50 años de Apple: Tim Cook revela el único secreto de su éxito que la competencia no puede copiar

El CEO contó cuál fue el consejo que le Steve Jobs para que la empresa no dependiera de él después de su salida

Apple celebra su 50 aniversario
Apple celebra su 50 aniversario en 2026 bajo la dirección de Tim Cook, destacando su evolución y compromiso con la innovación tecnológica. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Apple cumple 50 años el 1 de abril de 2026, un momento histórico para la empresa liderada por Tim Cook, actual director ejecutivo, quien ha compartido una mirada profunda sobre la evolución de la empresa, el legado de Steve Jobs y los principios que siguen guiando a la organización.

Para el directivo este aniversario implica enfrentar algo inusual para la cultura corporativa de la empresa: mirar atrás y poner en valor el recorrido. “Siempre estamos enfocados en lo siguiente y en mejorar lo que existe hoy”, explicó en el programa Sunday Morning de CBS.

El director ejecutivo recordó con emoción que, antes de unirse a Apple a los 38 años, no había encontrado un propósito claro, y que la decisión de sumarse al equipo fue “la mejor” de su vida. Cook señaló que trabajar en la empresa le brindó sentido y una oportunidad para contribuir positivamente a la vida de las personas.

Tim Cook resalta la importancia de la integración entre hardware, software y servicios para crear experiencias mágicas en los dispositivos Apple. (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Cuál es el legado de Steve Jobs en la cultura de Apple

Uno de los temas más sensibles para Cook es la influencia permanente de Steve Jobs. El fundador dejó una huella profunda, no solo en los productos, sino en la manera de pensar y actuar dentro de la organización. El actual CEO destacó que los principios establecidos por Jobs siguen vivos en la estructura interna de Apple, y espera que continúen presentes incluso dentro de 100 o 200 años.

Entre los valores clave señalados se encuentran la colaboración intensa, la capacidad de decir “no” a múltiples tentaciones para enfocarse en lo fundamental, y la búsqueda de productos que no sean simplemente buenos, sino “increíblemente fantásticos”.

Jobs inculcó la integración entre hardware, software y servicios, con la convicción de que la “magia” surge en esa intersección. Además, siempre situó al usuario en el centro, obsesionándose con la experiencia que ofrecían los dispositivos.

Cook relató una conversación personal y definitiva con Jobs, poco antes de su fallecimiento. En ella, el fundador le aconsejó: “Nunca preguntes qué haría yo, simplemente haz lo correcto”.

La compañía refuerza principios de inclusión, accesibilidad y sostenibilidad ambiental como parte de su agenda moderna y responsabilidad social corporativa. (Europa Press)

La fórmula del éxito de Apple

Al abordar el tema de por qué ninguna otra empresa ha logrado replicar el éxito de Apple, Cook fue tajante: el secreto está en la combinación de talento y cultura. Considera que, aunque las patentes y la tecnología son relevantes, es la cultura lo que impulsa la innovación.

Esta cultura no se crea de la noche a la mañana, sino que exige tiempo, selección meticulosa de personas y la transmisión de valores durante ciclos de cambio tecnológico y social.

Para Cook, la cultura de Apple es una construcción que se alimenta y refuerza con el tiempo. “Es muy difícil replicar la cultura, porque lleva mucho tiempo y requiere elegir a las personas adecuadas, que a su vez contratan al siguiente grupo, y así sucesivamente”, explicó.

“Apple es un lugar único. No es posible replicarlo. Así lo siento”, expresó Cook, quien considera que la compañía sigue siendo una “fiesta en solitario” en el sector tecnológico. I

Cuál es el futuro de Apple

Aunque la inspiración de Jobs sigue impregnando la esencia de Apple, Cook también ha incorporado nuevos valores alineados con las demandas actuales de la sociedad. Resaltó la inclusión, la accesibilidad, la privacidad como derecho humano, la educación y la sostenibilidad ambiental como pilares de la nueva etapa.

Apple desarrolla en sus laboratorios proyectos a largo plazo destinados a anticipar tendencias tecnológicas y sorprender a los usuarios con nuevas innovaciones. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Apple diseña sus productos pensando en la accesibilidad desde el principio, procurando que puedan ser utilizados por personas con diferentes capacidades físicas.

La privacidad se considera un principio fundamental, y la educación es vista como el gran igualador, especialmente para quienes provienen de entornos modestos.

En relación con el futuro, Cook reafirmó que Apple nunca deja de mirar adelante. El trabajo en los laboratorios de la empresa se orienta a proyectos que verán la luz en varios años.

La disciplina para anticiparse a las tendencias y necesidades del mercado es una constante. Aunque la empresa mantiene el secreto sobre sus próximos lanzamientos, el compromiso es seguir “viendo alrededor de la esquina” y ofrecer a los usuarios aquello que aún no saben que desean.

La filosofía de Apple se resume en la búsqueda de productos “insanamente geniales” que enriquezcan la vida de las personas, combinando el legado original de Jobs con una agenda moderna de valores y responsabilidad social.

Cook considera que, en un mundo cambiante, tener principios sólidos es más necesario que nunca para mantener el rumbo.

