ChatGPT ahora es una biblioteca de los 90’s: llega el modo libro de tu vida privada

La nueva biblioteca de ChatGPT guarda automáticamente archivos subidos o creados en el chat para acceder a ellos después. (Imagen Ilustrativa Infobae)

OpenAI anunció una de las mayores novedades en la experiencia de ChatGPT: la introducción de la función “Library”, una biblioteca personal en la nube que permite a los usuarios almacenar, buscar y recuperar archivos directamente desde la plataforma de inteligencia artificial.

Este avance transforma la dinámica de uso de ChatGPT, ofreciendo a los usuarios de pago un espacio seguro y centralizado para gestionar documentos, imágenes y otros archivos digitales.

Cómo funciona la nueva biblioteca de ChatGPT

La nueva función “Library” está disponible para los usuarios de las versiones Plus, Pro y Business de ChatGPT, con una suscripción mínima de 20 dólares mensuales. El servicio permite guardar automáticamente todos los archivos subidos o generados dentro del chat, siempre que el usuario haya iniciado sesión en su cuenta. Almacenar y consultar archivos requiere conexión a internet y acceso a la plataforma.

Los archivos guardados pueden ser documentos, hojas de cálculo, imágenes y presentaciones, con límites de tamaño específicos. (Reuters)

El acceso a la biblioteca es sencillo. Desde el menú de composición, el usuario puede hacer clic en el botón de adjuntar y seleccionar la opción “Add from Library” para elegir el archivo deseado. La biblioteca aparece en una barra lateral izquierda, donde los archivos pueden filtrarse por tipo (documentos, hojas de cálculo, presentaciones, imágenes) y por origen (subidos o creados en ChatGPT).

Un repositorio personalizable

Cada archivo almacenado se mantiene en una ubicación segura y dedicada en la nube de OpenAI. Los archivos pueden ser consultados posteriormente en cualquier chat, lo que facilita el trabajo con documentos recurrentes o la recuperación de materiales previos. Si la función de “Memoria” de ChatGPT está activada, el chatbot puede referenciar estos archivos en futuras conversaciones, ampliando las posibilidades de interacción y personalización.

La biblioteca admite una amplia variedad de formatos: documentos, presentaciones, hojas de cálculo y archivos de imagen. Las imágenes generadas por la propia IA se conservan en una pestaña separada llamada “Images”. El tamaño máximo de archivo es de 512 MB, con límites adicionales para hojas de cálculo (50 MB) y archivos de imagen (20 MB). Cada archivo y chat está limitado a dos millones de tokens (caracteres).

La biblioteca es accesible desde una barra lateral y permite buscar y filtrar archivos por tipo y origen. (Europa Press)

Control y eliminación de archivos

La gestión de archivos en la biblioteca es directa, aunque la eliminación definitiva requiere ciertos pasos. Para borrar un archivo, basta con seleccionarlo en la pestaña “Library” y hacer clic en el icono de la papelera o en la opción “Delete”. OpenAI elimina los archivos de sus servidores en un plazo máximo de 30 días, salvo que existan obligaciones legales o de seguridad que requieran conservarlos por más tiempo, o si los chats han sido anonimizados y disociados del usuario.

Cabe destacar que eliminar una conversación en la que se adjuntó un archivo no borra ese archivo de la biblioteca. La eliminación debe hacerse de manera explícita en la sección “Library”.

Limitaciones geográficas y expansión de servicios

La función de biblioteca está disponible a nivel global para los usuarios de pago, excepto en el Espacio Económico Europeo, Suiza y Reino Unido, donde aún no ha sido habilitada. Esta restricción responde a regulaciones locales y a la adaptación de la infraestructura de OpenAI a distintas normativas sobre protección de datos.

Los archivos eliminados se borran de los servidores de OpenAI en un máximo de 30 días, salvo excepciones legales. (Europa Press)

La incorporación de la biblioteca se enmarca en la estrategia de OpenAI de consolidar su plataforma como un “superapp” de productividad, integrando herramientas de chat, generación de código y navegación web asistida por IA en un mismo entorno.

La empresa también viene anunciando mejoras en sus modelos, enfocadas especialmente en programadores y desarrolladores, y el cierre de proyectos secundarios como la aplicación de generación de video Sora, para concentrarse en funciones que aporten valor directo a los usuarios profesionales.