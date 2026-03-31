Desde Santa Marta hasta Bogotá, los destinos más buscados en Airbnb en Colombia para Semana Santa

Semana Santa 2026: colombianos y extranjeros eligen Airbnb para viajes nacionales e internacionales - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La Semana Santa se posiciona como uno de los momentos clave para el turismo en Colombia, y en 2026, la tendencia indica que más colombianos están planeando viajes a destinos nacionales e internacionales, usando plataformas digitales como Airbnb.

De acuerdo con datos oficiales de la plataforma, las búsquedas para estas fechas han experimentado un crecimiento superior al 50% respecto al año anterior, impulsadas principalmente por viajeros millennials y el auge de los viajes en grupo.

Este aumento refleja cambios en los hábitos de consumo turístico y sitúa a Colombia como un destino de interés tanto para viajeros locales como extranjeros. La flexibilidad, la conectividad y la posibilidad de encontrar alojamientos personalizados han convertido a Airbnb en una de las opciones más comunes.

La iglesia del 20 de julio es uno de los sitios con mayor peregrinación del sur de la ciudad, y uno de los más frecuentados durante Semana Santa por turistas - crédito Ricardo Báez - IDT

Destinos nacionales más buscados para Semana Santa

La preferencia por destinos nacionales sigue liderando las búsquedas, con varias ciudades y regiones posicionándose como las favoritas para quienes buscan descanso, cultura y naturaleza durante la Semana Santa 2026.

Santa Marta: la ciudad costera se consolida como el destino predilecto, gracias a sus playas, la cercanía con el Parque Tayrona y su oferta de alojamientos turísticos.

Cartagena: el encanto de la ciudad amurallada, su historia y su vida nocturna la mantienen en el top de reservas, especialmente entre grupos de amigos y familias.

Coveñas: un clásico caribeño que gana terreno por su ambiente relajado, ideal para quienes buscan desconexión.

San Andrés: la isla continúa entre las favoritas por su mar de siete colores y la posibilidad de actividades acuáticas.

Bogotá: la capital sigue siendo un punto estratégico para turistas que combinan actividades litúrgicas, culturales y gastronómicas con escapadas de fin de semana.

Villa de Leyva: el destino andino es perfecto para quienes prefieren el turismo histórico y de naturaleza, con opciones de alojamiento en casas coloniales y villas rurales.

Cuáles son las tendencias de viaje para Semana Santa

El interés por Colombia como destino internacional también va en aumento, con un crecimiento del 70% en búsquedas por parte de viajeros extranjeros, según Airbnb. Este fenómeno evidencia la percepción del país como un destino seguro y diverso, atractivo para turistas de todo el mundo.

La generación millennial impulsa el crecimiento de reservas en Airbnb, priorizando alojamientos adaptables, escapadas compartidas y el uso de tecnología para asegurar viajes seguros y auténticos durante la temporada alta en Colombia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, los colombianos que viajan al exterior optan cada vez más por ciudades europeas como Roma, París y Barcelona, que encabezan los destinos internacionales más buscados en la plataforma para Semana Santa 2026.

El crecimiento de Airbnb en Semana Santa está fuertemente impulsado por los millennials, quienes lideran la planificación anticipada y buscan experiencias auténticas y adaptables a sus intereses. Además, las búsquedas de viajes en grupo han aumentado casi un 40%, reflejando una preferencia por alojamientos que permitan compartir gastos y vivir experiencias colectivas.

Esta tendencia responde a la facilidad de encontrar casas, apartamentos y villas completas, ideales para familias numerosas, grupos de amigos o reuniones multigeneracionales.

Colombia se consolida como destino nacional e internacional, con una oferta turística capaz de adaptarse a las nuevas tendencias y necesidades de los viajeros digitales.

Planificar con anticipación, revisar las políticas de seguridad y optar por alojamientos verificados son pasos clave para disfrutar de una Semana Santa segura y memorable en 2026.

Santa Marta se encuentra como el primer sitio de interés para turistas, tanto extranjeros, como nacionales - crédito Colprensa

Recomendaciones para viajar en Semana Santa por carretera

Durante Semana Santa, el flujo vehicular aumenta en América Latina y los conductores buscan evitar infracciones y viajar seguros. Aplicaciones como Waze y Google Maps se han vuelto esenciales, ya que no solo sugieren rutas óptimas, también alertan en tiempo real sobre la ubicación de cámaras de fotomulta, reportes de incidentes y límites de velocidad, ayudando a prevenir sanciones costosas.

Waze destaca por su enfoque comunitario y actualizaciones inmediatas, mientras que Google Maps muestra alertas de cámaras fijas, especialmente en ciudades grandes. Usar estas herramientas, junto con una revisión previa del vehículo, asegura trayectos más seguros y tranquilos.

La seguridad vial durante Semana Santa depende tanto del uso responsable de la tecnología como de la preparación y el sentido común al volante. Revisar el vehículo, respetar las normas de tránsito y utilizar aplicaciones como Waze y Google Maps como herramientas de prevención, no de evasión, son claves para minimizar riesgos y evitar sanciones.

El objetivo fundamental debe ser siempre llegar seguro al destino, priorizando la prudencia y la responsabilidad sobre la rapidez en el trayecto.