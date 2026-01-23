La tecnología detrás de Artemis II, la próxima misión a la Luna de la NASA: tiene paneles solares

Atenea, un satélite con paneles solares, viajará a la Luna en la misión Artemis II de la NASA en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El satélite con paneles solares denominado Atenea, que viajará a la Luna en la misión Artemis II de la NASA en 2026, integra tecnología desarrollada en Argentina por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad de San Martín.

Atenea, un satélite compacto de 30 por 20 centímetros, tendrá la tarea de orbitar antes de la llegada de la nave principal para probar sistemas esenciales para futuras misiones espaciales: medición de radiación solar, evaluación de sensores y pruebas de comunicaciones de largo alcance. Es el único satélite latinoamericano seleccionado para participar en Artemis II.

Si bien solo será un vuelo orbital, se espera que durante la misión posterior, Artemis III, los astronautas pisen suelo lunar.

“Ahora hay mucho interés en el polo sur de la Luna porque se encontraron reservas de hielo. Eso sería importante para la vida humana y para la fabricación de combustible”, explica Hernán Socolovsky, ingeniero electrónico y uno de los investigadores detrás de Atenea.

Atenea, un pequeño satélite de 30 × 20 cm, orbitará antes para probar sistemas clave para futuras misiones. (CONAE)

Cómo es la tecnología detrás de Atenea

La tecnología detrás del satélite Atenea representa un avance clave para la industria espacial argentina. Uno de los aspectos centrales es la fabricación de sus paneles solares, que requieren condiciones muy específicas.

Estos paneles no pueden construirse en cualquier lugar: necesitan un Área Limpia, un entorno donde se controla la humedad, la temperatura y la cantidad de partículas en el aire. En el Área Limpia de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el equipo ensambló paneles tanto para grandes satélites como los SAOCOM, de más de tres toneladas, como para pequeños CubeSats como Atenea, lo que implicó adaptarse a nuevas escalas y desafíos técnicos.

Los paneles solares espaciales tienen el doble de eficiencia que los de uso terrestre y se fabrican con materiales más resistentes, ya que deben funcionar en un entorno expuesto a altos niveles de radiación ultravioleta y partículas solares.

Los paneles solares espaciales son el doble de eficientes que los terrestres y están hechos con materiales más resistentes. (Universidad de San Martín)

El proceso de integración comienza uniendo celda por celda, luego se fijan al sustrato rígido y finalmente se cubren con un vidrio protector. Todo el diseño, dimensionamiento y ruteo de los paneles corrió por cuenta de ingenieros y docentes de la Universidad de San Martín, que sumaron experiencia y capacidades técnicas con este desarrollo.

El equipo también fabricó paneles para remolcadores espaciales, vehículos que trasladan satélites pequeños a distintas órbitas, algo clave para reducir costos y facilitar misiones. El objetivo a futuro es fabricar paneles para satélites que operen en órbita geoestacionaria, un reto mayor por la distancia y las exigencias técnicas.

Atenea es un proyecto colaborativo, liderado por la CONAE y con la participación de universidades públicas, institutos de investigación y empresas argentinas.

Artemis II busca realizar el primer vuelo tripulado del programa Artemis y verificar el funcionamiento seguro de la nave Orión en el espacio profundo. REUTERS/Joe Skipper

Cuál es el objetivo de Artemis II

El objetivo de Artemis II, misión en la que irá Atenea, es realizar el primer vuelo tripulado del programa Artemis de la NASA y comprobar en el espacio profundo que todos los sistemas de la nave Orión funcionan de manera segura y eficiente. En esta misión, cuatro astronautas, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, viajarán a bordo de Orión, impulsada por el cohete SLS.

Durante el vuelo, la nave dará dos vueltas alrededor de la Tierra en una órbita elíptica que servirá para verificar el rendimiento de los sistemas de soporte vital y todas las funciones esenciales antes de avanzar a misiones más complejas.

Esta prueba es clave para confirmar que Orión está preparada para transportar tripulación en futuras misiones, como Artemis 3, que llevará astronautas a la superficie lunar.

En la misión viajarán cuatro astronautas —Wiseman, Glover, Koch y Hansen— a bordo de Orión, lanzada por el cohete SLS. REUTERS/Joe Skipper

Artemis II continúa el trabajo iniciado por Artemis I, que fue una misión sin tripulación y validó el funcionamiento del cohete y la nave. Ahora, con astronautas a bordo, la misión servirá para practicar maniobras y operaciones necesarias para el regreso humano a la Luna y, a largo plazo, para el envío de misiones tripuladas a Marte.

La participación de Atenea en Artemis II representa también la presencia de tecnología argentina en un proyecto internacional clave para la exploración del espacio.