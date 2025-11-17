Tecno

Google prepara el mejor ajuste para jugar en el celular: basta Android 17 y no una consola

En lugar de un simple parche, el sistema introduciría herramientas nativas de personalización que convierten a cualquier teléfono en un auténtico centro de entretenimiento interactivo

Guardar
La verdadera revolución de Android
La verdadera revolución de Android 17 sería la capacidad de remapear todos los botones de cualquier mando externo. (REUTERS/Dado Ruvic / Imagen Ilustrativa Infobae)

La actualización Android 17 marcaría un antes y un después en la experiencia de juego móvil, con un enfoque nítido en las necesidades de los gamers que prefieren mandos externos. En lugar de un simple parche, el sistema introduciría herramientas nativas de personalización que convierten a cualquier teléfono en un auténtico centro de entretenimiento interactivo, eliminando la dependencia de consolas tradicionales o de software de terceros para alcanzar niveles profesionales de jugabilidad.

Controlador virtual y remapeo nativo en Android 17

Según adelantan las primeras pruebas en Android Canary, la verdadera revolución de Android 17 es la capacidad de remapear todos los botones de cualquier mando externo y la integración de un controlador virtual completamente funcional. Este joystick de software se reconoce ante los juegos como un gamepad real, lo cual permite asignar tanto funciones de botones como toques específicos de la pantalla a entradas físicas.

El remapeo nativo se presenta como solución definitiva para los títulos móviles que aún no soportan mandos de fábrica. El nuevo sistema permitiría que los inputs simulados o personalizados se inyecten directamente en el canal de entrada, garantizando compatibilidad universal para todos los juegos.

Un adulto y un niño
Un adulto y un niño disfrutan juntos de un juego electrónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta funcionalidad, inspirada en lo que ya existe en Google Play Games para PC, representaría un salto de calidad para la escena móvil, que por fin recibiría una atención dedicada por parte del sistema operativo.

Página de gestión de mandos y configuración centralizada

Con la llegada de Android 17, se espera la introducción de una nueva sección en los Ajustes del sistema dedicada exclusivamente a la gestión de mandos. Allí, los usuarios podrán ver de un vistazo todos los periféricos emparejados, acceder a la configuración detallada y modificar el mapeo de los botones sin depender de aplicaciones ajenas o procesos complicados como los comandos ADB.

El establecimiento de un permiso especial a nivel de sistema asegura que el remapeo sea eficiente y estable, suprimiendo así los errores causados por capas de software intermedias y asegurando que la experiencia de juego sea tan fluida como en una consola dedicada. Esta posible innovación posicionaría a Android 17 como la versión más orientada al gaming en la historia del sistema operativo.

Con Android 17, los gamers
Con Android 17, los gamers podrían disfrutar de una experiencia de juego móvil mucho más personalizable y profesional. (Imagen ilustrativa Infobae)

Futuro del gaming en Android 17

Las primeras pruebas de Android Canary revelan que una de las principales novedades será la implementación nativa de remapeo de botones para cualquier mando, junto a un controlador virtual completamente operativo.

Por otro lado, Xiaomi ya ha integrado funciones similares en los recientes Xiaomi 17 Pro, acompañados de una funda trasera que simula una GameBoy. Estas iniciativas indican la creciente relevancia de la personalización del control en el mercado móvil y sugieren que 2026 podría marcar un punto de inflexión en esta tendencia.

Así, Android 17 establecería el estándar de personalización, compatibilidad y apertura en el universo de los videojuegos móviles, permitiendo que cualquier smartphone o tablet de alto rendimiento se transforme en una consola portátil potente y personalizada, consolidando el liderazgo de Google en la evolución del gaming inteligente.

Android 17 establecería el estándar
Android 17 establecería el estándar de personalización, compatibilidad y apertura en el universo de los videojuegos móviles. GOOGLE

Calendario estimado de lanzamiento para Android 17

Aunque todavía no hay confirmación sobre las fechas exactas, el esquema de lanzamientos de Google sigue un patrón bastante estable. Si tenemos en cuenta la tradición de años recientes y el ajuste del lanzamiento de Android 16 estable a mediados de año, es posible anticipar el cronograma para Android 17.

Para febrero de 2026, se espera la liberación de la primera Developer Preview de Android 17, una versión inicial pensada para que los desarrolladores exploren y comiencen a trabajar con la nueva API. Más adelante, en mayo de 2026 durante el evento Google I/O, se prevé la llegada de la primera beta pública, que ofrecerá una experiencia mucho más estable y mostrará las novedades principales ya listas para ser probadas por los usuarios.

Temas Relacionados

GoogleAndroid 17CelularVideojuegosLo último en tecnología

Últimas Noticias

Free Fire: consigue los códigos para recompensas gratis el 17 y 18 de noviembre de 2025

La validez de las claves puede variar según la región y algunas combinaciones podrían dejar de funcionar conforme avanza el tiempo

Free Fire: consigue los códigos

Drones en el mar: la tecnología abre nuevas perspectivas para el estudio de orcas, delfines y ballenas en libertad

Desde la medición de cuerpos gigantescos hasta la identificación individual, los dispositivos no tripulados brindan a los científicos una mirada inédita, eficiente y segura sobre la vida acuática. Las claves de una técnica que facilita hallazgos en salud, según Smithsonian Magazine

Drones en el mar: la

El truco para convertir un documento físico de varias páginas en PDF sin descargar aplicaciones y gratis

Google Drive cuenta con un escáner que permite digitalizar y guardar archivos en la nube, a través de la cámara de un celular Android o iPhone

El truco para convertir un

Por qué no puedo descargar ningún archivo en mi celular y cómo solucionar el error

Diversos factores pueden causar este problema, desde la necesidad de liberar almacenamiento hasta fallos en la conexión a internet o actualizaciones pendientes

Por qué no puedo descargar

Nunca respondas una llamada o WhatsApp de números que tengan estos prefijos: son estafas

El uso de códigos internacionales y sistemas de tarificación especial permite a los ciberdelincuentes obtener ingresos ilícitos y acceder a información sensible

Nunca respondas una llamada o
DEPORTES
Huracán vence a Barracas Central

Huracán vence a Barracas Central en un partido vital por la clasificación a la Sudamericana y los octavos del Clausura

El contundente apoyo de Gabriel Bortoleto a Franco Colapinto en la Fórmula 1: por qué vaticinó “una guerra Pelé-Maradona”

El descanso nocturno, el secreto para alcanzar y mantener el éxito en el alto rendimiento

Los dardos del director de McLaren a Max Verstappen y la ácida crítica a Christian Horner, ex jefe de Red Bull

Otro hito de Faustino Oro tras su destacada actuación en el Mundial de Ajedrez: le ganó al campeón argentino

TELESHOW
Ricardo Montaner abrió por primera

Ricardo Montaner abrió por primera vez su historia familiar más dolorosa: “Ver a mi mamá llorar fue devastador”

La fuerte reacción de la China Suárez a una pregunta de Moria Casán: “¿Cómo lo llaman tus hijos a Icardi? ¿Mauro o papá?”

Las fotos de Buenos Aires que sacó la hija de Noel Gallagher, Anaïs, durante la visita de Oasis

Eugenia Tobal contó cómo sigue la recuperación de su perro Romeo después de la cirugía de urgencia

Griselda Siciliani mostró las primeras imágenes como Moria Casán para la serie sobre su vida

INFOBAE AMÉRICA

“Es autoritario y denuesta al

“Es autoritario y denuesta al que piensa distinto”: Jara lanzó duras críticas a Kast tras la primera vuelta en Chile

Los cuatro de Guayaquil: Fiscalía expuso las torturas de los militares a los niños

Netanyahu pidió que se “aplique todo el peso de la ley” tras los ataque de colonos israelíes en Belén

Familias ucranianas denunciaron la desaparición de los niños deportados a Rusia: “Los responsables rusos nos ignoran”

De cuasi a mini: ¿cuántos cuerpos celestes acompañan realmente a la Tierra, además de la Luna?