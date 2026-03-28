Steam lanza gratis un juego inspirado en Mega Man por tiempo limitado

Steam pone a disposición de sus usuarios un juego totalmente gratis y que se parece a Mega Man.

Steam vuelve a apostar por las promociones gratuitas y, en esta ocasión, ofrece sin costo por tiempo limitado el videojuego Narvas, un título de acción y plataformas inspirado en clásicos como Mega Man. La iniciativa forma parte de una campaña especial dentro de Steam, donde los usuarios pueden añadir el juego a su biblioteca sin pagar, siempre que lo reclamen antes de que expire la oferta.

El título, desarrollado por Stranga Games, TommahGames y publicado por GrabTheGames, debutó en 2022 y ahora se suma a la lista de juegos que la plataforma distribuye de manera gratuita durante eventos promocionales. Habitualmente, Narvas tiene un precio cercano a los 5 dólares, pero durante este periodo puede descargarse con un descuento del 100 %, lo que ha despertado el interés de los jugadores de PC.

La propuesta del juego se enmarca dentro del género “run and gun”, con desplazamiento lateral y una estética retro que remite a franquicias clásicas. En este caso, la historia sigue a Mace, un joven recolector que debe investigar una crisis que afecta a las Colonias Narvas, donde los recursos comienzan a desaparecer tras una serie de eventos inexplicables.

Narvas es el juego que Steam ofrece gratis en este momento.

Más allá de su narrativa, Narvas destaca por su jugabilidad ágil y exigente. El personaje principal cuenta con habilidades como escalar paredes, teletransportarse y ejecutar ataques rápidos, lo que obliga al jugador a mantener precisión y reflejos constantes. A esto se suman enemigos con patrones de ataque definidos, así como jefes que requieren estrategia y memorización para ser derrotados.

El sistema también incorpora elementos adicionales que amplían la experiencia. Entre ellos, la presencia de Toby, un robot que acompaña al protagonista y que cumple funciones tanto en combate como en la resolución de acertijos. Asimismo, el juego incluye modificadores de armas y potenciadores que permiten personalizar el estilo de juego.

Otro de los aspectos destacados es la posibilidad de jugar en modo cooperativo local, lo que añade un componente social a la experiencia. A esto se suman modalidades como el contrarreloj, misiones secundarias y un sistema de recompensas que incrementa la rejugabilidad.

Narvas tiene un costo de 5 dólares sin descuento.

En cuanto a su recepción, Narvas ha generado opiniones divididas dentro de la comunidad de Steam. Si bien muchos usuarios valoran su estilo visual y el desafío que propone, otros han señalado problemas en los controles, lo que afecta la experiencia en determinados momentos. Estas valoraciones mixtas no han impedido que el título mantenga visibilidad dentro del catálogo, especialmente en contextos de promociones como la actual.

La estrategia de ofrecer juegos gratuitos forma parte de una tendencia consolidada en plataformas digitales, donde las compañías buscan atraer nuevos usuarios o reactivar el interés de la comunidad. En este caso, Steam se posiciona nuevamente como un espacio donde los jugadores pueden acceder a contenido sin costo, aunque por tiempo limitado.

Este tipo de campañas también beneficia a desarrolladores independientes, que logran mayor exposición para sus proyectos al integrarse en eventos de gran alcance. En el caso de Narvas, la promoción representa una oportunidad para ampliar su base de jugadores y recibir nuevas valoraciones.

Narvas que se parece a Mega Man, enmarcado en el género "run and gun".

Para los usuarios interesados, el proceso es sencillo: basta con ingresar a la tienda de Steam, buscar el juego y añadirlo a la biblioteca antes de que finalice la promoción. Una vez reclamado, el título quedará disponible de forma permanente en la cuenta del usuario.

Aunque la oferta tiene una duración limitada, este tipo de iniciativas refuerza el dinamismo del mercado digital de videojuegos, donde las promociones se han convertido en una herramienta clave para captar la atención de los jugadores.