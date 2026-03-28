Cómo saber si tu empleo puede resistir a la inteligencia artificial en los próximos años

En los próximos años será fundamental la capacidad de adaptación de los trabajadores ante el avance de la IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de personas se plantean si la inteligencia artificial acabará con su empleo en los próximos cinco años. A pesar de la inquietud generada por este avance tecnológico, la historia demuestra que la tecnología no elimina todos los trabajos, sino que obliga a adaptarse.

Según la periodista Annie Lowrey, autora de un reciente análisis publicado por The Atlantic, la irrupción de sistemas como ChatGPT y Claude Code ha multiplicado la incertidumbre en profesiones de oficina, generando un clima de inquietud frente al potencial reemplazo humano por máquinas. La autora plantea un interrogante central: “¿Soy carbón o soy un caballo?”, en referencia a dos ejemplos históricos que ayudan a pensar los cambios tecnológicos y su impacto en el empleo.

Su comparación surge de la transformación que sufrieron los caballos en las primeras décadas del siglo XX. En 1915, existían más de 26 millones de caballos y mulas empleados en granjas estadounidenses. Un siglo después, la cifra había descendido a 700.000. El desarrollo de tractores y camiones desplazó a los animales, lo que significó una pérdida masiva de “empleos” para los équidos. Los datos, según reconoce la autora, presentan cierta incertidumbre, ya que las estadísticas oficiales dejaron de contabilizar la cantidad de camiones agrícolas en 2013, aunque aún se registran los tractores.

La periodista subraya, además, que el problema de los caballos radicó en su falta de capacidad de adaptación. “Cuando las cosechadoras llegaron al campo de alfalfa, los caballos no vieron las señales de alerta en el establo ni empezaron a postular a trabajos de fábrica. No aprendieron a programar ni asistieron a colegios comunitarios. Se quedaron allí y comieron zanahorias”, escribió Lowrey en su artículo.

El contraste con la historia humana es notorio: más de la mitad de la fuerza laboral estadounidense trabajaba en la agricultura en 1880, una proporción que se redujo al 2% en la actualidad. Los trabajadores no desaparecieron, sino que se transformaron y migraron a nuevas ocupaciones, desde operarios industriales hasta maestros y técnicos.

El tránsito de la agricultura al trabajo en fábricas no estuvo exento de dificultades. Este proceso implicó migraciones masivas, crisis económicas como la Gran Depresión y profundas negociaciones laborales que definieron el siglo XX. El paso de la actividad manual al empleo de oficina impactó ciudades como Dayton, Youngstown y Muncie, y contribuyó al crecimiento de la desigualdad social. La autora sostiene que cuando la tecnología elimina grandes cantidades de puestos, surgen fenómenos sociales y políticos de alto impacto. A pesar de estos desafíos, destaca una característica humana: la capacidad de adaptación, cambio y reinvención frente a las transformaciones tecnológicas.

Annie Lowrey aborda el análisis a partir de la transformación que sufrieron los caballos a comienzos del siglo pasado en EEUU

El texto introduce la figura del “carbón” a partir del economista inglés William Stanley Jevons, quien en 1865 publicó el libro La cuestión del carbón: una investigación sobre el progreso de la nación y el probable agotamiento de nuestras minas de carbón. Jevons describió el carbón como el “factor en todo lo que hacemos”. Su análisis llevó a una paradoja: las mejoras en la eficiencia de las máquinas a vapor, lejos de reducir el consumo de carbón, lo incrementaron. La baja en los costos extendió el uso del carbón y multiplicó la demanda. Ese fenómeno, conocido como paradoja de Jevons, se mantiene vigente en la discusión actual sobre tecnología y consumo.

Según la autora, la paradoja puede observarse en el uso de nuevas tecnologías como los LEDs, las bombas de calor y las lavadoras-secadoras de carga frontal, que consumen menos energía que sus antecesoras, aunque la cantidad de aparatos y el consumo total de electricidad siguen creciendo. El mismo patrón se repite con la banda ancha, los datos móviles y los semiconductores: mejores dispositivos y redes más rápidas llevan a un mayor uso y demanda de recursos. En ese sentido, sostiene que la paradoja de Jevons es un tema recurrente en los debates de Silicon Valley, donde también se multiplican las consultas sobre el “apocalipsis laboral”.

La autora traslada la paradoja al mercado laboral. En 2016, el científico Geoffrey Hinton, galardonado con el Premio Nobel, afirmó que “deberíamos dejar de formar radiólogos” porque el software pronto los volvería obsoletos. No obstante, la mejora en la imagenología médica generó nuevas aplicaciones y una mayor cantidad de pruebas, lo que incrementó la demanda de radiólogos. “La tecnología actuó como complemento del trabajo humano y no como sustituto”, explica Lowrey. Este fenómeno también se observa hoy en la relación entre la inteligencia artificial y la medicina: los sistemas automatizados han transformado la forma en que los médicos trabajan, aunque no han eliminado los empleos en el sector.

El caso de los ingenieros de software resulta especialmente relevante para el análisis. Este año, la empresa fintech Block redujo a la mitad su plantilla. El CEO de la compañía, Jack Dorsey, argumentó en la red social X que las herramientas inteligentes y los equipos más pequeños permiten una nueva forma de trabajo. “Tenía dos opciones: recortar gradualmente durante meses o años mientras se produce este cambio, o ser honesto con respecto a dónde estamos y actuar en consecuencia ahora”, manifestó Dorsey. La explicación, según la autora, sugiere que las personas cumplen el rol del caballo, desplazadas por la innovación. Sin embargo, los datos muestran que las empresas estadounidenses emplean hoy un 6% más de ingenieros de software que un año atrás. Los ejecutivos buscan trabajadores capaces de desarrollar o implementar productos basados en inteligencia artificial.

Sobre este punto, Lowrey menciona que la razón detrás de los despidos en Block podría estar relacionada con una “priorización estándar y la gestión de costos, no de una reinvención impulsada por inteligencia artificial”, según declaraciones de un ex empleado recogidas por The New York Times.

La inteligencia artificial puede transformar la vida profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lowrey sostiene que la inteligencia artificial no tendrá un efecto uniforme en todos los sectores ni en todos los perfiles laborales. Factores como la regulación estatal, los procesos de certificación y las políticas fiscales pueden ralentizar o modificar el impacto de la automatización. En Estados Unidos, el software de imagenología médica debe superar un exigente proceso de revisión por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), lo que encarece y demora la adopción de nuevas tecnologías en la medicina. Además, existen áreas donde la automatización tiene escaso efecto: “El trabajo más común en el Área de la Bahía no es el de arquitecto de sistemas de inteligencia artificial. Es el de asistente domiciliario”, apuntó.

La evolución del carbón en Inglaterra ilustra cómo los recursos y tecnologías dominantes pueden quedar obsoletos. Jevons acertó al predecir que los avances tecnológicos aumentarían la demanda de carbón, aunque subestimó la capacidad de las minas británicas y el desarrollo del mercado global. La producción de carbón inglesa creció hasta la década de 1950, pero el descubrimiento y extracción de petróleo en Estados Unidos desplazó al carbón, que fue sustituido por nuevas fuentes de energía como el gas y la energía solar. Hoy, el consumo de carbón en Inglaterra se equipara al que existía en 1666, cuando la profesión más común era la de campesino.

El análisis de The Atlantic concluye que la pregunta sobre el futuro laboral no tiene una única respuesta. La inteligencia artificial puede transformar la vida profesional, aunque el desenlace dependerá de factores tecnológicos, económicos y sociales. El dilema de ser “carbón o caballo” invita a reflexionar sobre la capacidad de adaptación y la necesidad de entender los ciclos históricos de cambio.