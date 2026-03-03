Tecno

La era cuántica irrumpe en el MWC 2026: así es el computador más avanzado

En el Mobile World Congress 2026 se presentó uno de los ordenadores cuánticos más avanzados del mundo: el sistema IQM Radiance de 54 qubits

IQM Radiance de 54 qubits
IQM Radiance de 54 qubits es una tecnología europea diseñada para integrarse con supercomputación clásica. (laecuaciondigital.com)

Telefónica ha apostado por liderar la integración de la computación cuántica en el sector de las telecomunicaciones, presentando en el Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026 uno de los ordenadores cuánticos más avanzados del mundo: el sistema IQM Radiance de 54 qubits.

Su objetivo es transformar la complejidad cuántica en soluciones prácticas que mejoren la seguridad y la competitividad de empresas y administraciones.

Quantum Telco: el plan para una seguridad cuántica real

La iniciativa Quantum Telco de la empresa de telecomunicaciones se apoya en cuatro pilares fundamentales. El primero es el desarrollo de comunicaciones Quantum-Safe, que protegen información sensible como historiales médicos o documentos confidenciales ante posibles amenazas futuras de la computación cuántica.

Vista del ordenador cuántico expuesto
Vista del ordenador cuántico expuesto en el MWC 2026. (eleconomista.es)

Así, la integridad de los datos queda garantizada incluso cuando los ordenadores cuánticos sean lo suficientemente potentes para comprometer la criptografía tradicional.

Un segundo eje es la creación de ecosistemas cuánticos en España, impulsando centros de talento y tecnología como el Javier Echenique, parte del hub BIQAIN en Bilbao, uno de los polos cuánticos más avanzados de Europa. Esto fortalece la formación y la investigación en el ámbito cuántico, posicionando al país como referente en el sector.

En el terreno de la computación cuántica aplicada, la compañía avanza con proyectos pioneros como la colaboración en el diseño de fármacos oncológicos junto al Grupo Vithas y la Universidad Francisco de Vitoria.

La computación cuántica es una
La computación cuántica es una tecnología que utiliza principios de la física cuántica para procesar información de forma mucho más rápida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La computación cuántica permite optimizar la búsqueda de moléculas para combatir mutaciones específicas, logrando resultados más eficientes que con las tecnologías convencionales.

Por último, el Quantum-Safe Cryptographic Hub ayuda a las organizaciones a migrar sus infraestructuras IT hacia algoritmos criptográficos resistentes a la computación cuántica. La empresa española utiliza hardware como el servidor IBM LinuxONE para facilitar esta transición y asegurar la resiliencia digital a largo plazo.

Casos de uso concretos y protección ante ciberamenazas poscuánticas

En el Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026, Telefónica exhibe cinco casos de uso reales que muestran cómo acompaña a empresas y administraciones hacia la era cuántica.

La iniciativa Quantum Telco de
La iniciativa Quantum Telco de la empresa de telecomunicaciones se apoya en cuatro pilares fundamentales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre ellos destacan la identificación y análisis de riesgos criptográficos, la adopción de modelos de criptografía como servicio, la gestión externa de claves para garantizar la soberanía digital y la protección de la información incluso durante el procesamiento.

Además, se promueve la hibridación criptográfica, combinando algoritmos convencionales y poscuánticos para una transición progresiva frente a amenazas actuales y futuras.

El despliegue del sistema IQM Radiance y la colaboración con el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) subrayan la apuesta por la soberanía tecnológica europea. La compañía busca que las soluciones cuánticas sean accesibles, útiles y alineadas con los estándares de seguridad europeos, anticipándose a los desafíos de la próxima generación digital.

MWC 2026: la industria de las telecomunicaciones recupera el control con IA propia

El Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026 ha supuesto un antes y un después para la industria de las telecomunicaciones. Con el lema “The IQ Era”, la GSMA y los grandes operadores han presentado Open Telco AI, una plataforma mundial de inteligencia artificial diseñada para que los responsables de la infraestructura digital recuperen el control tecnológico y económico.

Open Telco AI es una
Open Telco AI es una plataforma de IA creada para que quienes gestionan la infraestructura digital recuperen control tecnológico y económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta ahora, el sector de las telecomunicaciones había sido visto como un mero canal para los servicios de gigantes tecnológicos como Google, Meta o Amazon. Sin embargo, Vivek Badrinath, director general de la GSMA, subrayó en la apertura del MWC que los modelos actuales de IA no cumplen con las exigencias específicas de las redes de telecomunicaciones.

Según los datos presentados, solo el 16% de las aplicaciones de IA generativa se utilizan realmente en las redes, mientras que el resto se limita a funciones como atención al cliente o marketing.

Con Open Telco AI, el sector busca cambiar este escenario creando un ecosistema abierto de modelos de lenguaje entrenados para comprender protocolos de red, documentación técnica y operaciones de infraestructura, logrando así independencia frente a las soluciones genéricas de IA que dominan el mercado.

