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Guía para saber elegir el mejor portátil en 2026: qué especificaciones no deben faltar

El primer paso de todo este proceso es entender cuál es el uso principal que se le dará al computador

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Un joven de perfil derecho, sonriente, sentado en un escritorio de madera, tecleando en una laptop con una ventana de chatbot visible. Un gato duerme en la ventana.
La elección del computador portátil adecuado en 2026 responde a las necesidades de productividad, eficiencia y durabilidad tecnológica de cada usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir el computador portátil adecuado en 2026 se ha convertido en una decisión estratégica para quienes buscan productividad, eficiencia y durabilidad tecnológica. El mercado ofrece una variedad de opciones que pueden confundir incluso a los usuarios más experimentados.

Por eso, conocer las especificaciones clave y entender cómo se alinean con las necesidades reales resulta fundamental para evitar compras impulsivas o costosas y maximizar la inversión, comprendiendo siempre cuál es el uso principal que se le quiere dar al dispositivo.

Factores clave al elegir un portátil en 2026

El corazón de cualquier portátil es el procesador. La oferta en 2026 se centra en Intel Core i5/i7, AMD Ryzen 5/7 y las nuevas generaciones de Apple Silicon, que han ganado terreno en eficiencia energética y capacidad de procesamiento. Para usuarios que se dedican al desarrollo, automatización, edición o tareas intensivas, el procesador debe ser evaluado más allá de la marca, leyendo pruebas de rendimiento específicas y comparando benchmarks.

La memoria RAM es otro de los pilares fundamentales. Para quienes utilizan su portátil en productividad, navegación avanzada o experiencias SaaS, 16 GB de RAM es el punto de partida recomendado.

Mujer de cabello castaño con suéter marrón riendo y mirando una laptop plateada. Está sentada en un escritorio de madera con papeles, taza de café y una planta.
Contar con al menos 16 GB de memoria RAM se convierte en el estándar esencial para productividad, multitarea y navegación avanzada en portátiles modernos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al almacenamiento, el estándar en 2026 es el SSD NVMe, con un mínimo de 512 GB para la mayoría de los usuarios profesionales. Los discos duros tradicionales han quedado obsoletos por su menor velocidad y fiabilidad.

La pantalla también juega un papel relevante. Para quienes priorizan la movilidad, un tamaño de 14 pulgadas facilita el transporte diario. Los modelos de 15,6 pulgadas buscan equilibrio, mientras que las pantallas de 16 o 17 pulgadas se orientan a edición de video, diseño gráfico o gaming.

La autonomía real de la batería suele diferir de la anunciada por los fabricantes. Para quienes estudian o trabajan fuera de casa, se recomienda exigir al menos 8 horas de uso real.

Un computador portátil debe responder a las necesidades concretas de cada usuario. Para quienes requieren movilidad constante, el peso es decisivo: menos de 1,5 kg facilita la portabilidad diaria.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El almacenamiento SSD NVMe de un mínimo de 512 GB desplaza completamente a los discos duros tradicionales y optimiza el rendimiento de los portátiles en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto dinero se debe gastar, según el perfil de usuario

El presupuesto determina en gran medida el tipo de portátil que se puede adquirir en 2026:

  • De 400 a 690 dólares: los equipos se enfocan en estudiantes y tareas básicas como navegación, correo y ofimática.
  • De 690 a 1.030 dólares: permite acceder a modelos con mejor autonomía y capacidad multitarea, ideales para oficina o teletrabajo.
  • De 1.030 a 1.490 dólares: para gaming inicial o creación de contenido ligera
  • De 1.490 y 2.300 dólares: para quienes buscan estaciones de trabajo móviles, edición de video avanzada o IA local.
  • Más de 2.300 dólares: los modelos premium y estaciones de trabajo de alto rendimiento.

Qué sistema operativo elegir: Windows o Apple

La elección del sistema operativo marca diferencias notables en experiencia y compatibilidad. Windows 11 destaca por su versatilidad y amplia variedad de precios y modelos.

Es la opción preferida para quienes buscan compatibilidad con todo tipo de aplicaciones y hardware. macOS, el sistema de Apple, se distingue por su integración con el ecosistema Apple y un rendimiento por vatio sobresaliente, especialmente útil para diseño, edición y movilidad premium.

La elección del sistema operativo en portátiles, entre Windows 11 y macOS, define la experiencia del usuario y la compatibilidad con aplicaciones y hardware. (MICROSOFT)
La elección del sistema operativo en portátiles, entre Windows 11 y macOS, define la experiencia del usuario y la compatibilidad con aplicaciones y hardware. (MICROSOFT)

En el caso de los portátiles gaming o de alto rendimiento, la tarjeta gráfica adquiere protagonismo. NVIDIA cuenta con opciones como las series RTX 3000 y 4000. Para editar vídeo o trabajar en entornos 3D, una GPU dedicada es imprescindible.

Mientras que para tareas ofimáticas o de navegación, una gráfica integrada es suficiente, lo que permite ahorrar en precio y consumo energético.

Qué buscar en cada componente: procesador, RAM, almacenamiento y pantalla

El procesador adecuado depende del uso. Para tareas básicas o estudio, un Intel Core i3 o Ryzen 3 será suficiente. Para teletrabajo y uso general, se recomienda Intel Core i5 o Ryzen 5. Los usuarios que requieren edición, diseño avanzado o gaming deben buscar Intel Core i7, Ryzen 7 o procesadores equipados con NPU, pensados para tareas de inteligencia artificial y procesos pesados.

La memoria RAM, además de determinar la fluidez en multitarea, condiciona la vida útil del equipo. En 2026, 8 GB solo es recomendable para uso muy básico, mientras que 16 GB es el estándar óptimo y 32 GB o más se reserva a profesionales que trabajan con edición, IA o aplicaciones exigentes.

Escritorio con laptop, libros, control de videojuego, cómic, taza de café, móvil y galletas.
El presupuesto para un computador portátil en 2026 varía desde equipos para estudiantes y tareas básicas, hasta modelos premium y estaciones de trabajo de alto rendimiento.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El almacenamiento debe ser siempre SSD, preferentemente NVMe. 256 GB sirven para uso ligero, pero el estándar de equilibrio es 512 GB. Quienes manejan archivos pesados o grandes bibliotecas audiovisuales deberían optar por 1 TB.

En la pantalla, la recomendación básica es Full HD y panel IPS. Las resoluciones superiores (2K, 3K) y la tecnología OLED se reservan para quienes valoran calidad visual avanzada. El tamaño debe elegirse según la movilidad y el tipo de tareas: 14 pulgadas para quienes se desplazan, 15,6 pulgadas para una experiencia equilibrada y 16 o más para edición y gaming.

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