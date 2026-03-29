Cinco funciones de Google Maps para ahorrar tiempo y evitar molestias al viajar en Semana Santa

Esta herramienta es compatible con la mayoría de sistemas operativos y es práctica de usar. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Las celebraciones de Semana Santa incrementan los desplazamientos por carretera y reúnen a familias y amigos en diferentes puntos del país. En este contexto, Google Maps se consolida como una herramienta útil para quienes desean optimizar sus trayectos, minimizar complicaciones por tráfico y llegar sin contratiempos a lugares poco conocidos.

Aprovechar las funciones avanzadas de Google Maps facilita evitar atascos, compartir la ubicación con seres queridos y acceder a mapas sin conexión. Conocer las herramientas clave de la aplicación ayuda a sortear imprevistos y a disfrutar plenamente de los días de descanso.

Cómo compartir la ubicación en tiempo real en un viaje

Encontrarse con familiares o amigos en medio de procesiones multitudinarias o en ciudades desconocidas puede ser complicado. La función de compartir ubicación en tiempo real de Google Maps ofrece una solución práctica y segura en estas circunstancias.

La función de compartir ubicación de Google Maps es similar a la de WhatsApp pero el envío de la ubicación se expande a otras aplicaciones. (Foto: Europa Press)

Para activar esta función, solo hay que abrir la aplicación, pulsar el icono de perfil en la parte superior derecha y seleccionar “Compartir ubicación”. Luego, se elige “Compartir nuevo”, se define el tiempo de visibilidad (desde una hora hasta que el usuario decida desactivar la opción) y se selecciona el contacto o la aplicación por donde se enviará el enlace, como WhatsApp o Mensajes.

De qué forma guardar mapas offline puede salvar un viaje sin conexión

Google Maps permite descargar mapas para su uso sin conexión, lo que posibilita navegar y buscar direcciones aunque no haya cobertura de datos. Esta función resulta útil para quienes viajan a pueblos remotos o realizan actividades al aire libre.

Para guardar un mapa offline, hay que buscar la ciudad o región de destino, deslizar hacia la derecha en la ficha del lugar y tocar los tres puntos para seleccionar “Descargar”. Después, se ajusta el área deseada y se inicia la descarga.

Descargar mapas sin conexión es útil para evitar problemas en lugares sin cobertura a internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de ese momento, Google Maps permitirá consultar rutas, buscar direcciones y orientarse dentro del área seleccionada sin necesidad de conexión a internet, lo que reduce el riesgo de perderse y garantiza acceso a la información esencial en cualquier ambiente.

Cuáles opciones de Google Maps evitan peajes y autopistas congestionadas

El costo de los peajes y el tiempo perdido en autopistas saturadas son dos de los principales inconvenientes de los desplazamientos durante Semana Santa.

Ante esto, Google Maps se puede personalizar las rutas para evitar peajes, autopistas o ferris, lo que puede traducirse en un gran ahorro y en trayectos menos congestionados.

El uso de Google Maps permite ahorrar varios minutos en el recorrido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para utilizar esta función, se introduce el destino y se selecciona “Cómo llegar”. Antes de iniciar la navegación, hay que pulsar los tres puntos en la esquina superior derecha y abrir “Opciones”, donde pueden activarse las casillas de “Evitar peajes”, “Evitar autopistas” o “Evitar ferris”.

Cómo explorar el destino con Street View antes de viajar

La incertidumbre sobre la accesibilidad de un hotel, la ubicación de un estacionamiento o el aspecto de una calle puede generar dudas y retrasos en los viajes.

Street View, integrado en Google Maps, permite visualizar el espacio en 360 grados antes de llegar al destino, lo que facilita la toma de decisiones y el reconocimiento de puntos clave.

La app permite visualizar el lugar de destino y sus alrededores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para utilizar Street View, se debe mantener presionado un punto en el mapa para soltar el marcador y tocar la miniatura de la foto en la esquina inferior izquierda. Desde allí, se puede navegar en 360 grados deslizando el dedo por la pantalla o pulsando las flechas del suelo.

Qué utilidad tiene medir distancias exactas en la app de Google Maps

Calcular la distancia real entre dos puntos es esencial para planificar determinar la proximidad a lugares de interés o estimar recorridos a pie. Google Maps incluye la opción de medir distancias exactas sobre el mapa, sin necesidad de trazar una ruta de conducción.

El procedimiento consiste en mantener presionado el punto de partida en el mapa, seleccionar el marcador y elegir “Medir distancia”. El usuario puede mover el mapa para situar el círculo negro sobre el segundo punto e incluso añadir más puntos tocando el icono de “+”.