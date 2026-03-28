Tecno

Steam lanza gratis un juego inspirado en Mega Man por tiempo limitado

La plataforma Steam lanza una oferta temporal que permite añadir Narvas gratis a la biblioteca

Guardar
Steam pone a disposición de sus usuarios un juego totalmente gratis y que se parece a Mega Man.
Steam pone a disposición de sus usuarios un juego totalmente gratis y que se parece a Mega Man.

Steam vuelve a apostar por las promociones gratuitas y, en esta ocasión, ofrece sin costo por tiempo limitado el videojuego Narvas, un título de acción y plataformas inspirado en clásicos como Mega Man. La iniciativa forma parte de una campaña especial dentro de Steam, donde los usuarios pueden añadir el juego a su biblioteca sin pagar, siempre que lo reclamen antes de que expire la oferta.

El título, desarrollado por Stranga Games, TommahGames y publicado por GrabTheGames, debutó en 2022 y ahora se suma a la lista de juegos que la plataforma distribuye de manera gratuita durante eventos promocionales. Habitualmente, Narvas tiene un precio cercano a los 5 dólares, pero durante este periodo puede descargarse con un descuento del 100 %, lo que ha despertado el interés de los jugadores de PC.

La propuesta del juego se enmarca dentro del género “run and gun”, con desplazamiento lateral y una estética retro que remite a franquicias clásicas. En este caso, la historia sigue a Mace, un joven recolector que debe investigar una crisis que afecta a las Colonias Narvas, donde los recursos comienzan a desaparecer tras una serie de eventos inexplicables.

Narvas es el juego que Steam ofrece gratis en este momento.
Narvas es el juego que Steam ofrece gratis en este momento.

Más allá de su narrativa, Narvas destaca por su jugabilidad ágil y exigente. El personaje principal cuenta con habilidades como escalar paredes, teletransportarse y ejecutar ataques rápidos, lo que obliga al jugador a mantener precisión y reflejos constantes. A esto se suman enemigos con patrones de ataque definidos, así como jefes que requieren estrategia y memorización para ser derrotados.

El sistema también incorpora elementos adicionales que amplían la experiencia. Entre ellos, la presencia de Toby, un robot que acompaña al protagonista y que cumple funciones tanto en combate como en la resolución de acertijos. Asimismo, el juego incluye modificadores de armas y potenciadores que permiten personalizar el estilo de juego.

Otro de los aspectos destacados es la posibilidad de jugar en modo cooperativo local, lo que añade un componente social a la experiencia. A esto se suman modalidades como el contrarreloj, misiones secundarias y un sistema de recompensas que incrementa la rejugabilidad.

Narvas es el juego que Steam ofrece gratis en este momento.
Narvas tiene un costo de 5 dólares sin descuento.

En cuanto a su recepción, Narvas ha generado opiniones divididas dentro de la comunidad de Steam. Si bien muchos usuarios valoran su estilo visual y el desafío que propone, otros han señalado problemas en los controles, lo que afecta la experiencia en determinados momentos. Estas valoraciones mixtas no han impedido que el título mantenga visibilidad dentro del catálogo, especialmente en contextos de promociones como la actual.

La estrategia de ofrecer juegos gratuitos forma parte de una tendencia consolidada en plataformas digitales, donde las compañías buscan atraer nuevos usuarios o reactivar el interés de la comunidad. En este caso, Steam se posiciona nuevamente como un espacio donde los jugadores pueden acceder a contenido sin costo, aunque por tiempo limitado.

Este tipo de campañas también beneficia a desarrolladores independientes, que logran mayor exposición para sus proyectos al integrarse en eventos de gran alcance. En el caso de Narvas, la promoción representa una oportunidad para ampliar su base de jugadores y recibir nuevas valoraciones.

Narvas es el juego que Steam ofrece gratis en este momento.
Narvas que se parece a Mega Man, enmarcado en el género "run and gun".

Para los usuarios interesados, el proceso es sencillo: basta con ingresar a la tienda de Steam, buscar el juego y añadirlo a la biblioteca antes de que finalice la promoción. Una vez reclamado, el título quedará disponible de forma permanente en la cuenta del usuario.

Aunque la oferta tiene una duración limitada, este tipo de iniciativas refuerza el dinamismo del mercado digital de videojuegos, donde las promociones se han convertido en una herramienta clave para captar la atención de los jugadores.

Temas Relacionados

SteamMega ManLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

PlayStation inicia las rebajas de primavera: Call of Duty, Battlefield y otros 5000 juegos en descuento

Los usuarios pueden encontrar juegos con descuentos de hasta el 90%. Entre los títulos destacados se incluyen ARC Raiders, NBA 2K26, Helldivers 2 y Cyberpunk 2077, entre otros

PlayStation inicia las rebajas de primavera: Call of Duty, Battlefield y otros 5000 juegos en descuento

Un nuevo Star Fox y el regreso de The Legend of Zelda podrían marcar el año de Nintendo

Rumores indican que Nintendo priorizará sus franquicias históricas mientras retrasa un nuevo Super Mario en 3D

Un nuevo Star Fox y el regreso de The Legend of Zelda podrían marcar el año de Nintendo

El mercado de las criptomonedas: el abc de lo que necesitas saber

El bitcoin, una de las principales monedas digitales, presentó un cambio de -0,16% en las últimas 24 horas

El mercado de las criptomonedas: el abc de lo que necesitas saber

Computadoras cuánticas: cómo proteger estos sistemas avanzados frente a ataques de ciberseguridad

Este tipo de dispositivos procesan información muy rápido por lo que se implementan en simulación científicas o en análisis de grandes volúmenes de datos

Computadoras cuánticas: cómo proteger estos sistemas avanzados frente a ataques de ciberseguridad

El sencillo método para conectar tu televisor viejo a internet sin cambiar de equipo

Los dispositivos de streaming ofrecen una solución económica frente al costo de los televisores inteligentes

El sencillo método para conectar tu televisor viejo a internet sin cambiar de equipo
DEPORTES
Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora y TV

Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora y TV

Perdía 0-2 a 62 segundos para el final, metió cuatro goles y ganó con dos tantos desde mitad de cancha: “Remontada histórica”

La alegría de Pierre Gasly tras clasificar 7° en el GP de Japón de la Fórmula 1: los cambios que hizo Alpine en su auto y su “guiño” a Colapinto

“El auto es inmanejable”: el enojo de Max Verstappen tras su decepcionante clasificación con Red Bull en el GP de Japón de la F1

El análisis del director de Alpine sobre la actuación de Colapinto y su comparación con Gasly en la qualy del GP de Japón: “No logró el mismo salto”

TELESHOW
Tan Biónica estrenó su álbum El Regreso en una noche épica ante 50.000 fans y con Andrés Calamaro como invitado

Tan Biónica estrenó su álbum El Regreso en una noche épica ante 50.000 fans y con Andrés Calamaro como invitado

Silvina Chediek: “Cantar es un derecho, no importa cómo lo hagas”

Roberto Edgar: “No quería vivir, pero pensé en mis hermanitos”

Lizy Tagliani brilla en Annie, la obra que refleja su historia de adopción: “Me conmueve criar a mi hijo con la verdad”

Andrea del Boca se accidentó en Gran Hermano a días de su reingreso al reality: la preocupación de sus compañeros

INFOBAE AMÉRICA

“El estrecho Trump”: la frase del presidente de EEUU en medio de las tensiones en Ormuz

“El estrecho Trump”: la frase del presidente de EEUU en medio de las tensiones en Ormuz

Entre la ciencia y la música, la vida cotidiana de dos niños con altas capacidades en El Salvador

El ejército de Irán dijo que atacó un buque estadounidense cerca del puerto de Omán

Cómo los habitantes de Kiev sobrevivieron al “invierno negro” bajo los bombardeos rusos: “Esto nos unió aún más”

“Invierno Negro”: cómo Rusia combinó los bombardeos con una campaña de desinformación para culpar a Kiev de los apagones