No lo compartas: el código de 6 dígitos que usan para robar tu WhatsApp hoy

WhatsApp envía un código de seis dígitos al intentar acceder desde un nuevo dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp envía un código de seis dígitos cuando se intenta iniciar sesión en la cuenta desde un nuevo teléfono móvil. Este código sirve para verificar la identidad del usuario, pero recientemente se ha convertido en una herramienta utilizada en estafas para robar cuentas.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) advirtió que los ciberdelincuentes contactan a las víctimas y, si estas comparten el código, los atacantes pueden instalar la cuenta de WhatsApp en su propio dispositivo.

De este modo, logran suplantar la identidad de la víctima y solicitar dinero o datos sensibles a sus contactos.

Aunque verifica la identidad, este código ahora es usado por estafadores para robar cuentas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo es la estafa de los 6 dígitos de WhatsApp

La estafa de los seis dígitos de WhatsApp es una de las técnicas más utilizadas por los ciberdelincuentes para tomar el control de cuentas ajenas y suplantar identidades.

El mecanismo aprovecha el proceso legítimo de verificación de WhatsApp: cada vez que un usuario intenta iniciar sesión en un nuevo dispositivo, la aplicación envía un código de seis dígitos al número registrado para confirmar la identidad.

El fraude comienza cuando el usuario recibe inesperadamente este código, a pesar de no haber solicitado el acceso. Poco después, los estafadores se ponen en contacto utilizando distintos métodos de acercamiento.

La estafa de los seis dígitos es una táctica frecuente de los ciberdelincuentes para apropiarse de cuentas y suplantar identidades. REUTERS/Dado Ruvic

Pueden enviar un mensaje haciéndose pasar por un amigo o familiar, afirmando que accidentalmente han enviado el código a su número y pidiéndole que se lo reenvíe.

En otros casos, el contacto se produce a través de una llamada telefónica o incluso mediante mensajes que aparentan provenir del soporte técnico de WhatsApp, solicitando el código para “verificar la cuenta” o “resolver un problema de seguridad”.

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), una vez que la víctima comparte el código de seis dígitos, los delincuentes pueden instalar la cuenta de WhatsApp en su propio dispositivo. Así obtienen acceso total, incluida la posibilidad de leer conversaciones, enviar mensajes y suplantar la identidad del usuario ante todos sus contactos.

A veces, los estafadores llaman o envían mensajes haciéndose pasar por el soporte técnico de WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de ahí, los estafadores suelen escribir a amigos y familiares de la víctima, pidiendo dinero de manera urgente o solicitando información sensible bajo diversos pretextos.

La clave para evitar caer en esta estafa es nunca compartir el código de verificación recibido por SMS, aunque el mensaje provenga de un contacto conocido.

WhatsApp y ninguna entidad legítima solicitarán nunca este código. Ante cualquier duda, es fundamental comunicarse directamente con la persona que solicita el dato y alertar a las autoridades si se detecta un intento de fraude.

Cómo evitar que me roben la cuenta de WhatsApp

Para evitar que te roben la cuenta de WhatsApp, es fundamental seguir una serie de recomendaciones de seguridad:

No compartas el código de verificación: Nunca reveles el código de seis dígitos que recibes por SMS, aunque lo solicite alguien que se haga pasar por un conocido o por soporte técnico. WhatsApp nunca pedirá este código por ningún canal.

Activa la verificación en dos pasos: Configura una contraseña adicional desde los ajustes de seguridad de la aplicación. Esta función añade una capa extra de protección y dificulta el acceso no autorizado.

Ni WhatsApp ni ninguna entidad oficial pedirán este código. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desconfía de mensajes sospechosos: Si recibes solicitudes inusuales de amigos, familiares o desconocidos, especialmente mensajes que piden códigos, dinero o datos personales, verifica siempre la identidad de quien contacta antes de responder.

Mantén actualizado tu dispositivo: Instala siempre las últimas versiones de WhatsApp y del sistema operativo de tu teléfono, ya que las actualizaciones suelen corregir vulnerabilidades de seguridad.

No ingreses datos en enlaces externos: Evita hacer clic en enlaces sospechosos o ingresar información personal en sitios que no sean oficiales.

Revisa los dispositivos vinculados: Desde los ajustes de WhatsApp, comprueba regularmente los dispositivos donde tu cuenta está activa y cierra sesión en los que no reconozcas.