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Artemis II: cómo ver en YouTube el lanzamiento de la misión espacial que va rumbo a la Luna

La transmisión oficial de la NASA contará con cobertura en español y explicaciones de todo lo que se vivirá

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El lanzamiento de Artemis II marca el regreso de una tripulación humana a la órbita lunar tras más de 50 años, consolidándose como un hito en la exploración espacial. (REUTERS/Joe Skipper)
El lanzamiento de Artemis II marca el regreso de una tripulación humana a la órbita lunar tras más de 50 años, consolidándose como un hito en la exploración espacial. (REUTERS/Joe Skipper)

El lanzamiento de Artemis II, programado para el 1 de abril de 2026, representa uno de los momentos más esperados en la exploración espacial de las últimas décadas. El regreso a la órbita lunar de una tripulación humana, después de más de medio siglo, concentra la atención global.

En esta ocasión, la NASA tendrá disponible una cobertura gratuita para que todo el mundo pueda seguir este momento, incluyendo una transmisión en YouTube.

Dónde ver el lanzamiento de Artemis II en YouTube y otras plataformas

La NASA ha confirmado que todo el proceso del lanzamiento de Artemis II se transmitirá en vivo a través de varios canales oficiales. El principal punto de acceso será el canal de YouTube de la NASA, donde se habilitarán señales en inglés y en español, cubriendo tanto los preparativos previos como el propio despegue y las etapas iniciales del vuelo.

Además de YouTube, los interesados pueden seguir la transmisión por NASA+, la plataforma oficial de streaming de la agencia; NASA TV en el sitio web de la NASA; y por redes sociales como X, donde se compartirán imágenes, comentarios y actualizaciones en tiempo real.

La NASA transmitirá en vivo el lanzamiento de Artemis II a través de su canal oficial de YouTube, NASA TV, NASA+ y redes sociales como X, con cobertura en inglés y español.(REUTERS/Joe Skipper/File Photo)
La NASA transmitirá en vivo el lanzamiento de Artemis II a través de su canal oficial de YouTube, NASA TV, NASA+ y redes sociales como X, con cobertura en inglés y español.(REUTERS/Joe Skipper/File Photo)

La cobertura oficial incluye imágenes desde el Centro Espacial Kennedy, comunicaciones directas con la tripulación y los equipos de control, así como ruedas de prensa y análisis a cargo de especialistas. En YouTube, el canal de la NASA en español ofrecerá una señal propia para los países latinoamericanos.

La transmisión en YouTube está diseñada para acompañar al público durante toda la jornada del lanzamiento. Desde las primeras horas de la mañana, se emitirán los preparativos de la carga de combustible y la revisión técnica del cohete.

La señal principal comenzará algunas horas antes del horario programado de despegue, lo que permitirá a los espectadores sumergirse en la atmósfera única del evento.

A qué hora es el lanzamiento de Artemis II

La ventana de lanzamiento de Artemis II inicia el 1 de abril de 2026 a las 18:24 horas (hora del Este de Estados Unidos), pero los horarios locales varían según el país. Para asegurar que nadie se pierda el momento clave, aquí están los horarios confirmados para algunos de los países latinoamericanos y España:

  • Argentina: 19:24 horas.
  • Chile: 19:24 horas.
  • México: 16:24 horas.
  • Colombia: 17:24 horas.
  • Perú: 17:24 horas.
  • España: 00:24 del 2 de abril.
El equipo de astronautas que subirá a la nave Orion para la misión Artemis II (NASA)
Artemis II es la primera misión tripulada del programa Artemis, cuyo objetivo es restaurar la presencia humana alrededor de la Luna y preparar futuras expediciones. (NASA)

La cobertura en español, disponible desde el canal de YouTube de la NASA y en NASA+, dará inicio aproximadamente una hora antes del lanzamiento en cada país.

Es fundamental considerar que la fecha y el horario del lanzamiento pueden modificarse, ya que dependen de las condiciones meteorológicas y el estado técnico del cohete y la nave. Si surgen imprevistos, la NASA dispone de días alternativos dentro de la misma semana para intentar el despegue.

Motivos y objetivos de la misión Artemis II a la Luna

Artemis II es mucho más que un espectáculo tecnológico. Se trata del primer vuelo tripulado del programa Artemis, diseñado para restaurar la presencia humana alrededor de la Luna y sentar las bases para un futuro de exploración sostenida.

El propósito principal de Artemis II es validar, en condiciones reales, el desempeño del cohete SLS y la nave Orion, ambos desarrollados por la NASA para viajes de larga duración en el espacio profundo. Durante los 10 días que durará el viaje, la tripulación pondrá a prueba sistemas de navegación, comunicación y soporte vital, además de practicar maniobras cruciales para futuras misiones de alunizaje.

Cohete Artemis II (naranja y blanco) en la plataforma de lanzamiento, con altas torres metálicas, un tanque de agua y una cúpula blanca bajo cielo azul
Durante los 10 días de misión, la tripulación de Artemis II validará los sistemas de navegación, comunicación y soporte vital del cohete SLS y la nave Orion. (Reuters)

Una de las metas es comprobar que la nave y sus sistemas puedan proteger a los astronautas frente a la radiación cósmica y las condiciones extremas del espacio, así como asegurar que los procedimientos de emergencia y operación manual sean eficaces. El vuelo servirá además como ensayo general para Artemis III, misión en la que se prevé el regreso de astronautas a la superficie lunar.

La tripulación, integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen no aterrizará en la Luna, pero recorrerá una órbita alrededor de ella que romperá el récord de distancia alcanzada por humanos en el espacio, superando incluso las misiones Apolo.

Esta misión permitirá recopilar datos esenciales sobre la vida y el trabajo en el espacio profundo, fundamentales para planificar expediciones más largas hacia la Luna y, en el futuro, a Marte.

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