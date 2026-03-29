Si viajas en avión, evita estos errores con tu celular en el aeropuerto usando WiFi

El acceso a redes abiertas parece una práctica inofensiva por su facilidad de uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante Semana Santa, los aeropuertos registran un incremento en el flujo de pasajeros. Muchas personas recurren a sus celulares para organizar detalles de último minuto, acceder a información de vuelos o hacer el check-in digital, tentados por la comodidad que ofrecen las redes WiFi públicas disponibles en terminales aéreas.

Sin embargo, esta práctica, que parece inofensiva, puede exponer a los usuarios a riesgos de seguridad informática con consecuencias graves.

Según reportes de la empresa de ciberseguridad Kaspersky, la ausencia de requisitos de autenticación y las conexiones abiertas convierten estos puntos en objetivos para hackers, que buscan acceder a información personal, contraseñas bancarias y archivos sensibles.

Cuál es el principal peligro de conectarse al WiFi del aeropuerto

Las conexiones inalámbricas pueden abrir la puerta a ciberdelincuentes a acceder a datos del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La facilidad para acceder a una red abierta en una terminal aérea suele ocultar un riesgo central: los hackers pueden interceptar la comunicación entre el usuario y el punto de acceso.

Según expertos, esto les permite acceder a los datos que se transmiten, desde correos y contraseñas hasta información bancaria. La empresa advierte que, en una red sin protección, los atacantes pueden operar sin restricciones y obtener acceso a dispositivos mal configurados o sin protección adecuada.

Además, de acuerdo con la Comunidad de Madrid, este tipo de amenazas se multiplican cuando se conectan dispositivos personales que no cuentan con un antivirus actualizado o presentan vulnerabilidades por la falta de actualizaciones.

Por qué es peligroso hacer el check-in digital usando WiFi pública

Cualquier acción que se haga cuando un dispositivo esté conectado a una red WiFi abierta puede ser registrada por un extraño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Realizar el check-in digital desde el celular es una práctica común para evitar filas y ahorrar tiempo. No obstante, hacerlo conectado a una red WiFi pública expone los datos personales, como nombres, números de documento y detalles del vuelo, a posibles interceptaciones.

Un hacker puede situarse entre el usuario y el punto de acceso, capturando estos datos y utilizándolos para cometer fraudes o suplantación de identidad.

La Comunidad de Madrid sugiere evitar rellenar formularios con datos personales o realizar trámites que requieran autenticación en redes abiertas. En caso de ser imprescindible, aconsejan utilizar la red de datos o una red privada virtual (VPN) para cifrar la información y dificultar el acceso de extraños.

Qué otros tipos de ciberataques pueden producirse en redes WiFi de aeropuertos

Sumado a la interceptación de datos, los hackers aprovechan las redes abiertas para distribuir malware. Kaspersky señala que, si el dispositivo tiene activada la opción de compartir archivos, un atacante podría instalar software malicioso en el teléfono sin que el usuario lo note.

Otros peligros son la instalación de malware en el aparato. (Imagen ilustrativa Infobae)

Incluso existen casos en los que los ciberdelincuentes manipulan el punto de acceso para mostrar ventanas emergentes que simulan actualizaciones legítimas y, al aceptarlas, el usuario descarga el malware.

Asimismo, la instalación de estos programas infectados puede provocar la pérdida de información, el robo de credenciales o el control remoto del celular.

Por eso, se resalta la importancia de mantener desactivadas las opciones de compartición y no aceptar ninguna actualización que provenga de fuentes no verificadas mientras se usa una red pública.

Cómo protegerse al usar el WiFi del aeropuerto

La principal pauta de los especialistas es instalar un antivirus actualizado en el celular antes del viaje. Esto permite detectar en tiempo real cualquier intento de intrusión o la presencia de software malicioso.

El uso de VPN y mantener el dispositivo actualizado son pausas para prevenir problemas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Comunidad de Madrid, otra medida clave es mantener el sistema operativo y todas las aplicaciones actualizadas, porque esto elimina vulnerabilidades aprovechadas por los atacantes.

Qué errores se suelen cometer con la batería del celular en el aeropuerto

Más allá de la seguridad de la red, muchos viajeros olvidan que la batería del celular puede verse afectada por el uso intensivo en el aeropuerto y la conexión a redes públicas.

Los expertos advierten que buscar y mantener una conexión WiFi abierta aumenta el consumo energético del dispositivo, lo que puede dejar al usuario sin batería antes de abordar el vuelo.

Por otra parte, recurrir a estaciones de carga públicas o puertos USB desconocidos implica riesgos adicionales. Es preferible utilizar cargadores propios y evitar puntos de carga masivos, porque han existido casos en los que estos dispositivos han sido manipulados para instalar malware mediante el cable USB.