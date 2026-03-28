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No solo Gemini y ChatGPT: Apple podría permitir que otras IA se integren con Siri

El nuevo sistema de extensiones permitirá elegir entre distintos chatbots para tareas específicas

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Siri dejará de ser exclusivo de ChatGPT y podrá conectarse con diferentes IA desde la App Store. (Europa Press)
Siri dejará de ser exclusivo de ChatGPT y podrá conectarse con diferentes IA desde la App Store. (Europa Press)

Con el lanzamiento de iOS 27, Apple se prepara para transformar radicalmente la experiencia de su asistente virtual Siri.

Más allá de la esperada integración con Gemini y su actual funcionamiento con ChatGPT, la compañía de Cupertino habilitará una plataforma abierta para que los usuarios puedan conectar Siri con otras inteligencias artificiales, como Claude y Perplexity, a través de nuevas extensiones.

Fin de la exclusividad: Siri se conecta con más IA

Según un informe de Mark Gurman para Bloomberg, Apple tiene previsto abandonar la exclusividad de ChatGPT en su ecosistema, permitiendo que cualquier aplicación de chatbot instalada desde la App Store pueda integrarse con Siri.

Apple lanzará una app independiente de Siri con funciones de chatbot y compatibilidad multiplataforma. (Europa Press)
Apple lanzará una app independiente de Siri con funciones de chatbot y compatibilidad multiplataforma. (Europa Press)

El sistema de extensiones, que debutará junto a iOS 27, dará a los usuarios la posibilidad de elegir su motor de inteligencia artificial preferido para delegar tareas, responder preguntas o realizar acciones específicas, utilizando Claude, Gemini u otros chatbots compatibles.

Esta apertura significa que la funcionalidad de Siri se expandirá más allá de los límites impuestos por la propia Apple, adaptándose a un entorno donde la inteligencia artificial de terceros puede complementar o mejorar la experiencia, conforme a las necesidades y preferencias de los usuarios.

Nueva app de Siri y compatibilidad ampliada

El rediseño de Siri en iOS 27 no se limitará a la integración de modelos de lenguaje avanzados. Apple también lanzará una aplicación independiente de Siri con formato de chatbot, que competirá directamente con propuestas como ChatGPT, Claude y Gemini. Esta app independiente permitirá a los usuarios interactuar de forma más conversacional con el asistente, aprovechando las capacidades mejoradas de Apple Intelligence y la flexibilidad que ofrecen las extensiones de IA.

Las integraciones estarán disponibles en iPhone, iPad y Mac con la llegada de iOS 27, iPadOS y macOS. (Europa Press)
Las integraciones estarán disponibles en iPhone, iPad y Mac con la llegada de iOS 27, iPadOS y macOS. (Europa Press)

Las integraciones estarán disponibles tanto en la versión nativa de Siri como en la nueva aplicación, y se extenderán a otras plataformas de Apple, incluyendo iPadOS y macOS. De esta manera, la estrategia de la compañía apunta a posicionar a sus dispositivos como los centros neurálgicos de la inteligencia artificial en el uso diario, ofreciendo una experiencia personalizable y multiplataforma.

Oportunidades de negocio y próximos anuncios

El modelo de extensiones permitirá a Apple generar nuevos ingresos al facilitar enlaces directos para la compra de suscripciones de chatbots desde los propios ajustes de Apple Intelligence, a cambio de una comisión.

Este enfoque refuerza la apuesta de Apple por convertir su ecosistema en una plataforma abierta pero controlada, donde la integración de múltiples inteligencias artificiales se convierte en un valor añadido para los usuarios y para la propia compañía.

Apple Inc. ha sostenido conversaciones iniciales con Alphabet Inc. —la matriz de Google— para utilizar Gemini como el corazón de la próxima versión de Siri.
La compañía busca posicionar sus dispositivos como centros de inteligencia artificial de uso diario. (Reuters)

Está previsto que Apple detalle oficialmente estas novedades durante la próxima conferencia de desarrolladores WWDC, que se celebrará del 8 al 12 de junio. Se espera que la compañía explique cómo funcionarán las nuevas extensiones, la app independiente de Siri y las oportunidades que esto abrirá tanto para usuarios como para desarrolladores de IA.

Con estos cambios, Apple no solo busca mantener la competitividad frente a otros grandes actores del sector tecnológico, sino también ofrecer a sus usuarios mayor libertad para elegir y combinar las herramientas de inteligencia artificial que mejor se adapten a sus necesidades.

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