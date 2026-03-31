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Apple prepara una actualización de Siri que permitirá usar chatbots externos sin salir del asistente

Apple integrará chatbots de terceros en Siri mediante una nueva función que llegará con iOS 27

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Siri, asistente de voz de Apple.
Siri será transformado totalmente para iOS 27. (Apple)

Apple avanza en una de las mayores transformaciones de Siri al abrir su asistente a servicios de inteligencia artificial de terceros. La compañía planea incorporar esta función en iOS 27, lo que permitirá a los usuarios utilizar distintos chatbots directamente dentro del asistente sin necesidad de cambiar de aplicación.

La novedad formará parte de una renovación más amplia del sistema de inteligencia artificial de la empresa, conocida como Apple Intelligence, cuyo desarrollo ha enfrentado retrasos en los últimos meses. Se espera que el anuncio oficial se realice durante la WWDC, prevista para junio, donde la compañía suele presentar sus principales actualizaciones de software.

El cambio se apoyará en una nueva función denominada “Extensiones”, que permitirá instalar e integrar chatbots de terceros dentro del entorno de Siri. De este modo, los usuarios podrán acceder no solo a herramientas como ChatGPT, sino también a otras alternativas que estarán disponibles a través de una sección específica de aplicaciones de inteligencia artificial dentro de la App Store.

Siri podrá interactuar con otros sistemas de inteligencia artificial en iOS 27.
Siri podrá interactuar con otros sistemas de inteligencia artificial en iOS 27.

La propuesta apunta a dar mayor flexibilidad en el uso del asistente. En lugar de depender de un único sistema, los usuarios podrán elegir qué inteligencia artificial utilizar según la tarea, sin abandonar la interfaz de Siri. Esto representa un cambio significativo en la estrategia de Apple, que históricamente ha mantenido un control más cerrado sobre su ecosistema.

Según información adelantada por Mark Gurman, esta apertura no está directamente vinculada a acuerdos externos como el que la compañía mantiene con Google. De hecho, el rediseño de Siri y los servicios propios de inteligencia artificial de Apple se apoyarán en Gemini, lo que refuerza la idea de una estrategia híbrida que combina desarrollos internos y externos.

Además de mejorar la experiencia del usuario, Apple busca con esta iniciativa fortalecer su modelo de negocio. Las aplicaciones impulsadas por inteligencia artificial ya representan una fuente de ingresos relevante dentro de la App Store. Solo en 2025, este tipo de servicios generó cerca de 900 millones de dólares, lo que evidencia el potencial económico de este segmento.

Una composición de productos Apple como un iPhone, HomePod Mini, AirPods Pro y un control remoto, rodeando el logo de Siri en degradado
Siri tendrá el soporte tecnológico de Gemini. (Apple)

La creación de una sección específica para aplicaciones de IA dentro de la App Store también responde a este objetivo. Al centralizar la oferta de estos servicios, Apple no solo facilita el acceso para los usuarios, sino que también abre nuevas oportunidades de monetización para desarrolladores y para la propia compañía.

En paralelo, la empresa también avanza en nuevas estrategias para rentabilizar sus servicios digitales. Una de ellas es la incorporación de anuncios en Apple Maps. Según lo anunciado, estos se mostrarán en los resultados de búsqueda, siguiendo un modelo similar al de Google Maps.

El sistema publicitario estará basado en subastas, donde empresas y marcas podrán pujar por aparecer en posiciones destacadas en función de las palabras clave que utilicen los usuarios. Esta modalidad ya ha demostrado ser efectiva en otras plataformas y permitiría a Apple ampliar sus ingresos más allá del hardware y las suscripciones.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Google ha sido el encargado de brindarle todo el soporte a Apple para que desarrolle su nueva Siri. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo a Bloomberg, esta función podría implementarse durante el verano. Con ello, la compañía busca consolidar su presencia en el negocio de la publicidad digital, un terreno en el que competidores como Google llevan ventaja desde hace años.

En conjunto, estos movimientos reflejan un cambio de rumbo en la estrategia de Apple. La apertura de Siri a chatbots externos y la incorporación de nuevas vías de monetización muestran una apuesta por hacer su ecosistema más flexible y rentable.

Aunque el impacto real de estas novedades dependerá de su implementación y adopción, lo cierto es que Apple se prepara para una nueva etapa en la que la inteligencia artificial y los servicios digitales tendrán un papel central. La evolución de Siri, en ese contexto, aparece como una de las piezas clave de ese proceso.

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