedio de exportación descendió de USD 3,56 a USD 2,68 por kilogramo. Este comportamiento demuestra que producir y exportar más no siempre se traduce en mayores ingresos, especialmente cuando las empresas enfrentan costos internos elevados”.

PUBLICIDAD

Miguel Gutiérrez, de AGEXPORT Guatemala, habla con micrófono mientras Amador Carballido lo escucha en el V Congreso de Plantas Ornamentales Follajes y Flores. (Noticias Agexport)

El sector cerró 2025 con su mayor valor anual desde 2017

La industria llegó a 2026 después de cerrar 2025 con exportaciones por USD 120,9 millones, el valor anual más alto desde 2017. Desde la pandemia, las ventas externas del sector ornamental, de follajes y flores se han mantenido en un promedio cercano a USD 120 millones anuales.

Ese desempeño convive con obstáculos que, según el sector, limitan la capacidad de crecer y capturar más valor. Salguero señaló que Guatemala necesita carreteras para mover productos perecederos con rapidez, puertos y aeropuertos eficientes, trámites públicos ágiles, certeza regulatoria y procesos fitosanitarios que respondan a las exigencias del comercio internacional.

El directivo resumió ese impacto en la operación diaria de las empresas: “Cada demora, duplicidad de requisitos o costo adicional reduce la capacidad de las empresas para competir frente a proveedores de otros países”.

PUBLICIDAD

La dependencia de pocos mercados también forma parte del cuadro exportador. Estados Unidos concentra el 57% de las exportaciones del sector y, junto con Países Bajos, El Salvador, Canadá y Honduras, reúne el 96% del total enviado al exterior.

La oferta guatemalteca también muestra una concentración por producto. Los esquejes, follajes y rosas representan cerca de ocho de cada diez dólares exportados por esta industria, una base sobre la que productores y empresarios buscan sostener una nueva etapa de crecimiento.

Guatemala busca que su industria de plantas ornamentales, follajes y flores recupere competitividad con el V Congreso Internacional del sector en 2026. (Noticias Agexport)

El congreso reunirá a más de 300 participantes y a autoridades de Estados Unidos

La respuesta del sector combina apertura de nuevas admisibilidades, diversificación de mercados, desarrollo de nuevas especies y formación técnica. En esa estrategia se inscribe el V Congreso Internacional de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores, organizado por la comisión de AGEXPORT para el 2 de septiembre en el Hotel Barceló, en Ciudad de Guatemala.

PUBLICIDAD

Miguel Gutiérrez, presidente de la Comisión de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores de AGEXPORT y del comité organizador del congreso, afirmó que la colaboración entre el sector público y privado seguirá siendo decisiva. También planteó que el encuentro busca conectar a productores y exportadores con tendencias, tecnologías, conocimiento y oportunidades de negocio con compradores nacionales e internacionales.

El evento prevé la asistencia de más de 300 productores, exportadores, técnicos y profesionales. El programa incluirá más de 15 conferencias, más de 50 empresas en el piso de exhibición y actividades de vinculación comercial con alrededor de 10 compradores de Estados Unidos, Canadá, Europa y otros mercados.

PUBLICIDAD

Uno de los ejes principales será la presencia, por primera vez en Guatemala, de representantes oficiales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Los funcionarios explicarán lineamientos regulatorios, requisitos fitosanitarios y procedimientos para ingresar plantas ornamentales al mercado estadounidense.

Gutiérrez destacó el peso práctico de esa información para los exportadores. “Un error en la documentación puede hacer que un cargamento sea rechazado en frontera. Esta conferencia busca que eso no le ocurra a ningún exportador guatemalteco”.

El congreso también incluirá un Taller de Flores dirigido a floristas, decoradores y profesionales del sector ornamental. La actividad estará a cargo de la experta colombiana Shallima Turizo, quien tiene más de 12 años de experiencia directa en investigación de flores y enseñará de forma práctica cómo seleccionar productos para elaborar arreglos innovadores.

PUBLICIDAD

Las inscripciones ya están abiertas y los cupos son limitados. La información sobre precios y participación se ofrece a través del correo sebastian.espina@agexport.org.gt.