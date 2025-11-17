Google prepara el mejor ajuste para jugar en el celular: basta Android 17 y no una consola

La verdadera revolución de Android 17 sería la capacidad de remapear todos los botones de cualquier mando externo. (REUTERS/Dado Ruvic / Imagen Ilustrativa Infobae)

La actualización Android 17 marcaría un antes y un después en la experiencia de juego móvil, con un enfoque nítido en las necesidades de los gamers que prefieren mandos externos. En lugar de un simple parche, el sistema introduciría herramientas nativas de personalización que convierten a cualquier teléfono en un auténtico centro de entretenimiento interactivo, eliminando la dependencia de consolas tradicionales o de software de terceros para alcanzar niveles profesionales de jugabilidad.

Controlador virtual y remapeo nativo en Android 17

Según adelantan las primeras pruebas en Android Canary, la verdadera revolución de Android 17 es la capacidad de remapear todos los botones de cualquier mando externo y la integración de un controlador virtual completamente funcional. Este joystick de software se reconoce ante los juegos como un gamepad real, lo cual permite asignar tanto funciones de botones como toques específicos de la pantalla a entradas físicas.

El remapeo nativo se presenta como solución definitiva para los títulos móviles que aún no soportan mandos de fábrica. El nuevo sistema permitiría que los inputs simulados o personalizados se inyecten directamente en el canal de entrada, garantizando compatibilidad universal para todos los juegos.

Un adulto y un niño disfrutan juntos de un juego electrónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta funcionalidad, inspirada en lo que ya existe en Google Play Games para PC, representaría un salto de calidad para la escena móvil, que por fin recibiría una atención dedicada por parte del sistema operativo.

Página de gestión de mandos y configuración centralizada

Con la llegada de Android 17, se espera la introducción de una nueva sección en los Ajustes del sistema dedicada exclusivamente a la gestión de mandos. Allí, los usuarios podrán ver de un vistazo todos los periféricos emparejados, acceder a la configuración detallada y modificar el mapeo de los botones sin depender de aplicaciones ajenas o procesos complicados como los comandos ADB.

El establecimiento de un permiso especial a nivel de sistema asegura que el remapeo sea eficiente y estable, suprimiendo así los errores causados por capas de software intermedias y asegurando que la experiencia de juego sea tan fluida como en una consola dedicada. Esta posible innovación posicionaría a Android 17 como la versión más orientada al gaming en la historia del sistema operativo.

Con Android 17, los gamers podrían disfrutar de una experiencia de juego móvil mucho más personalizable y profesional. (Imagen ilustrativa Infobae)

Futuro del gaming en Android 17

Por otro lado, Xiaomi ya ha integrado funciones similares en los recientes Xiaomi 17 Pro, acompañados de una funda trasera que simula una GameBoy. Estas iniciativas indican la creciente relevancia de la personalización del control en el mercado móvil y sugieren que 2026 podría marcar un punto de inflexión en esta tendencia.

Así, Android 17 establecería el estándar de personalización, compatibilidad y apertura en el universo de los videojuegos móviles, permitiendo que cualquier smartphone o tablet de alto rendimiento se transforme en una consola portátil potente y personalizada, consolidando el liderazgo de Google en la evolución del gaming inteligente.

Android 17 establecería el estándar de personalización, compatibilidad y apertura en el universo de los videojuegos móviles. GOOGLE

Calendario estimado de lanzamiento para Android 17

Aunque todavía no hay confirmación sobre las fechas exactas, el esquema de lanzamientos de Google sigue un patrón bastante estable. Si tenemos en cuenta la tradición de años recientes y el ajuste del lanzamiento de Android 16 estable a mediados de año, es posible anticipar el cronograma para Android 17.

Para febrero de 2026, se espera la liberación de la primera Developer Preview de Android 17, una versión inicial pensada para que los desarrolladores exploren y comiencen a trabajar con la nueva API. Más adelante, en mayo de 2026 durante el evento Google I/O, se prevé la llegada de la primera beta pública, que ofrecerá una experiencia mucho más estable y mostrará las novedades principales ya listas para ser probadas por los usuarios.