Nintendo Switch recibe un juego oficial de FIFA sin costo para los usuarios

FIFA Heroes será totalmente gratuito.

La FIFA ha dado un nuevo paso en su estrategia dentro del mundo de los videojuegos con el lanzamiento del tráiler oficial de FIFA Heroes, un título de fútbol arcade que llegará de forma gratuita a múltiples plataformas, incluida la Nintendo Switch.

Aunque su estreno en esta consola se producirá más adelante, el anuncio confirma su desembarco en el ecosistema de Nintendo tras su llegada inicial a móviles y PC el próximo 28 de abril.

El avance muestra por primera vez imágenes de gameplay de este nuevo proyecto, que marca el regreso de la FIFA al sector gaming tras su ruptura con Electronic Arts, una alianza histórica que dio lugar durante décadas a la popular saga de simulación futbolística. Con el fin de ese acuerdo, la franquicia tradicional pasó a llamarse EA Sports FC, mientras que la FIFA optó por desarrollar una propuesta completamente distinta.

FIFA Heroes presenta un videojuego de fútbol gratuito con formato arcade, disponible en consolas, PC y móviles a partir de abril 2026.

En lugar de apostar por la simulación realista, FIFA Heroes propone un enfoque arcade con partidos de cinco contra cinco, mecánicas exageradas y un estilo desenfadado. El objetivo es ofrecer partidas rápidas, accesibles y centradas en la diversión, alejándose de la complejidad técnica de otros títulos del género.

Uno de los principales atractivos del juego es la inclusión de figuras reconocidas del fútbol mundial, como Diego Maradona, Harry Kane y Eduardo Camavinga, quienes aparecerán como personajes jugables con habilidades especiales.

A estos se suman figuras ficticias y elementos inspirados en la cultura popular, como personajes mitológicos —entre ellos Thor o Sun Wukong— que aportan un componente fantástico a la experiencia.

El videojuego FIFA Heroes permitirá a los jugadores utilizar habilidades especiales, realizar movimientos imposibles y ejecutar superpoderes inéditos en el género.

El título también incorporará a las mascotas oficiales del Mundial 2026, que contarán con habilidades únicas dentro del juego. Esta integración busca reforzar el vínculo entre el videojuego y los eventos oficiales organizados por la FIFA, en un contexto donde el organismo busca recuperar protagonismo en el entretenimiento digital.

Además del modo multijugador, FIFA Heroes incluirá desafíos PvE (jugador contra entorno), permitiendo a los usuarios progresar y mejorar sus equipos enfrentándose a distintos retos. También se espera que el juego cuente con funciones sociales para competir con amigos, una característica clave en este tipo de propuestas.

El modelo gratuito será otro de los pilares del proyecto. La FIFA apuesta por un sistema free-to-play, lo que significa que cualquier usuario podrá descargar y jugar sin costo inicial. Este enfoque se alinea con una tendencia creciente en la industria, donde los ingresos suelen generarse a través de compras dentro del juego o contenido adicional.

El nuevo FIFA Heroes será totalmente gratuito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de la Nintendo Switch, aunque todavía no hay una fecha confirmada, la expectativa es que el lanzamiento coincida con el impulso mediático del Mundial 2026. La consola híbrida se ha convertido en una plataforma clave para este tipo de experiencias accesibles, especialmente por su capacidad de combinar juego portátil y de sobremesa.

La llegada de FIFA Heroes también intensificará la competencia en el segmento de videojuegos de fútbol. En el horizonte aparecen nuevos lanzamientos como futuras entregas de EA Sports FC y la evolución de eFootball, lo que anticipa un escenario más diverso en comparación con años anteriores, cuando un solo título dominaba el mercado.

Con esta propuesta, la FIFA busca reinventarse en el terreno digital con una apuesta más amplia y menos centrada en la simulación tradicional. El resultado es un juego que combina deporte, fantasía y accesibilidad, pensado para atraer tanto a fanáticos del fútbol como a nuevos jugadores.