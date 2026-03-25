Tecno

Apple renovaría Siri con iOS 27 en la WWDC 2026: nueva app y funciones

Apple lanzaría una app dedicada de Siri con interfaz personalizable y organización de conversaciones por lista o cuadrícula

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La inteligencia artificial Siri se
La inteligencia artificial Siri se integra perfectamente en diversos productos Apple, ofreciendo una experiencia de usuario unificada y accesible. (Apple)

Apple se prepara para presentar la mayor actualización de Siri desde su lanzamiento, según los rumores más recientes en la industria tecnológica.

Los informes apuntan a que durante la WWDC 2026, que tendrá lugar entre el 8 y el 12 de junio en California, la compañía mostrará una versión completamente renovada de su asistente virtual junto con la llegada de iOS 27. El cambio incluiría una nueva aplicación independiente, mejoras en la interacción y funciones avanzadas apoyadas por Apple Intelligence y tecnología de Gemini, en alianza con Google.

Un Siri con formato conversacional y latencia reducida

La transformación de Siri estaría centrada en la interacción. De acuerdo con Mark Gurman, la nueva Siri apostará por un formato de conversación tipo chat, similar a los asistentes basados en inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini. Los usuarios podrán mantener diálogos fluidos, con respuestas en tiempo real y menor latencia, lo que promete una experiencia más natural y continua.

Apple celebrará la WWDC 2026
Apple celebrará la WWDC 2026 del 8 al 12 de junio en su campus de California. (Apple)

La nueva versión permitirá conversaciones de ida y vuelta, facilitando la comprensión del contexto y la memoria de interacciones previas. Esto supone un salto respecto al modelo de comandos único que distinguía a Siri en versiones anteriores.

Nueva aplicación y rediseño visual

Apple desarrolló una app dedicada de Siri que estará disponible para iPhone, iPad y Mac. Esta aplicación ofrecerá una interfaz que organiza las conversaciones en lista o cuadrícula, con opciones para fijar chats favoritos, buscar entre interacciones anteriores e iniciar nuevas conversaciones rápidamente.

El diseño de la app seguirá los lineamientos visuales del sistema operativo, adoptando elementos de la app Mensajes, como burbujas de texto y la posibilidad de adjuntar documentos o imágenes para ser analizados por Apple Intelligence. La interfaz visual de Siri también sufrirá cambios: el asistente aparecerá en la Isla Dinámica en vez del tradicional efecto de bordes luminosos, mostrando un indicador “Buscando” mientras procesa solicitudes y resultados en un panel translúcido.

Siri adoptaría un formato de
Siri adoptaría un formato de chat interactivo similar a ChatGPT y Gemini en la actualización prevista para iOS 27. (Reuters)

Funciones inteligentes, búsquedas y contexto personal

Una de las novedades más relevantes será la integración de Siri como motor de búsqueda principal, reemplazando a Spotlight. Así, la búsqueda de archivos locales y la consulta de información global se unificarán bajo el mismo asistente. Siri también incorporará la función de Contexto Personal, permitiendo respuestas personalizadas basadas en el historial y la información del usuario.

En cuanto a los puntos de acceso, Apple planea introducir dos nuevas funciones:

  • Botón “Preguntar a Siri”: disponible en los menús de aplicaciones integradas, permitirá enviar texto seleccionado directamente al asistente para buscar información relevante o correos relacionados.
  • “Escribir con Siri”: una opción en la barra del teclado que abrirá herramientas de escritura asistida por IA, para generar o editar texto de manera automática.
La nueva Siri integraría funciones
La nueva Siri integraría funciones avanzadas de búsqueda, reemplazando a Spotlight y centralizando la consulta de información. (Europa Press)

Para las búsquedas web, la nueva Siri ofrecerá respuestas enriquecidas con resúmenes, puntos clave e imágenes, además de poder generar resúmenes diarios de noticias extraídas de Apple News. Estas funciones buscan competir de manera más directa con asistentes como Gemini de Google y Perplexity.

La renovación de Siri y la llegada de nuevas funciones de Apple Intelligence son resultado de una importante reestructuración interna tras los retrasos y dificultades previos en el desarrollo de la IA propia de Apple. La compañía cerró un acuerdo millonario con Google para incorporar un modelo personalizado de Gemini en sus productos, cuyos primeros resultados se verán en la WWDC 2026.

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