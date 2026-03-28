El sencillo método para conectar tu televisor viejo a internet sin cambiar de equipo

Existen diferentes dispositivos que permiten que tu televisor antiguo tenga acceso a internet. (Adobe Stock)

Convertir un televisor antiguo en un equipo con acceso a internet es posible sin necesidad de reemplazarlo, gracias a dispositivos externos que permiten incorporar funciones de Smart TV de manera rápida y económica.

Esta alternativa se posiciona como una solución práctica frente al alto costo de los televisores modernos, especialmente en un contexto donde el consumo de contenido digital continúa en crecimiento.

El método más utilizado consiste en conectar dispositivos de streaming al televisor mediante un puerto HDMI. Opciones como Chromecast, Roku o Amazon Fire TV Stick permiten acceder a internet y a plataformas digitales sin necesidad de cambiar de equipo.

Con Chromecast, Roku o Amazon Fire TV Stick solo necesitan que tu televisor tenga un puerto HDMI para conectarte a internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos dispositivos se conectan a una red WiFi y ofrecen una interfaz similar a la de un Smart TV, desde la cual se pueden descargar aplicaciones y reproducir contenido en línea.

Gracias a esta tecnología, televisores que antes estaban limitados a la señal de cable o antena pueden ahora reproducir contenido de servicios como Netflix, Disney+ o Spotify. Esto amplía significativamente las opciones de entretenimiento disponibles, alineando estos equipos con las nuevas formas de consumo digital.

La instalación de estos dispositivos es sencilla y no requiere conocimientos técnicos avanzados. En la mayoría de los casos, basta con conectarlos al puerto HDMI del televisor, alimentarlos mediante una fuente de energía y seguir las instrucciones en pantalla para vincularlos a la red WiFi. Además, suelen incluir controles remotos o aplicaciones móviles que facilitan su uso diario.

Instalar dispositivos de streaming en un televisor no requieren conocimiento técnico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra alternativa consiste en utilizar consolas de videojuegos como la PlayStation 4 o la Xbox One. Estos dispositivos permiten descargar aplicaciones de streaming y reproducir contenido multimedia, funcionando como centros de entretenimiento integrales.

Sin embargo, su consumo energético es mayor en comparación con los dispositivos de streaming dedicados, lo que puede ser un factor a considerar.

También es posible conectar una computadora al televisor mediante un cable HDMI, lo que permite transmitir audio y video en alta calidad, incluso en resoluciones como Full HD o 4K. No obstante, esta opción puede resultar menos práctica para el uso cotidiano, ya que requiere manejar un dispositivo adicional y no ofrece la misma experiencia integrada que un Smart TV.

Convertir tu viejo televisor en un Smart TV es sencillo con dispositovos de streaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la tecnología ha hecho que los televisores inteligentes incorporen múltiples funciones, pero no todos los usuarios están dispuestos o en condiciones de realizar una inversión en un equipo nuevo. En ese sentido, los dispositivos de streaming se presentan como una solución accesible que permite extender la vida útil de los televisores tradicionales.

En muchos hogares, estos equipos siguen siendo funcionales en términos de calidad de imagen y sonido, por lo que su reemplazo no siempre es necesario. Con la incorporación de estos accesorios, es posible adaptarlos a las nuevas exigencias del mercado sin realizar un gasto elevado.

La elección del dispositivo dependerá de factores como el presupuesto, las plataformas que se desean utilizar y la compatibilidad con el televisor. Sin embargo, en términos generales, todas estas opciones cumplen con el objetivo de modernizar el equipo y facilitar el acceso a contenidos digitales.

Solo necesitas conectar el dispositivo streaming al televisor para empezar a usarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un escenario donde el entretenimiento está cada vez más ligado a internet, soluciones como estas permiten cerrar la brecha tecnológica y ofrecer una experiencia más completa sin necesidad de cambiar de televisor.