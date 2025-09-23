Por qué el velocímetro del auto marca más velocidad que Google Maps o Waze

Estas dos plataformas son muy utilizadas para encontrar el camino más rápido a un destino. (Foto: Waze/Google Maps)

La diferencia entre la velocidad que indica el velocímetro de un auto y la que muestran aplicaciones como Google Maps o Waze no es fruto del azar ni de un error técnico, sino el resultado de una normativa internacional que busca proteger a los conductores de sanciones y accidentes.

La Unión Europea estableció un reglamento específico que obliga a los fabricantes de vehículos a configurar los velocímetros para que nunca marquen una velocidad inferior a la real, lo que genera una lectura superior a la que se obtiene mediante sistemas de posicionamiento global.

Por qué la velocidad del velocímetro es diferente a la de Waze o Google Maps

De acuerdo con el artículo 39 del reglamento de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE), los fabricantes deben asegurarse de que el velocímetro no subestime la velocidad real del vehículo.

Este fenómeno es producto de una regulación internacional que deben cumplir la mayoría de fabricantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El texto establece que “el aparato de control utilizado para medir la velocidad real del vehículo no tendrá un margen de error superior a ± 0,5 %”, según lo citó EL TIEMPO.

Además, el velocímetro puede mostrar una velocidad hasta un 10% más alta, sumando 4 km/h adicionales, dependiendo del tipo de auto, conforme al reglamento UNECE nº 39.

Esta disposición, adoptada por la Unión Europea y replicada en otros países, tiene como objetivo principal evitar que los conductores circulen a velocidades superiores a las permitidas sin ser conscientes de ello, lo que podría derivar en accidentes o sanciones.

Cómo calculan la velocidad del auto las aplicaciones de movilidad

Estas herramientas calculan la velocidad mediante GPS, ofreciendo una medición más precisa que los velocímetros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según información publicada por Xataka, las plataformas de movilidad como Apple Maps, Waze o Google Maps, calculan la velocidad utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS).

Estas herramientas determinan la velocidad a partir de los cambios en la ubicación geográfica del vehículo y el tiempo transcurrido en el trayecto, lo que proporciona una medición más precisa y cercana a la velocidad real.

El motivo de que se de una diferencia es porque el GPS no está sujeto a la misma normativa restrictiva que los velocímetros de los autos.

De cuánto puede ser la multa si no cumple los límites de velocidad

Hay que obedecer las señalizaciones de tránsito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el contexto colombiano, exceder los límites de velocidad puede acarrear grandes sanciones económicas. El Código Nacional de Tránsito establece que sobrepasar los límites permitidos puede implicar una multa de hasta 15 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMLDV), lo que equivale a más de $700.000 en 2025.

Además, la Ley 2251 de 2022 fija los límites de velocidad en 30 km/h para zonas escolares y residenciales, 50 km/h en vías urbanas y municipales, 80 km/h en vías rurales y 90 km/h en carreteras nacionales y departamentales.

Por qué lo pueden multar por mirar el celular al conducir

Respecto al uso de dispositivos durante la conducción, la infracción C38 del Código Nacional de Tránsito especifica que manipular el teléfono, incluso si el vehículo está detenido en un semáforo, puede resultar en una multa superior a $700.000.

La multa puede ser mayor porque se debe sacar el auto de los patios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, es permitido configurar el GPS antes de iniciar la marcha o en la pantalla de infoentretenimiento, siempre que no se manipule el dispositivo mientras se conduce.

Qué hábitos de conducción ayudan a prevenir accidentes en la vía

La formación de hábitos seguros resulta determinante para disminuir los accidentes en las calles y carreteras. Adaptar la velocidad a las condiciones del camino, mantener siempre una distancia prudente con otros vehículos y anticipar maniobras mediante el uso de luces y señales son prácticas esenciales.

La revisión periódica del estado del auto y el respeto por los pasos peatonales favorecen trayectos más seguros. Evitar frenadas bruscas y ceder el paso cuando corresponde reducen riesgos.

Adoptar una actitud de conducción defensiva, basada en la previsión y el autocontrol, resulta más importante que depender de la tecnología.