OpenAI planea unificar sus sistemas de inteligencia artificial para crear una “superaplicación” de escritorio

OpenAI reorganiza su estrategia y apuesta por una plataforma unificada de inteligencia artificial en el escritorio. (Reuters)

OpenAI se prepara para una de sus transformaciones más significativas: la unificación de sus principales sistemas de inteligencia artificial en una única aplicación de escritorio, conocida internamente como una superapp.

El objetivo es dejar atrás la dispersión de esfuerzos en múltiples productos y concentrar sus capacidades en una plataforma integral, orientada a desarrolladores, usuarios avanzados y empresas.

Un cambio de estrategia ante la competencia

La decisión surge en un contexto de creciente presión competitiva. Anthropic, rival directo de OpenAI, ha ganado protagonismo entre clientes empresariales, especialmente gracias a herramientas como Claude Code y Cowork, que logran integrar flujos de trabajo y asistencia de IA en un entorno unificado. El fenómeno #QuitGPT, impulsado por la migración de usuarios tras el acuerdo de OpenAI con el Pentágono, ha evidenciado la necesidad de una respuesta estratégica.

La iniciativa responde al avance de la competencia y la demanda de soluciones empresariales más integradas. (Reuters)

Fidji Simo, directora de aplicaciones de OpenAI, reconoció en un memorando interno que la empresa estaba “dispersando esfuerzos en demasiadas aplicaciones y stacks” y que la fragmentación había estado “frenándonos y dificultando alcanzar el nivel de calidad que queremos”, según reportó el Wall Street Journal. Greg Brockman, presidente de la compañía, colidera la reestructuración.

De la dispersión a la “superapp”

La nueva superaplicación integrará ChatGPT, la herramienta de programación Codex y el navegador web Atlas en un solo entorno de escritorio. La apuesta central es la IA agéntica, es decir, sistemas capaces de ejecutar tareas de forma autónoma en la computadora del usuario. Esto incluye escribir código, analizar datos y navegar por la web, todo sin necesidad de cambiar de ventana o abrir aplicaciones separadas.

La iniciativa busca replicar el modelo adoptado por Anthropic, cuya experiencia de escritorio ya integra chatbot, desarrollo de código y gestión de flujos empresariales en una sola plataforma. OpenAI aspira a ofrecer una solución en la que ChatGPT sea el punto de entrada, mientras Codex y Atlas actúan como herramientas para el trabajo avanzado, todo desde un mismo lugar.

Proyectos como Atlas y Sora recibirán menos recursos ante el enfoque en un único producto central. (Reuters)

Reorganización y prioridades

El desarrollo de la superaplicación implica una reestructuración interna. Algunos proyectos, como Atlas —lanzado en octubre como navegador con IA integrada—, no lograron la tracción esperada y quedan relegados dentro del nuevo enfoque. Sora, el generador de video que tuvo un debut destacado en el App Store, también ha visto disminuir su uso y recibirá menos recursos. La empresa busca evitar “misiones secundarias” que consumen recursos sin aportar impacto sostenido, según Simo.

El plan contempla la expansión de Codex más allá de la programación, hacia tareas de productividad general, antes de la integración total con ChatGPT y Atlas. El objetivo es que la experiencia de usuario sea más fluida y potente, maximizando el alcance de las capacidades agénticas y la escala de OpenAI.

La aplicación móvil de ChatGPT permanecerá sin cambios por el momento. El impulso está centrado en el escritorio, el entorno más relevante para desarrolladores y clientes empresariales, que representan la principal fuente de ingresos para la compañía. La estrategia de OpenAI responde a la necesidad de competir en un segmento donde la integración y la productividad resultan decisivas.

OpenAI no ha confirmado una fecha de lanzamiento para la superaplicación de escritorio y mantiene sin cambios la app móvil de ChatGPT. (Europa Press)

Por ahora, OpenAI no ha anunciado una fecha de lanzamiento para la superaplicación de escritorio. La empresa tampoco ha respondido a las consultas públicas sobre el reporte. La simplificación de la estructura interna y la apuesta por un producto central buscan consolidar la posición de la compañía en el sector de la inteligencia artificial, mientras la competencia redefine el ritmo de la innovación.