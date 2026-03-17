Adiós a las zonas sin señal: estos son los celulares que ya pueden conectarse al internet de Starlink

El internet satelital de Elon Musk está disponible en Estados Unidos, Puerto Rico y el sur de Alaska, y abarca teléfonos de distintos sistemas operativos y fabricantes

La conexión es automática con los dispositivos que son compatibles con el servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La colaboración entre Starlink y T-Mobile permite que varios modelos de celulares se conecten directamente al internet satelital de Elon Musk, eliminando las tradicionales zonas sin cobertura móvil y extendiendo el acceso incluso a áreas rurales o remotas.

Este servicio mejora la conectividad en países como Estados Unidos al permitir que modelos recientes de iPhone, Google Pixel, Motorola y Samsung accedan a la red de Starlink sin requerir antenas ni dispositivos adicionales.

A continuación, se enlistan los celulares de diferentes fabricantes y sistemas operativos que pueden acceder a Starlink, sumado a todo lo que hay que saber para acceder a este servicio de internet satelital.

Cuáles celulares Samsung pueden acceder a Starlink

La integración satelital de Starlink permite que los modelos recientes de iPhone, Google Pixel, Motorola y Samsung accedan a cobertura fuera de redes terrestres. (Imagen ilustrativa)
  • Samsung Galaxy A15 5G
  • Samsung Galaxy A16 5G SE
  • Samsung Galaxy A16 5G
  • Samsung Galaxy A17 5G
  • Samsung Galaxy A17 5G SE
  • Samsung Galaxy A25 SE
  • Samsung Galaxy A26 SE
  • Samsung Galaxy A35
  • Samsung Galaxy A36 SE
  • Samsung Galaxy A36 5G
  • Samsung Galaxy A53
  • Samsung Galaxy A54
  • Samsung Galaxy A56 5G SE
  • Samsung Galaxy S21
  • Samsung Galaxy S21+
  • Samsung Galaxy S21 Ultra
  • Samsung Galaxy S21 FE
  • Samsung Galaxy S22
  • Samsung Galaxy S22+
  • Samsung Galaxy S22 Ultra
  • Samsung Galaxy S23
  • Samsung Galaxy S23+
  • Samsung Galaxy S23 Ultra
  • Samsung Galaxy S23 FE
  • Samsung Galaxy S24
  • Samsung Galaxy S24+
  • Samsung Galaxy S24 Ultra
  • Samsung Galaxy S24 FE
  • Samsung Galaxy S25
  • Samsung Galaxy S25+
  • Samsung Galaxy S25 Ultra
  • Samsung Galaxy S25 Edge
  • Samsung Galaxy S25 FE
  • Samsung Galaxy XCover6 Pro
  • Samsung Galaxy XCover7 Pro
  • Samsung Galaxy Z Flip3
  • Samsung Galaxy Z Flip4
  • Samsung Galaxy Z Flip5
  • Samsung Galaxy Z Flip6
  • Samsung Galaxy Z Flip7
  • Samsung Galaxy Z Fold3
  • Samsung Galaxy Z Fold4
  • Samsung Galaxy Z Fold5
  • Samsung Galaxy Z Fold6
  • Samsung Galaxy Z Fold7

Qué modelos Pixel pueden conectarse a Starlink

Los modelos de teléfonos más recientes de Google pueden acceder a este servicio en Estados Unidos. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid)
  • Google Pixel 9
  • Google Pixel 9a
  • Google Pixel 9 Pro
  • Google Pixel 9 Pro XL
  • Google Pixel 9 Pro Fold
  • Google Pixel 10
  • Google Pixel 10 Pro
  • Google Pixel 10 Pro XL
  • Google Pixel 10 Fold

Cuáles celulares Motorola son compatibles con la cobertura de Sarlink

  • moto g 5G 2026
  • moto g play 2026
  • moto edge 2025
  • moto g 5G 2025
  • moto g 2024
  • moto g power 5G 2025
  • moto razr 2024
  • moto razr+ 2024
  • moto razr 2025
  • moto razr+ 2025
  • moto razr ultra 2025
  • moto edge 2024
  • moto edge 2022
  • moto g stylus 2024

Qué modelos iPhone pueden conectarse a Starlink

Desde el iPhone 13 hasta la última generación de teléfonos de Apple son compatibles con este servicio. (Foto: REUTERS/Hollie Adams/File Photo)
  • iPhone 13
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 16e
  • iPhone 17
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone Air

En qué partes del mundo está disponible Starlink, el internet satelital de Elon Musk

El sistema permite enviar mensajes de texto y compartir ubicación sin cobertura de red, función valiosa para emergencias en zonas apartadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cobertura de Starlink y T-Mobile está limitada al territorio de Estados Unidos continental, Puerto Rico y el sur de Alaska. La ventaja que distingue este servicio es la posibilidad de establecer comunicación incluso cuando la cobertura terrestre falla, ya sea por lejanía o saturación de la red.

El servicio inicial permite el envío y recepción de mensajes de texto y la función de compartir ubicación incluso en ausencia total de redes convencionales. Esta capacidad resulta crítica para situaciones de emergencia o para usuarios que se trasladan habitualmente a regiones apartadas del país.

Cómo activar y conectar el celular al internet satelital del Starlink

El procedimiento de activación es sencillo: para los clientes de T-Mobile, el acceso forma parte de varios planes vigentes. Las personas que no sean usuarias de la compañía pueden activar una eSIM compatible para aprovechar la conexión satelital.

Al encontrarse en zonas sin señal o en itinerancia, los teléfonos compatibles detectan y se conectan automáticamente a T-Satellite, el nombre de la red satelital integrada con Starlink y T-Mobile. Al establecerse la conexión, el usuario visualiza en su dispositivo la leyenda “T-Mobile SpaceX” o “T-Sat+Starlink” en la pantalla.

